右SBウィルフリード・シンゴ（25）が80分、サイドラインでドイツ代表左SBナサニエル・ブラウン（23）と競り合い太ももを負傷。これがフェイス怒りのきっかけだった。
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「謙虚でいるように言った」：コートジボワール代表のエメルセ・フェイ監督が、ドイツ代表選手の「フェアプレー精神の欠如」に不満を漏らした。
ガラタサライのスター選手は腕を上げ、ボールをゴールラインの外へ蹴り出した。治療を受けて交代した。シンゴはユニフォームで顔を覆い、涙を流していた。
一方、ブラウンはスローインでボールをコートジボワールに返さず、ドイツの攻撃に切り替えた。この判断に、フェーは納得していなかった。
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エマーゼ・フェイはナサニエル・ブラウンに怒っている
試合後、フェイはアイントラハト・フランクフルトのDFを厳しく批判した。「謙虚であれと伝えた」と語り、「シンゴが負傷したとき、ボールを返してくれると期待していた。彼らは強国であり、我々も学びたい。だからこそ、フェアプレーがなかったことに失望した」と続けた。
この時点では1－1だった。前半にコートジボワール主将フランク・ケシエ（29）が先制し、アフリカ勢がリード。ドイツ途中出場のFWデニズ・ウンダフ（29）が同点弾を挙げ、さらにアディショナルタイムに優勝候補ドイツの決勝点を奪った。
この結果と並行開催のエクアドル対キュラソー0－0により、ドイツのグループ1位が確定した。
コートジボワール、エクアドル、キュラソーは2位を争う。最終戦でエクアドルがドイツに勝っても、コートジボワールはキュラソーと引き分け以上で2位を確保できる。直接対決でエクアドルに勝っているためだ。
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2026年ワールドカップのコートジボワール代表メンバー
役職 名前 所属 ゴール ヤヒア・フォファナ カイクル・リゼスポル ゴール モハメド・コネ ロイヤル・シャルルロワSC ゴール アルバン・ラフォン パナシナイコスFC ディフェンダー エマニュエル・アグバドゥ ベシクタシュ ディフェンダー クレメント・アクパ AJオセール ディフェンダー ウスマン・ディオマンデ スポルティングCP ディフェンダー ゲラ・ドゥエ RCストラスブール ディフェンダー ギスラン・コナン ジル・ヴィセンテ ディフェンダー オディロン・コソヌ アタランタ ディフェンダー ウィルフリード・シンゴ ガラタサライ ディフェンダー エヴァン・ンディッカ ASローマ MF セコ・フォファナ FCポルト MF パルフェ・ギアゴン スポルティング・シャルルロワ MF クリスト・イナオ・オウライ トラブゾンスポル MF フランク・ケシエ アル・アハリ MF イブラヒム・サンガレ ノッティンガム・フォレスト MF ジャン＝ミカエル・セリ NKマリボル フォワード サイモン・アディンガラ ASモナコ フォワード アンジェ＝ヨアン・ボニー インテル・ミラノ フォワード アマド・ディアロ マンチェスター・ユナイテッド FW ウマル・ディアキテ セルクル・ブルッヘ FW ヤン・ディオマンデ RBライプツィヒ フォワード エヴァン・ゲッサンド クリスタル・パレス フォワード ニコラス・ペペ ビジャレアル FW バズマナ・トゥーレ TSGホッフェンハイム FW エリエ・ワヒ OGCニース