ベルナベウで珍しい場面が起きた。ペレス会長がスタンドのファンと口論になったのだ。キックオフを前に、テレビカメラは長年の会長がプレジデンシャルボックス近くでサポーターと激論する様子を捉えた。

この対立は、アルバロ・アルベロア率いるチームがレアル・オビエドの選手たちと試合前の握手を行っていた最中に起きた。この出来事は、経営陣とサポーターの溝が深まっていることを示し、ペレス会長がバルデベバスで次期会長選挙を正式に発表した緊張感漂う記者会見からわずか2日後のことだった。



