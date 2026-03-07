「諦める」―マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督が、試合日程設定を巡る当局への批判を改めて表明。カラバオカップをチャンピオンズリーグより優先すると主張

史上最も成功した監督の一人であるにもかかわらず、グアルディオラは意思決定者への働きかけを止めたと認めた。「ここでは、イングランドのチームにとってチャンピオンズリーグの試合よりもカラバオカップの結果の方が重要だ。初日からそうだった。だから驚きではない」と、試合前の記者会見で記者団に語った。

この状況について、監督はさらに自身の諦観をこう説明した。「あまり気にしていないが、とっくに諦めた。我々が3冠を達成した時も全く同じだった。だから電話はしない。10年間ここで働いてきて、あらゆる世代の同僚の多くがそうしているのは知っているが」 何も要求しない。8時キックオフなら8時にプレーする。夜試合なら土曜移動が可能だ。それが利点だ。欠点はマドリード側の回復時間が短くなることだ」