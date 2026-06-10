Goal.com
ライブ
Jude Bellingham - England v New Zealand - International FriendlyGetty Images
Muhammad Zaki

翻訳者：

「議論の余地はない！」――マイカ・リチャーズは、ジュード・ベリンガムがイングランドの「最高の選手」であり、2026年ワールドカップでは「スタメンで起用すべきだ」と主張している。

ジュード・ベリンガム
イングランド
ワールドカップ
レアル・マドリー
ラ・リーガ
モーガン・ロジャーズ

マイカ・リチャーズは、ジュード・ベリンガムのイングランド代表先発の座が危ういという見方に反論し、レアル・マドリードのMFを「真のスーパースター」と称した。トーマス・トゥヘル監督が「誰のポジションも保証されていない」と警告しても、元イングランド代表DFは2026年ワールドカップに向け、22歳の選手が依然として国内最高だと主張している。

  • リチャーズ、ベリンガムに「スーパースター」待遇を要求

    2026年ワールドカップが迫る中、イングランド代表の攻撃陣起用を巡る議論が加熱している。Netflix『The Rest Is Football』に出演した元マンチェスター・シティDFリチャーズは、戦術のジレンマにもかかわらず「ベリンガムは必ず先発すべき」と断言した。

    「重要な局面で力を発揮し、レアル・マドリードでチャンピオンズリーグを制したジュード・ベリンガムは、イングランドが苦戦しても常に頼りになる存在だった」とリチャーズは語った。「彼は大舞台で結果を出せる性格だ。我々は本物のスーパースターを持つ。議論の余地はない。彼は最高の選手であり、スタメン起用すべきだ」 この意見にゲイリー・リネカーも同意し、タイトル獲得には「決定的な違い」を生み出せる選手が必要だと語った。


    • 広告
  • GFX Morgan Rogers Jude BellinghamGetty/GOAL

    ロジャースの挑戦

    ベリンガムを推す声は多いが、練習場の状況はもう少し複雑だ。2025年1月にトゥヘルが就任して以降、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースが10番の座を争う有力候補に名を連ねている。 プレミアリーグ最多得点記録保持者アラン・シアラーもこの変化を認め、ロジャースがイングランド代表の近況に「多大な貢献」をしたと指摘。好調ヴィラの選手を起用する監督の判断は妥当だと示唆した。ロジャースはドイツ人指揮官の下ほぼ全試合に出場し、トゥヘルにはベテランアイコンか、プレミア新星かを選ぶジレンマが生じている。



  • ロジャース、イングランドの「ゴールデンボーイ」を擁護

    ベリンガムの後継者と目されるロジャースは、代表で共に戦うチームメイトに敬意を示す。アストン・ヴィラの攻撃的MFは、ピッチ上の振る舞いに批判が集まるベリンガムについてこう語る。「彼は世界最高の選手の一人だ。時として、人々は彼の振る舞いを誤解する。

    彼ほど勝利に飢えた選手はいない。あの性格と人柄があるから、レアル・マドリードで世界最高峰の舞台を踏めている。少し不思議だけど、彼は私たちの“ゴールデンボーイ”で、大事にすべき存在。世界中に「この選手が私たち代表だ」と示すべき人なんだ。」

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    トゥヘル監督の選手起用に関する悩み

    物議を恐れず、規律と戦術を重んじる監督は、ベリンガムの「決断力と闘志」を評価しつつも、「どの選手もシステムより重要ではない」と強調した。

    この「チーム第一」の精神に基づき、トゥヘル監督はレアル・マドリードのスターでさえ定位置を争うと認めた。「彼はスタメンの一人だ。しかし、我々には14〜15人のスタメン候補がいる。役割は変わるが、現時点で彼はその一人だ」

    イングランド代表はコスタリカとの最終調整を行い、代表入りの座は依然として争奪戦だ。それでもロジャースは、2人が共存できると断言した。「僕たちは一緒にプレーできる。 一緒にプレーしたい。イングランドの最高の選手たちとプレーしたいんだ。彼はその最前線にいるし、僕が幼い頃からずっと一緒にプレーしたいと思っていた選手だ。今もそれは変わらない」と語った。この先、トゥヘル監督が両者をワールドカップの計画にどう組み込むのかが、この夏の最大の焦点だ。

親善試合
イングランド crest
イングランド
ENG
コスタリカ crest
コスタリカ
CRC