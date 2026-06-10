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「議論の余地はない！」――マイカ・リチャーズは、ジュード・ベリンガムがイングランドの「最高の選手」であり、2026年ワールドカップでは「スタメンで起用すべきだ」と主張している。
リチャーズ、ベリンガムに「スーパースター」待遇を要求
2026年ワールドカップが迫る中、イングランド代表の攻撃陣起用を巡る議論が加熱している。Netflix『The Rest Is Football』に出演した元マンチェスター・シティDFリチャーズは、戦術のジレンマにもかかわらず「ベリンガムは必ず先発すべき」と断言した。
「重要な局面で力を発揮し、レアル・マドリードでチャンピオンズリーグを制したジュード・ベリンガムは、イングランドが苦戦しても常に頼りになる存在だった」とリチャーズは語った。「彼は大舞台で結果を出せる性格だ。我々は本物のスーパースターを持つ。議論の余地はない。彼は最高の選手であり、スタメン起用すべきだ」 この意見にゲイリー・リネカーも同意し、タイトル獲得には「決定的な違い」を生み出せる選手が必要だと語った。
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ロジャースの挑戦
ベリンガムを推す声は多いが、練習場の状況はもう少し複雑だ。2025年1月にトゥヘルが就任して以降、アストン・ヴィラのモーガン・ロジャースが10番の座を争う有力候補に名を連ねている。 プレミアリーグ最多得点記録保持者アラン・シアラーもこの変化を認め、ロジャースがイングランド代表の近況に「多大な貢献」をしたと指摘。好調ヴィラの選手を起用する監督の判断は妥当だと示唆した。ロジャースはドイツ人指揮官の下ほぼ全試合に出場し、トゥヘルにはベテランアイコンか、プレミア新星かを選ぶジレンマが生じている。
ロジャース、イングランドの「ゴールデンボーイ」を擁護
ベリンガムの後継者と目されるロジャースは、代表で共に戦うチームメイトに敬意を示す。アストン・ヴィラの攻撃的MFは、ピッチ上の振る舞いに批判が集まるベリンガムについてこう語る。「彼は世界最高の選手の一人だ。時として、人々は彼の振る舞いを誤解する。
彼ほど勝利に飢えた選手はいない。あの性格と人柄があるから、レアル・マドリードで世界最高峰の舞台を踏めている。少し不思議だけど、彼は私たちの“ゴールデンボーイ”で、大事にすべき存在。世界中に「この選手が私たち代表だ」と示すべき人なんだ。」
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トゥヘル監督の選手起用に関する悩み
物議を恐れず、規律と戦術を重んじる監督は、ベリンガムの「決断力と闘志」を評価しつつも、「どの選手もシステムより重要ではない」と強調した。
この「チーム第一」の精神に基づき、トゥヘル監督はレアル・マドリードのスターでさえ定位置を争うと認めた。「彼はスタメンの一人だ。しかし、我々には14〜15人のスタメン候補がいる。役割は変わるが、現時点で彼はその一人だ」
イングランド代表はコスタリカとの最終調整を行い、代表入りの座は依然として争奪戦だ。それでもロジャースは、2人が共存できると断言した。「僕たちは一緒にプレーできる。 一緒にプレーしたい。イングランドの最高の選手たちとプレーしたいんだ。彼はその最前線にいるし、僕が幼い頃からずっと一緒にプレーしたいと思っていた選手だ。今もそれは変わらない」と語った。この先、トゥヘル監督が両者をワールドカップの計画にどう組み込むのかが、この夏の最大の焦点だ。