「諦めるなんてありえない」――チャンピオンズリーグ敗退後、ラミネ・ヤマルがバルセロナのファンに熱い誓いを立てる

「諦めるなんてあり得ない」とヤマルはインスタグラムに投稿した。「全力を尽くしたが足りなかった。これは道のりの一部だ。頂点へは登らねばならず、簡単ではないことも分かっている。

「ミスは教訓だ。我々はバルサ。必ず頂点へ戻る。約束は果たす。トロフィーをバルセロナへ。セムプレ・バルサ。」











