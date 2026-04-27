AFP
翻訳者：
警察は、チェルシーとのFAカップ戦で同性愛者差別的なチャントを唱えたとして、リーズのサポーター16人が起訴の検討対象として通報されたと確認した。
ロンドン警視庁、ウェンブリーでの暴言問題に対処
ロンドン警視庁は、ウェンブリーで行われたFAカップ準決勝で、同性愛者を差別するチャントを歌ったとしてリーズ・ユナイテッドのサポーター16人が起訴検討の対象となったと発表した。スタジアム内とその周辺では差別的な暴言も報告され、試合の盛り上がりは損なわれた。
ロンドン警視庁の広報は「日曜のリーズ対チェルシー戦は概ね平穏だった。ただしスタジアム内・周辺で重傷・軽傷暴行、集団乱闘、緊急要員への暴行、一般暴行、車間距離違反の疑いで14人を逮捕した」と発表した。 このほか18人は逮捕されなかったが、起訴の可否を検討するため通報される予定だ。うち16人は、同性愛者を差別するチャントをしたリーズ・サポーターである。」
- Getty Images Sport
同性愛者への差別的発言への法的取り締まり
英国検察庁は2022年、「レント・ボーイ」というチャントを同性愛者差別的な侮蔑語と指定した。このチャントは長年、チェルシーの選手やサポーターに向けて唱えられてきた。この指定により、同言葉を使用し有罪となった者はヘイトクライムで起訴される可能性があり、当局は英国全土の主要スポーツイベントでこの方針を積極的に適用している。
クラブ、サヴィル氏を嘲笑する不快な発言に反論
同性愛者差別発言による逮捕に加え、故性犯罪者ジミー・サヴィルを連想させるチャントも問題となった。リーズ・ユナイテッドは、対戦相手から自チームファンへ繰り返されるこのチャントを強く非難する一方、報復的な反応を示した自チームサポーターも批判した。
広報担当者は以前『The Athletic』に「当クラブのサポーターは毎試合、相手から吐き気のある罵声を浴びせられている。これは現代のサッカーにあってはならないことで、被害者への侮辱だ。報復的なチャントも非難する」と語った。同クラブは、より厳しい処罰のため、こうした言及を正式に「悲劇チャント」として分類するよう求めている。
- Getty Images Sport
ピッチ上のドラマがウェンブリーの緊張感をさらに高めている
ピッチ上の出来事でウェンブリーはすでに緊張感に包まれていた。ドミニク・カルバート＝ルーウィンがマルク・ククレラの髪を引っ張ったように見えたがレッドカードを免れ、判定を巡る議論も加熱した。激しい接触が続く試合と長年のライバル関係が重なり、8万2000人の観衆の前で一触即発の空気があった。
チェルシーはエンツォ・フェルナンデスのヘディング弾で1-0勝利し、5月16日のマンチェスター・シティ戦へ進んだ。FAと警察は、決勝で差別チャントが再発しないよう厳しく対応するとみられる。