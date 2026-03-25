さらに詳しく見てみると、データからは、家族や開催都市の住民が関心を高めていることがわかります。しかし、おなじみの傾向として、観戦を希望するファンにとって、費用が依然として大きな障壁となっています：

• 関与度は開催都市で最も高く、都市部の住民の42％が「頻繁に」視聴する予定であるのに対し、郊外では22％、地方ではわずか16％にとどまっている

• 家族が主要な原動力となっており、16歳未満の子供がいる回答者の43％が「頻繁に」視聴すると回答しているのに対し、子供のない回答者は17％にとどまっている

• 盛り上がりを見せており、アメリカ人の48％が2022年よりも関心が高まっており、北米での開催が主要な要因として挙げられている

• 実際に観戦したいという意欲は高く、関心のあるファンの63％が「少なくともある程度」試合に行く可能性が高いと回答している

• 最大の障壁として費用が挙げられており、57％がチケット価格を懸念材料として挙げており、大半は1枚あたり250～500ドル以上の支払いを望んでいない

• セキュリティを懸念事項として挙げたのは、回答者のわずか3分の1にとどまった。