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調査によると、アメリカ人の75％が2026年FIFAワールドカップを観戦する予定だという
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主な調査結果
この調査は、3月にFull Circle Research社が実施したもので、米国の成人2,000人を対象としています。
主な結果は以下の通りです：
• アメリカ人の圧倒的多数が大会に期待を寄せており、75％が2026年の大会を何らかの形で追う予定だと回答しました
• 熱心な関与は限定的で、「多くの」試合を観戦する計画があると答えたのはわずか26％にとどまった
• ミレニアル世代ではその割合が大幅に上昇し、37％が熱心に追いかける予定だと回答している
『スポーツ・ビジネス・ジャーナル』誌は、水曜日に開幕する「ビジネス・オブ・サッカー」カンファレンスに先立ち、この調査を実施した。
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その他の主な調査結果
さらに詳しく見てみると、データからは、家族や開催都市の住民が関心を高めていることがわかります。しかし、おなじみの傾向として、観戦を希望するファンにとって、費用が依然として大きな障壁となっています：
• 関与度は開催都市で最も高く、都市部の住民の42％が「頻繁に」視聴する予定であるのに対し、郊外では22％、地方ではわずか16％にとどまっている
• 家族が主要な原動力となっており、16歳未満の子供がいる回答者の43％が「頻繁に」視聴すると回答しているのに対し、子供のない回答者は17％にとどまっている
• 盛り上がりを見せており、アメリカ人の48％が2022年よりも関心が高まっており、北米での開催が主要な要因として挙げられている
• 実際に観戦したいという意欲は高く、関心のあるファンの63％が「少なくともある程度」試合に行く可能性が高いと回答している
• 最大の障壁として費用が挙げられており、57％がチケット価格を懸念材料として挙げており、大半は1枚あたり250～500ドル以上の支払いを望んでいない
• セキュリティを懸念事項として挙げたのは、回答者のわずか3分の1にとどまった。
「高所得層や熱心なファンに偏る可能性がある」
この調査結果を分析したパフォーマンス・リサーチ社のジェド・ピアソール社長は、ある共通点があると指摘している。
「これらの調査結果は、観戦への関心は広く見られるものの、実際の来場者は高所得層や熱心なファンに偏る傾向があり、その他多くの人は自宅での観戦やパブリックビューイングを選ぶ可能性があることを示唆しています」とピアソール氏は述べた。
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次は何が待っているのでしょうか？
FIFAワールドカップは6月11日、メキシコ対南アフリカ戦で開幕する。