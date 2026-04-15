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Atletico de Madrid v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

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「諦めるなんてありえない」――チャンピオンズリーグ敗退後、ラミネ・ヤマルがバルセロナのファンに熱い誓いを立てる

バルセロナ
ラミン・ヤマル
アトレティコ・マドリー 対 バルセロナ
アトレティコ・マドリー
チャンピオンズ リーグ
ラ・リーガ

ラミネ・ヤマルはバルセロナの欧州大会敗退を悲しんでいるが、クラブを再び欧州の頂点に導くと誓った。リーガ首位のバルセロナはチャンピオンズリーグ準々決勝でアトレティコ・マドリードに敗れた。ヤマルは試合後、インスタグラムでこの敗北はタイトルへ至る「道のり」の一部だと語った。

  • バルサにとって悔しい夜となった

    ワンダ・メトロポリターノでの第2戦で18歳が先制したものの、ハンス・フリック率いるチームは第1戦のビハインドを覆せず合計3-2で敗退。ベテランが動揺する中、ヤマルはSNSで「クラブが11年間待ち望む欧州タイトルはすぐそこだ」と約束した。

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  • アトレティコの反撃に遭い、バルサは及ばず

    ホームで0-2と敗れたバルセロナは、奇跡を信じてマドリードへ。一瞬、ヤマルが逆転劇のきっかけを掴んだかと思われた。 序盤のヤマル弾でホームを静めたが、ルックマンの同点弾でアトレティコが合計スコアを奪い返し、バルサの夢は消えた。敗戦後、ヤマルはクルスに「この挫折は頂へ至る道の通過点だ」とメッセージを送った。

  • ヤマルからのファンへのメッセージ

    「諦めるなんてあり得ない」とヤマルはインスタグラムに投稿した。「全力を尽くしたが足りなかった。これは道のりの一部だ。頂点へは登らねばならず、簡単ではないことも分かっている。

    「ミスは教訓だ。我々はバルサ。必ず頂点へ戻る。約束は果たす。トロフィーをバルセロナへ。セムプレ・バルサ。」




  • 欧州勢は敗れたが、ヤマルが再び活躍

    フリック率いるバルセロナの欧州挑戦は、この敗退で苦い幕切れとなった。失望は残るが、通算23得点を挙げているヤマルは2025-26シーズンも活躍中で、バルサは 이제 리그優勝に集中できる。

  • GFX LeBron James Lamine YamalGetty/GOAL

    勝者のメンタリティ

    アトレティコ戦で敗れた直前、ヤマルはNBAのレジェンド、レブロン・ジェームズから刺激を受け、優勝トロフィーを掲げるジェームズの写真にプロフィール画像を変更してカムバックを誓った。今回は及ばなかったものの、18歳の彼のプレーとSNSでの姿は、カンプ・ノウのロッカールームで真のリーダーであることを示した。

  • 注目はラ・リーガへ

    欧州での苦杯は終わった。フリック率いるバルサは、リーガ優勝へ全力を注ぐ。4月22日、短い休息を終え、ホームでセルタと対戦する。 2位レアル・マドリードに9ポイント差をつけ、残り7試合。王座防衛へ王手だ。

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