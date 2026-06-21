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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Falko Blöding

翻訳者：

「謙虚でいるように言った」：コートジボワール代表のエメルセ・フェイ監督が、ドイツ代表選手の「フェアプレー精神の欠如」に不満を漏らした。

ドイツ 対 コートジボワール
ドイツ
コートジボワール
ワールドカップ
ナサニエル・ブラウン
E. Fae
ウィルフリード・シンゴ

コートジボワール代表のエメルセ・フェイ監督（42）は、ワールドカップ・グループリーグ第2戦でドイツに1-2で敗れた後、試合終盤のドイツ代表の振る舞いを批判した。

右SBウィルフリード・シンゴ（25）が80分、サイドラインでドイツ代表左SBナサニエル・ブラウン（23）と競り合い太ももを負傷。これがフェイス怒りのきっかけだった。

  • ガラタサライのスター選手は腕を上げ、ボールをゴールラインの外へ蹴り出した。治療を受けて交代した。シンゴはユニフォームで顔を覆い、涙を流していた。

    一方、ブラウンはスローインでボールをコートジボワールに返さず、ドイツの攻撃に切り替えた。この判断に、フェーは納得していなかった。

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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    エマーゼ・フェイはナサニエル・ブラウンに怒っている

    試合後、フェイはアイントラハト・フランクフルトのDFを厳しく批判した。「謙虚であれと伝えた」と語り、「シンゴが負傷したとき、ボールを返してくれると期待していた。彼らは強国であり、我々も学びたい。だからこそ、フェアプレーがなかったことに失望した」と続けた。

    この時点では1－1だった。前半にコートジボワール主将フランク・ケシエ（29）が先制し、アフリカ勢がリード。ドイツ途中出場のFWデニズ・ウンダフ（29）が同点弾を挙げ、さらにアディショナルタイムに優勝候補ドイツの決勝点を奪った

    この結果と並行開催のエクアドル対キュラソー0－0により、ドイツのグループ1位が確定した。

    コートジボワール、エクアドル、キュラソーは2位を争う。最終戦でエクアドルがドイツに勝っても、コートジボワールはキュラソーと引き分け以上で2位を確保できる。直接対決でエクアドルに勝っているためだ。

  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2026年ワールドカップのコートジボワール代表メンバー

    役職名前所属
    ゴールヤヒア・フォファナカイクル・リゼスポル
    ゴールモハメド・コネロイヤル・シャルルロワSC
    ゴールアルバン・ラフォンパナシナイコスFC
    ディフェンダーエマニュエル・アグバドゥベシクタシュ
    ディフェンダークレメント・アクパAJオセール
    ディフェンダーウスマン・ディオマンデスポルティングCP
    ディフェンダーゲラ・ドゥエRCストラスブール
    ディフェンダーギスラン・コナンジル・ヴィセンテ
    ディフェンダーオディロン・コソヌアタランタ
    ディフェンダーウィルフリード・シンゴガラタサライ
    ディフェンダーエヴァン・ンディッカASローマ
    MFセコ・フォファナFCポルト
    MFパルフェ・ギアゴンスポルティング・シャルルロワ
    MFクリスト・イナオ・オウライトラブゾンスポル
    MFフランク・ケシエアル・アハリ
    MFイブラヒム・サンガレノッティンガム・フォレスト
    MFジャン＝ミカエル・セリNKマリボル
    フォワードサイモン・アディンガラASモナコ
    フォワードアンジェ＝ヨアン・ボニーインテル・ミラノ
    フォワードアマド・ディアロマンチェスター・ユナイテッド
    FWウマル・ディアキテセルクル・ブルッヘ
    FWヤン・ディオマンデRBライプツィヒ
    フォワードエヴァン・ゲッサンドクリスタル・パレス
    フォワードニコラス・ペペビジャレアル
    FWバズマナ・トゥーレTSGホッフェンハイム
    FWエリエ・ワヒOGCニース
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GER
ワールドカップ
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