「諦める」―マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督が、試合日程設定を巡る当局への批判を改めて表明。カラバオカップをチャンピオンズリーグより優先すると主張
FAは支援を提供しません
過密日程は、4つの戦線で戦い続けるシティにとって重大な時期に重なっている。スペインやフランスの対戦相手は欧州制覇の可能性を高めるための特別な配慮を受けている一方、グアルディオラ率いるチームは減速の兆しすら見せない容赦ない国内日程を乗り切らざるを得ない。 カタルーニャ出身の監督は、イングランドの権力者は、他のヨーロッパのリーグのように、チャンピオンズリーグの代表チームに同レベルの支援を提供していないと確信している。グアルディオラは、レアル・マドリードのセルタ・ビーゴ戦が、準備を支援するために金曜日に変更された事実を指摘し、パリ・サンジェルマンも、大陸の試合に対応するためにリーグ戦が変更され、さらには延期されたことを指摘した。
グアルディオラ、スケジュールに屈する
史上最も成功した監督の一人であるにもかかわらず、グアルディオラは意思決定者への働きかけを止めたと認めた。「ここでは、イングランドのチームにとってチャンピオンズリーグの試合よりもカラバオカップの結果の方が重要だ。初日からそうだった。だから驚きではない」と、試合前の記者会見で記者団に語った。
この状況について、監督はさらに自身の諦観をこう説明した。「あまり気にしていないが、とっくに諦めた。我々が3冠を達成した時も全く同じだった。だから電話はしない。10年間ここで働いてきて、あらゆる世代の同僚の多くがそうしているのは知っているが」 何も要求しない。8時キックオフなら8時にプレーする。夜試合なら土曜移動が可能だ。それが利点だ。欠点はマドリード側の回復時間が短くなることだ」
国内カップ戦での成功の重要性
スケジュールへの不満はあるものの、グアルディオラはFAカップへの取り組みを堅持している。マンチェスターでの9シーズンのうち8回、シティは同大会で準決勝に進出している。彼は、たとえ日程が不利でもクラブが常に決勝トーナメントに進出している事実を、プロフェッショナルな姿勢の証左として挙げた。
「ここ数年で我々は決勝を何度戦った？準決勝は？数多い。つまりFAカップは常に重要だ。我々はニューカッスルに勝利し、次のラウンドへ進むために向かう。それは間違いなく100％だ」とグアルディオラは述べた。
負傷者増でブルーズに追い風
スケジュール調整の混乱の中、シティはクロアチア人スター選手たちの負傷状況に関して朗報を得た。マテオ・コバチッチは手術が成功しトレーニングに復帰。一方、クラブはヨスコ・グバルディオルがシーズン終了前に復帰することを望んでいる。またグアルディオラ監督は、直近2試合を欠場したリコ・ルイスが負傷のため出場不能だったことを明かした。
