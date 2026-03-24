警察は、人種差別を動機とした暴行の疑いで63歳の男を逮捕した。この事件では、襲撃に介入したブレントフォードの選手2人が「血まみれ」になったという。

英紙『テレグラフ』によると、リッチモンドのクイーンズ・ロードで発生した暴力的なもみ合いに関する捜査の結果、63歳の男が身柄を拘束された。

ロンドン警視庁は火曜日、この男が暴行罪、器物損壊未遂、および人種差別的要素を伴う公序良俗違反の容疑で逮捕されたことを確認した。その後、男は保釈されたが、捜査は継続中である。

当局はまた、同じ時間帯に人種差別を伴う暴言を受けたとされる2人目の被害者も特定した。

捜査は、ブレントフォードのチームがリーズ・ユナイテッドとのトップリーグ戦を終えてロンドンに戻った直後の日曜日の午前2時頃、警察が現場に呼び出されたことを受けて開始された。