主審クリスティアン・ガライは当初マディボにイエローカードを提示した。しかしテレビ中継に映らなかった短いVAR確認の後、レッドカードを出した。

しかし、マディボのタックルは荒くも危険でもなく、ボールを奪う意図が明確だった。それでも審判専門家のパトリック・イトリッヒはMagentaTVで主審を擁護。「流れと主審の認識を考えるとイエローカードだ」と語った。 しかし、負傷が深刻だったためビデオオペレーションセンターから『重傷だ』と伝えられ、主審はレッドカードを提示したのです」

イットリッヒ氏は、ガライ主審がスクリーンを確認せず、スタジアム内アナウンスも行わなかった判断は妥当だったと説明します。「彼は外へさえ出ていませんでした。 オンフィールドレビューもアナウンスもなかったが、あの状況では妥当な判断だ」