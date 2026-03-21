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翻訳者：
「謙虚であり続けること！」――アーセナルのスター、ブカヨ・サカがエルリング・ハーランドの警告に同調し、4冠への挑戦を支える秘訣を明かす
「私たちは人々に発言の機会を与えています」
アーセナルはプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、そして日曜日にウェンブリーで行われる決勝戦へと勝ち進んでいるため、クラブを取り巻く熱気は最高潮に達している。サカはこうした状況に対し、どう対応しているのか？ 外部の雑音を遮断しているのだ。
試合を前にクラブのレジェンド、ポール・マーソンとの対談で、彼は次のように語った。「僕たちは外部の雑音を遮断するのが上手くなったと思う。ここ数年、勝っても負けても、特にアーセナルに関しては、僕たちのプレーやセットプレーなどについて、人々はあれこれと口を出してきたからね。だから今はもう、そんな声には麻痺しているよ。僕たちはただ、やるべきことをやり遂げたいだけだ。まだ何も成し遂げていないんだから。 あと一歩のところまで来ているが、まだ成し遂げてはいない。だから謙虚さを忘れず、地に足をつけている。人々の声は放っておき、日曜日の試合から一戦一戦に集中していく。さあ、やってやろう。」
- Getty Images Sport
サカがアーセナルの安定感について語る
このアーセナルが、3年連続で2位に終わったチームとは何かが違うと感じる理由について、サカの説明は簡潔だった。彼はこう付け加えた。「信じてほしい、その記憶は確かにある。3年連続で2位になったことは、誰もが知っている。でも僕たちにとって、今年は『優勝できる』という強い確信があるんだ。実力もあるし、素晴らしいチーム構成だ。その両方が相まって、僕に確信を持たせているんだと思う」
不安定だった2月を経て、アーセナルは再びリズムを取り戻した。首位で9ポイントのリードを築き、ヨーロッパの大会やFAカップでも勝利を収め、リーグカップ決勝では、過去3度もタイトルを阻んできたあのチームと対戦することになった。 サカによれば、選手たちはプレッシャーにうまく対処しているという。「みんな落ち着いているよ。でも、もちろん今がシーズン終盤だ。トロフィーが懸かる、シーズンで最も重要な時期なんだ。重要な試合が続くし、かけられているものも大きいけど、みんなうまく対応できていると思う」
再起のチャンス
サカにとって、リーグカップ決勝は単なる一試合ではない。今月早々、この24歳の選手はクラブとの新たな長期契約にサインしたばかりであり、その決意があるからこそ、日曜日の試合はさらに特別なものに感じられる。 「僕にとって、それはすべてを意味する。自分にとって、また一つ夢を叶えることになる。先日契約を結んだ時、もちろんこのクラブですべてのタイトルを勝ち取りたいと語った。それが実現すれば、その目標に一歩近づくことになる。神の御加護があれば、きっと成し遂げられる。」
- GOAL
グアルディオラ対アルテタ
日曜日の試合は、単なるトロフィー争い以上の意味を持つ。プレミアリーグの1位と2位のチームがリーグカップ決勝で対戦するのは66年ぶりのことであり、さらにアルテタ監督が、自身を育てた恩師と対峙するという副次的な見どころも加わっている。グアルディオラの影響はアーセナルのあらゆる面に及んでいるが、一方で、3年連続で彼らのタイトル獲得を阻んできたのも、まさにそのグアルディオラである。
サカにとって、日曜日にシティを破ることは、単なるトロフィー以上の意味を持つだろう。このアーセナルが果たして優勝を成し遂げられるのかという疑問は、3シーズンにわたってくすぶり続けてきた。日曜日こそ、その答えを出し始めるための最初の真のチャンスとなる。
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