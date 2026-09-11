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識者が警鐘「トッテナムはロベルト・デ・ゼルビに移籍の全権を与えれば、深く後悔することになる」
解説者が大規模な大型補強を批判
トッテナムは今季最初の4週間で悲惨な戦いを強いられ、18位に沈んでいる。総額3億1400万ポンドに上る大型補強を敢行したにもかかわらず、デ・ゼルビはすぐに結果を出せていない。talkSPORTの『Fiery Fridays』ポッドキャストで、アレックス・クルックは、指揮官に移籍に関する完全な権限を与えた判断を強く批判した。
クルックは招へいの経緯に触れ、こう語っている。「この人物は、昨季にトッテナムが救世主として最初に接触した際、その仕事を断った。シーズン途中から引き継ぐことを望まなかったんだ。区切りをつけた上で、夏にやって来ることを望んでいた」
- AFP
移籍方針に対する絶対的な支配権
クルックは、トッテナムがデ・ゼルビに過度な権限を与えたと示唆し、その判断のバランスを取るべき適切なスポーティングディレクターがクラブにいないと指摘した。
クルックは次のように述べた。「彼らは彼にばかげた額の資金をつぎ込んだ。プレミアリーグ残留に対するボーナスもばかげたものだったが、ロベルト・デ・ゼルビの目線でより重要なのは、補強全般の主導権を彼に与えたことだ。彼らにはその名に値するフットボールディレクターが実質的にいない。だから彼は単なるヘッドコーチではなく、スパーズの移籍方針も掌握している。こうした補強はすべて、私の意見では、1人の人間の意向で法外な移籍金を払って獲得されたものだ」
高額補強と起こり得る惨事
今夏の移籍市場では、ピッチ上でまだ結果に結びついていない巨額投資がいくつも見られた。クルックはサンドロ・トナーリ、マテウス・フェルナンデス、サビーニョのような選手に支払われた高額な移籍金に疑問を呈し、デ・ゼルビがブライトン時代に犯した過ちを繰り返していると主張した。
将来に深い懸念を示したクルックは、次のように警鐘を鳴らした。「これは大失敗に終わる可能性があると思う。なぜなら、デ・ゼルビについて分かっているのは、物事が自分の思い通りに進まない時、彼は非常に激情的になるということだ。だからこそ、彼は1つのクラブに長くとどまることがない。スパーズで全権を与えられているにもかかわらず、ほころびはすでに見えているし、彼は選手補強があまり得意ではない」
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トッテナムの次は何か？
土曜日にエヴァートンを北ロンドンへ迎えるトッテナムは、何としてもポジティブな結果を必要としている。デ・ゼルビは高額な新戦力を速やかにチームに融合させ、重要な勝利を確保する方法を見つけなければならない。スパーズが勝利を逃し、無得点のままに終われば、サポーターと識者の双方からのプレッシャーは今後数週間で必然的に強まっていく。
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