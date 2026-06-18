諸刃の剣：W杯直後、BVBは軸を失うか？

シュロッターベックとンメチャは、ここ数年でBVBの柱に成長した。そのため、春に契約延長した際にはドルトムントに安堵が広がった。シュロッターベックは2031年、ンメチャは2030年まで契約を結んだものの、その時期までプレーし続ける可能性は当初から低かった。 それでも、両者が今後ドルトムントでプレーしない可能性が現実味を帯びている。

シュロッターベックは契約にW杯条項を盛り込み、7月19日の決勝から1週間後まで5000～6000万ユーロで3つの選定クラブへ移籍できる。そのクラブにはレアル・マドリードとリヴァプールが含まれ、バイエルンは含まれない。

新監督ジョゼ・モウリーニョが関心を示すレアルは移籍金を捻出できる。 とても嬉しいですね」と、アントニオ・リュディガーは水曜日、ウィンストン・セーラムのドイツサッカー連盟（DFB）合宿所で語った。リュディガーは最近レアルと契約延長しており、シュロッターベックが加入すれば出場時間を争うことになる。