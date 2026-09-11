クルックは、トッテナムがデ・ゼルビに過度な権限を与えたと示唆し、その判断のバランスを取るべき適切なスポーティングディレクターがクラブにいないと指摘した。

クルックは次のように述べた。「彼らは彼にばかげた額の資金をつぎ込んだ。プレミアリーグ残留に対するボーナスもばかげたものだったが、ロベルト・デ・ゼルビの目線でより重要なのは、補強全般の主導権を彼に与えたことだ。彼らにはその名に値するフットボールディレクターが実質的にいない。だから彼は単なるヘッドコーチではなく、スパーズの移籍方針も掌握している。こうした補強はすべて、私の意見では、1人の人間の意向で法外な移籍金を払って獲得されたものだ」