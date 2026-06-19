カナダが6－0で勝った試合の51分、サイドライン付近でコネとアシム・マディボが競り合った。その際、カタール人選手が相手のふくらはぎを強く蹴り、脛骨と腓骨が完全に折れたという。
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「議論しても構わない」。審判専門家が元ドイツ代表と「凄惨な怪我」を巡り議論し、ペンソ審判を「断トツで最高のW杯パフォーマンス」と称賛。
主審クリスティアン・ガライは当初マディボにイエローカードを提示した。しかしテレビ中継に映らなかった短いVAR確認の後、レッドカードを出した。
しかし、マディボのタックルは荒くも危険でもなく、ボールを奪う意図が明確だった。それでも審判専門家のパトリック・イトリッヒはMagentaTVで主審を擁護。「流れと主審の認識を考えるとイエローカードだ」と語った。 しかし、負傷が深刻だったためビデオオペレーションセンターから『重傷だ』と伝えられ、主審はレッドカードを提示したのです」
イットリッヒ氏は、ガライ主審がスクリーンを確認せず、スタジアム内アナウンスも行わなかった判断は妥当だったと説明します。「彼は外へさえ出ていませんでした。 オンフィールドレビューもアナウンスもなかったが、あの状況では妥当な判断だ」
あのひどい怪我でレッドカードが出なかった？「これはスポーツだから」
しかし、専門家である同僚のヨナス・ホフマンは反論した。彼は、この微妙な状況で審判にもう少し配慮が欲しかったと述べた。「あれは明らかな反則ではなかった」と元ドイツ代表は語り、「スポーツではこうしたことは起こり得る。相手が意図していなかったなら罰すべきではない」と続けた。
「故意ではなかったと認め、結果と意図は切り離すべきだ」と続けた。
これに対しイトリッヒは「その点は議論してもいい。影響も考慮すべきだ。意図がなくても小さなファウルが大きな怪我につながる場合もある。だからこそレッドカードだ」と反論した。
とはいえ、審判は常に状況全体を見て判断すべきで、基準だけで機械的に判定してはならない。「たとえ軽いファウルでも、相手が足首を捻って倒れれば結果は変わる。ボールをプレーしていたなら、そんな事態にはならなかったはずだ」
イトリッヒが女性審判を称賛：「今大会で最高のパフォーマンス」
一方、元ブンデスリーガ審判は、チェコ対南アフリカ戦を裁いたトーリ・ペンソ氏を称賛した。ペンソ氏は今大会初の女性主審だ。「今大会で最も優れた審判だった」とイットリッヒ氏は絶賛した。
47歳の同氏は「審判は性別ではなくパフォーマンスで評価すべきだ。女性が笛を吹いているなどと指摘されるのは望まない。重要なのは質であり、吹いているのが女性でも男性でも私にはどうでもいい」と語った。