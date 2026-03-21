「謙虚であり続けること！」――アーセナルのスター、ブカヨ・サカがエルリング・ハーランドの警告に同調し、4冠への挑戦を支える秘訣を明かす

アーセナルはプレミアリーグ、チャンピオンズリーグ、FAカップ、そして日曜日にウェンブリーで行われる決勝戦へと勝ち進んでいるため、クラブを取り巻く熱気は最高潮に達している。サカはこうした状況に対し、どう対応しているのか？ 外部の雑音を遮断しているのだ。

試合を前にクラブのレジェンド、ポール・マーソンとの対談で、彼は次のように語った。「僕たちは外部の雑音を遮断するのが上手くなったと思う。ここ数年、勝っても負けても、特にアーセナルに関しては、僕たちのプレーやセットプレーなどについて、人々はあれこれと口を出してきたからね。だから今はもう、そんな声には麻痺しているよ。僕たちはただ、やるべきことをやり遂げたいだけだ。まだ何も成し遂げていないんだから。 あと一歩のところまで来ているが、まだ成し遂げてはいない。だから謙虚さを忘れず、地に足をつけている。人々の声は放っておき、日曜日の試合から一戦一戦に集中していく。さあ、やってやろう。」