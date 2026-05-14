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警備員が会長を批判する横断幕を押収する中、フロレンティーノ・ペレス会長がレアル・マドリードのサポーターと口論している様子が目撃された
大統領が激しい口論に巻き込まれる
ベルナベウで珍しい場面が起きた。ペレス会長がスタンドのファンと口論になったのだ。キックオフを前に、テレビカメラは長年の会長がプレジデンシャルボックス近くでサポーターと激論する様子を捉えた。
この対立は、アルバロ・アルベロア率いるチームがレアル・オビエドの選手たちと試合前の握手を行っていた最中に起きた。この出来事は、経営陣とサポーターの溝が深まっていることを示し、ペレス会長がバルデベバスで次期会長選挙を正式に発表した緊張感漂う記者会見からわずか2日後のことだった。
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抗議者を黙らせる治安当局の措置
試合開始直後、スタジアム内の雰囲気はさらに悪化した。警備員が観客席に介入し、クラブ首脳を批判する数枚の横断幕を取り外したからだ。クラブ上層部は反発の視覚的印象をコントロールしようとしていた。
没収された横断幕には「フロレンティーノ、今すぐ辞めろ」「フロレンティーノ、有罪」と書かれていた。
ヴィニシウスとムバッペへのブーイング
ベルナベウで怒りを浴びたのは会長だけではなかった。選手たちも凄まじいブーイングを受けた。ウォーミングアップでピッチに現れた瞬間から野次が飛び、先発読み上げ時にピークに達した。
特にヴィニシウス・ジュニオールとキリアン・エムバペの2人が標的となり、ヴィニシウスはボールに触れるたびに大きなブーイングを受けた。これは、バルセロナとの「エル・クラシコ」大敗など、最近の不振に対する反応だ。
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内部の混乱がファンの怒りを煽っている
首都の険悪な雰囲気は、トップチーム内での深刻な内紛報道で悪化している。オーレリアン・チュアメニとフェデ・バルベルデの乱闘が判明し、世間の怒りも高まっている。この衝突で、ウルグアイ人MFは縫合が必要なけがをし、戦線離脱したという。