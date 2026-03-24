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警察は、人種差別を動機とした暴行の疑いで63歳の男を逮捕した。この事件では、襲撃に介入したブレントフォードの選手2人が「血まみれ」になったという。
警察が逮捕を確認した
英紙『テレグラフ』によると、リッチモンドのクイーンズ・ロードで発生した暴力的なもみ合いに関する捜査の結果、63歳の男が身柄を拘束された。
ロンドン警視庁は火曜日、この男が暴行罪、器物損壊未遂、および人種差別的要素を伴う公序良俗違反の容疑で逮捕されたことを確認した。その後、男は保釈されたが、捜査は継続中である。
当局はまた、同じ時間帯に人種差別を伴う暴言を受けたとされる2人目の被害者も特定した。
捜査は、ブレントフォードのチームがリーズ・ユナイテッドとのトップリーグ戦を終えてロンドンに戻った直後の日曜日の午前2時頃、警察が現場に呼び出されたことを受けて開始された。
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ブレントフォードの選手たちの勇気が称賛される
氏名は明かされていないが、トップチームの選手2人が、暴行の現場を目撃し、介入したと報じられている。自身の安全が脅かされる危険を顧みず、彼らは人種差別を背景としたとされる対立の中で標的となっていた男性を助けに駆けつけた。この介入により、被害者へのさらなる危害は防がれたものの、その後のもみ合いの末、選手たちは血まみれになってしまった。
幸い、どちらの選手も入院や長期の治療を必要とするほどの重傷を負うことはなかった。報道によると、この騒動の後、両選手とも「完全に健康」な状態にあるという。
選手たちがその時間帯にロンドンに滞在できていたのは、チームがエランド・ロードからの移動手段を各自で手配することを許可されていたためであり、多くの選手が代表戦に向けた出発の準備をしていた。
ピッチ外での騒動にもかかわらず、ビーズは快調に飛んでいる
キース・アンドリュース監督の下、ブレントフォードは今シーズンのプレミアリーグで最大のダークホースとなっている。シーズン開幕当初、多くの専門家から降格争いに巻き込まれると予想されていた「ビーズ」だが、現在はチャンピオンズリーグ出場権獲得に向けて着実に順位を上げてきている。
現在、チームは6位のチェルシーにわずか2ポイント差、5位のリヴァプールには3ポイント差と迫っている。
先週末のエランド・ロードでのスコアレスドローは、ライバルクラブが勝ち点を落とす中、チームが勢いを維持できたという点で、好結果と見なされた。
順位表での急上昇により、同クラブは欧州大会出場を本気で狙える存在へと変貌を遂げた。今シーズンを好成績で締めくくることができれば、この西ロンドンのクラブにとって歴史的な偉業となるだろう。
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ブレントフォードの次はどうなるのか？
ブレントフォードは4月11日、Gtechコミュニティ・スタジアムでエバートンを迎え、プレミアリーグに復帰する予定だ。
その後、2026-27シーズンの欧州カップ戦出場権獲得に向けた重要な一戦となるマンチェスター・ユナイテッド戦を含む、過酷な試合日程が待ち受けている。