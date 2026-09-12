土曜午後の勝利により、グラスナーのアーセナルとパリ・サンジェルマンで指揮を執った前監督に対する驚異的な個人記録はさらに伸びた。クリスタル・パレス、そして現在のノッティンガム・フォレストでの在任期間を通じて、このオーストリア人指揮官はエメリと8度対戦し、いまだ無敗。6勝2分けを記録している。

試合前のやり取りと自身の節目について振り返ったグラスナーは、両者の獲得タイトル数に差があることを十分に理解していると明かした。「試合前に彼（エメリ）と話して、ヨーロッパで獲得したタイトル数では、まだ彼の5-2だと伝えた。『オリバー・グラスナー、謙虚でいろ』と自分に言い聞かせた」と、フォレスト指揮官は試合後の記者会見で記者団に語った。「私はそのままでいるつもりだ。どんな勝利も素晴らしいが、今日は私が1秒たりともプレーしたわけではない。あれだけ良いプレーをした選手たちこそ、すべての称賛に値する。ファンも称賛に値する。私たちを支えてくれたからだ。さあ、家に帰って土曜の夜を楽しく過ごすよ」