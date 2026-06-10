「議論の余地はない！」――マイカ・リチャーズは、ジュード・ベリンガムがイングランドの「最高の選手」であり、2026年ワールドカップでは「スタメンで起用すべきだ」と主張している。

物議を恐れず、規律と戦術を重んじる監督は、ベリンガムの「決断力と闘志」を評価しつつも、「どの選手もシステムより重要ではない」と強調した。

この「チーム第一」の精神に基づき、トゥヘル監督はレアル・マドリードのスターでさえ定位置を争うと認めた。「彼はスタメンの一人だ。しかし、我々には14〜15人のスタメン候補がいる。役割は変わるが、現時点で彼はその一人だ」

イングランド代表はコスタリカとの最終調整を行い、代表入りの座は依然として争奪戦だ。それでもロジャースは、2人が共存できると断言した。「僕たちは一緒にプレーできる。 一緒にプレーしたい。イングランドの最高の選手たちとプレーしたいんだ。彼はその最前線にいるし、僕が幼い頃からずっと一緒にプレーしたいと思っていた選手だ。今もそれは変わらない」と語った。この先、トゥヘル監督が両者をワールドカップの計画にどう組み込むのかが、この夏の最大の焦点だ。