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「謙虚でいよう！」 オリヴァー・グラスナー監督、アストン・ヴィラ戦での記念碑的なノッティンガム・フォレスト勝利後、ウナイ・エメリ監督相手の驚異的な8試合無敗記録を控えめに語る
戦術面での圧倒的な実績を維持すること
土曜午後の勝利により、グラスナーのアーセナルとパリ・サンジェルマンで指揮を執った前監督に対する驚異的な個人記録はさらに伸びた。クリスタル・パレス、そして現在のノッティンガム・フォレストでの在任期間を通じて、このオーストリア人指揮官はエメリと8度対戦し、いまだ無敗。6勝2分けを記録している。
試合前のやり取りと自身の節目について振り返ったグラスナーは、両者の獲得タイトル数に差があることを十分に理解していると明かした。「試合前に彼（エメリ）と話して、ヨーロッパで獲得したタイトル数では、まだ彼の5-2だと伝えた。『オリバー・グラスナー、謙虚でいろ』と自分に言い聞かせた」と、フォレスト指揮官は試合後の記者会見で記者団に語った。「私はそのままでいるつもりだ。どんな勝利も素晴らしいが、今日は私が1秒たりともプレーしたわけではない。あれだけ良いプレーをした選手たちこそ、すべての称賛に値する。ファンも称賛に値する。私たちを支えてくれたからだ。さあ、家に帰って土曜の夜を楽しく過ごすよ」
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守備陣の負傷危機を乗り越えて
この勝利をさらに印象的なものにしたのは、フォレストが準備の最終段階で大きな障害に直面していたことだ。グラスナーは金曜の最後のトレーニング後、ニコラ・ミレンコビッチとジャイール・クーニャをともにハムストリングの負傷で欠き、土壇場で戦術の組み替えを余儀なくされた。
グラスナーは試合に向けた準備がいかに混乱していたかを説明し、戦えるチームを送り出すために深夜の判断が必要だったことを明かした。「勝利には満足しているが、それ以上にパフォーマンスに満足しているし、何より今日示した粘り強さを誇りに思う」と同氏は語った。「ジャイール・クーニャとニコラがプレーできないと分かる検査結果が出たのは午後9時30分だった。私はオラとウスマンの部屋のドアをノックし、彼らがプレーすることになると伝えた。オラとは3バックでプレーすることについて少し話した。私は彼に、できると思うと伝えた」
最終ラインで見せた粘り強さと勇敢さ
チームのスピリットは、ブラジル人DFムリーロの姿勢にもよく表れていた。ムリーロは身体的な不調と闘いながらも、ビラ・パークでの一戦に出場できる状態を確保した。フォレストの守備陣の層が限界まで薄くなっていた中、このセンターバックが痛みを押してプレーする意思を示したことは極めて重要だった。リアム・デラップとイゴール・ジェズスのゴールで、グラスナーにとってエメリ相手6勝目となる記憶に残る2-1の勝利を収めた一方、この日のビラはイアン・マートセンの負傷により10人で試合を終えた。
守備の主力たちが見せた献身について問われたグラスナーは、ブラジル人スターの強い覚悟を称賛した。「ムリーロは試合前、練習の時点で膝に痛みを抱えていた。だが、彼は『いや、ボス。自分はプレーする』と言った」とグラスナーは付け加え、チームのロッカールームに根付く気迫を強調した。
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今後の試合日程を見据えて
週末を通してノッティンガムでは祝賀ムードが続く見通しだが、グラスナーはすでに次戦に向けて主力選手たちのコンディションを注視している。レッズは9月19日にコヴェントリー・シティと対戦する予定だが、短期離脱を強いられるミレンコヴィッチを欠いて臨む可能性が高い。
負傷した2人について最新状況を説明したグラスナーは、復帰時期に関して慎重な見方を示した。「ニコラの方が少し深刻で、コヴェントリー戦は欠場する。代表ウィーク明けには戻れることを期待している。ジャイルはコヴェントリー戦に間に合うことを期待している。ただ、慎重にならなければならない。様子を見よう」とグラスナーは締めくくった。
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