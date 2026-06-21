「謙虚でいるように言った」：コートジボワール代表のエメルセ・フェイ監督が、ドイツ代表選手の「フェアプレー精神の欠如」に不満を漏らした。

試合後、フェイはアイントラハト・フランクフルトのDFを厳しく批判した。「謙虚であれと伝えた」と語り、「シンゴが負傷したとき、ボールを返してくれると期待していた。彼らは強国であり、我々も学びたい。だからこそ、フェアプレーがなかったことに失望した」と続けた。

この時点では1－1だった。前半にコートジボワール主将フランク・ケシエ（29）が先制し、アフリカ勢がリード。ドイツ途中出場のFWデニズ・ウンダフ（29）が同点弾を挙げ、さらにアディショナルタイムに優勝候補ドイツの決勝点を奪った。

この結果と並行開催のエクアドル対キュラソー0－0により、ドイツのグループ1位が確定した。

コートジボワール、エクアドル、キュラソーは2位を争う。最終戦でエクアドルがドイツに勝っても、コートジボワールはキュラソーと引き分け以上で2位を確保できる。直接対決でエクアドルに勝っているためだ。