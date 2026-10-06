「議論の余地はない」 ハリー・ケインがピーター・シルトンの歴史的記録に迫る中、なぜイングランド史上最高の選手なのか

ハリー・ケインが国際舞台で安定して結果を残し続ける力は、イングランドサッカー界の象徴的存在の中でも限られたグループに彼を位置づけている。現在の得点数は、かつて120試合で53得点を記録して最多得点記録を保持していたルーニーを36得点上回っている。マーフィーは、ケインの衰えない輝きとプロフェッショナルな姿勢をすぐさま称賛した。

「議論の余地がないことがひとつある」と、彼は述べた。「ハリー・ケインはイングランド史上最高の得点者だ。これは誰にも奪えない。その長い期間にわたって積み上げてきた数字は驚異的だ。それだけでも、世界中のあらゆる称賛に値する。そのレベルを維持し、誰にもその座を奪われなかったことは、彼の能力とプロ意識の証しだ。

「彼は生まれながらの点取り屋だ。非常にプロフェッショナルな選手だ。技術的にも素晴らしい。これまでの振る舞い、そしてキャリアの長さにおいて、彼自身と家族にこの上ない誇りをもたらしてきた。

「彼はイングランド史上最高の選手なのか？ それは意見や時代によるものだ。しかし、彼の記録とキャリアの長さだけでも、彼がイングランドの偉大な選手であることは分かる。彼はそのエリート集団の一員だ」