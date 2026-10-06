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「議論の余地はない」 ハリー・ケインがピーター・シルトンの歴史的記録に迫る中、なぜイングランド史上最高の選手なのか
歴史的な出場記録の達成へ向けて
チェコ代表戦に出場すれば、ケインはその名をさらに歴史に刻むことになる。イングランド代表のキャプテンは、ウェンブリーで行われるUEFAネーションズリーグで代表通算最多出場記録となるシルトンの125キャップに並ぶ絶好の位置にいる。
2015年3月のリトアニア代表戦でデビューから79秒後に得点を決めて以来、ケインは欠かせない存在であり続けてきた。すでにイングランド史上最多得点者として単独トップに立っており、代表124試合で驚異の89得点を記録している。
33歳のケインは主要大会での数字でも群を抜いている。6つの主要大会で36試合に出場して21ゴールを記録しており、この権威ある一覧でゲーリー・リネカーを大きく上回っている。
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イングランド史上最高をめぐる議論
ケインの個人成績はまさに比類なきものだが、チームとしての最高のタイトルには手が届いていない。彼の輝かしいキャリアに残された唯一の欠落は、1966年のワールドカップ制覇という偉業を再現できていないことだ。
そのため、伝説的存在であるボビー・ムーアと比較されるのは避けられない。エレガントなDFだったムーアは、イングランドがウェンブリーで西ドイツを破った試合で主将としてワールドカップを掲げ、サー・ボビー・チャールトン、サー・ジェフ・ハーストと並ぶ唯一無二のレガシーを築いた。しかし、元イングランド代表MFダニー・マーフィーは、ケインの驚異的な数字は絶対的な敬意に値すると考えている。
「ボビー・ムーアは、これからも常に人々の会話に上る存在だ」と、マーフィーはBBCが伝えたコメントで語った。「サー・ボビー・チャールトンも同じだ。彼らが成し遂げたこと、そして生み出した記憶があるからだ。
「時代が進む中で、私にとっては子どもの頃、ガッザ［ポール・ガスコイン］が鮮烈に現れてヒーローになった。特に自分自身も創造的なMFだったからね。[ウェイン]・ルーニーは、おそらくイングランド史上最も万能なフットボーラーであり、私が見てきた中で最も才能のある選手だったと思う。それでも、ハリー・ケインのクオリティー、数字、そして息の長さに異論を唱える者はいない。これはイングランドの偉大な選手の記録だ」
エリートレベルの息の長さ
ハリー・ケインが国際舞台で安定して結果を残し続ける力は、イングランドサッカー界の象徴的存在の中でも限られたグループに彼を位置づけている。現在の得点数は、かつて120試合で53得点を記録して最多得点記録を保持していたルーニーを36得点上回っている。マーフィーは、ケインの衰えない輝きとプロフェッショナルな姿勢をすぐさま称賛した。
「議論の余地がないことがひとつある」と、彼は述べた。「ハリー・ケインはイングランド史上最高の得点者だ。これは誰にも奪えない。その長い期間にわたって積み上げてきた数字は驚異的だ。それだけでも、世界中のあらゆる称賛に値する。そのレベルを維持し、誰にもその座を奪われなかったことは、彼の能力とプロ意識の証しだ。
「彼は生まれながらの点取り屋だ。非常にプロフェッショナルな選手だ。技術的にも素晴らしい。これまでの振る舞い、そしてキャリアの長さにおいて、彼自身と家族にこの上ない誇りをもたらしてきた。
「彼はイングランド史上最高の選手なのか？ それは意見や時代によるものだ。しかし、彼の記録とキャリアの長さだけでも、彼がイングランドの偉大な選手であることは分かる。彼はそのエリート集団の一員だ」
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永続的な国家的レガシーの確立
ケインがチェコ共和国戦でウェンブリーのピッチに足を踏み入れれば、イングランドサッカー史の頂点でシルトンに並ぶことになる。およそ10年にわたって攻撃面の重責を担ってきた選手にとって、これは記念碑的な偉業である。
当面の焦点は、ホームの観衆の前でUEFAネーションズリーグの重要な勝利を確保することにある。その先に控えるこの一戦を越えれば、ケインが代表出場記録の単独更新を目標に据えることは間違いない。
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