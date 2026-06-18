今回のワールドカップでも、ドイツ代表はFCバイエルンの選手たちに支えられている。GKマヌエル・ノイアー、キャプテンヨシュア・キミッヒ、守備の要ジョナサン・ター、ゲームメーカーアレクサンダル・パブロヴィッチ、攻撃の要ジャマル・ムシアラ。さらに、左サイドバックの台頭著しいナサニエル・ブラウンがまもなく加わる見込みで、彼は現在、アイントラハト・フランクフルトから5500万ユーロでミュンヘンへ移籍する直前にある。
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諸刃の剣：W杯直後、BVBは軸を失うか？
現在、ドイツ代表の先発はドルトムント勢が2人だけ。しかし、CBシュロッターベック（26）とボランチンメチャ（25）は、キュラソー戦の7－1大勝で存在感を示した。 ンメチャは1-0の先制点を挙げ、シュロッターベックは1-1の場面で犯したミスを、2-1のヘディング弾で帳消しにした。さらにンメチャは3-1となるPKも獲得し、勝利を決定付けた。
得点以外でも2人は好パフォーマンスを見せ、特にンメチャは試合後に高い評価を受けた。ドイツの勝利は、すなわちドルトムント勢の勝利でもあった。しかし、この2人がいつまで「ドルトムント組」でいられるかは不透明だ。W杯ほど短期間でトップクラブの注目を集める舞台はないからだ。
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シュロッターベックとンメチャがBVBと契約延長、退団条項付き。
シュロッターベックとンメチャは、ここ数年でBVBの柱に成長した。そのため、春に契約延長した際にはドルトムントに安堵が広がった。シュロッターベックは2031年、ンメチャは2030年まで契約を結んだものの、その時期までプレーし続ける可能性は当初から低かった。 それでも、両者が今後ドルトムントでプレーしない可能性が現実味を帯びている。
シュロッターベックは契約にW杯条項を盛り込み、7月19日の決勝から1週間後まで5000～6000万ユーロで3つの選定クラブへ移籍できる。そのクラブにはレアル・マドリードとリヴァプールが含まれ、バイエルンは含まれない。
新監督ジョゼ・モウリーニョが関心を示すレアルは移籍金を捻出できる。 とても嬉しいですね」と、アントニオ・リュディガーは水曜日、ウィンストン・セーラムのドイツサッカー連盟（DFB）合宿所で語った。リュディガーは最近レアルと契約延長しており、シュロッターベックが加入すれば出場時間を争うことになる。
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ンメチャはBVB史上3番目に高額な移籍となるのか？
ンメチャにも移籍条項があり、2027年夏に8000万ユーロ、1年後は7000万ユーロで発効する。シュロッターベックとの違いはここだ。BVBは今夏、関心のあるクラブと自由に交渉でき、『Bild』紙によると最低売却価格は1億2000万ユーロ。
実現すれば、ウスマン・デンベレ（2017年バルセロナへ1億4800万ユーロ）、ジュード・ベリンガム（2023年レアルへ1億2700万ユーロ）に次ぐクラブ史上3位の移籍金となる。レアル、チェルシー、マンチェスターの2クラブが関心を示しているという。 ンメチャは2008～2021年、マンチェスター・シティのユースで育った。
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シュロッターベックとンメチャはドイツ代表でのポジション争いに勝利した
ワールドカップは、シュロッターベックとンメチャにとって、トップレベルへの飛躍のきっかけになるかもしれない。しかし、2人がドイツ代表の先発に名を連ねるかは当初不透明だった。シュロッターベックは長年レギュラーだったリュディガーを、ンメチャはゴレツカをベンチに追いやった。
予選ではナーゲルスマン監督がゴレツカを信頼し、3月には先発を約束。シーズン終盤、ゴレツカがバイエルンで好調を維持する一方、ンメチャは外側靭帯断裂で離脱した。最終節にドルトムントで先発復帰し、監督の信頼を勝ち取った。
両選手の成長は、ドルトムントにとって諸刃の剣だ。今夏に売却すれば約1億8000万ユーロの収入が見込めるが、チームの中軸を失い戦力計画が狂う恐れもある。
BVBの記録的な売上
選手 ポジション 移籍先 年 移籍金 ウスマン・デンベレ フォワード FCバルセロナ 2017年 1億4800万ユーロ ジュード・ベリンガム MF レアル・マドリード 2023 1億2700万ユーロ ジャドン・サンチョ フォワード マンチェスター・ユナイテッド 2022 8500万ユーロ クリスチャン・プリシッチ フォワード チェルシーFC 2018 6400万ユーロ ピエール＝エメリック・オーバメヤン フォワード アーセナルFC 2023 637万5000ユーロ