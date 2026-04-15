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「諦めるなんてありえない」――チャンピオンズリーグ敗退後、ラミネ・ヤマルがバルセロナのファンに熱い誓いを立てる
バルサにとって悔しい夜となった
ワンダ・メトロポリターノでの第2戦で18歳が先制したものの、ハンス・フリック率いるチームは第1戦のビハインドを覆せず合計3-2で敗退。ベテランが動揺する中、ヤマルはSNSで「クラブが11年間待ち望む欧州タイトルはすぐそこだ」と約束した。
アトレティコの反撃に遭い、バルサは及ばず
ホームで0-2と敗れたバルセロナは、奇跡を信じてマドリードへ。一瞬、ヤマルが逆転劇のきっかけを掴んだかと思われた。 序盤のヤマル弾でホームを静めたが、ルックマンの同点弾でアトレティコが合計スコアを奪い返し、バルサの夢は消えた。敗戦後、ヤマルはクルスに「この挫折は頂へ至る道の通過点だ」とメッセージを送った。
ヤマルからのファンへのメッセージ
「諦めるなんてあり得ない」とヤマルはインスタグラムに投稿した。「全力を尽くしたが足りなかった。これは道のりの一部だ。頂点へは登らねばならず、簡単ではないことも分かっている。
「ミスは教訓だ。我々はバルサ。必ず頂点へ戻る。約束は果たす。トロフィーをバルセロナへ。セムプレ・バルサ。」
欧州勢は敗れたが、ヤマルが再び活躍
フリック率いるバルセロナの欧州挑戦は、この敗退で苦い幕切れとなった。失望は残るが、通算23得点を挙げているヤマルは2025-26シーズンも活躍中で、バルサは 이제 리그優勝に集中できる。
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勝者のメンタリティ
アトレティコ戦で敗れた直前、ヤマルはNBAのレジェンド、レブロン・ジェームズから刺激を受け、優勝トロフィーを掲げるジェームズの写真にプロフィール画像を変更してカムバックを誓った。今回は及ばなかったものの、18歳の彼のプレーとSNSでの姿は、カンプ・ノウのロッカールームで真のリーダーであることを示した。
注目はラ・リーガへ
欧州での苦杯は終わった。フリック率いるバルサは、リーガ優勝へ全力を注ぐ。4月22日、短い休息を終え、ホームでセルタと対戦する。 2位レアル・マドリードに9ポイント差をつけ、残り7試合。王座防衛へ王手だ。