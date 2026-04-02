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調子の低迷とレアル・マドリードへの移籍説が浮上する中、エンツォ・フェルナンデスの暴言にチェルシーの選手たちが反発
エンツォのマドリード移籍に関する発言が摩擦を招く
『テレグラフ』紙によると、ベンフィカからの移籍金記録を更新して加入して以来、チームの要として活躍してきたこのミッドフィルダーは、スペインの首都への愛着を認めたことで波紋を呼んでいる。チームメイトの反感を買うこととなったこの発言で、アルゼンチン人選手は自身の長期的な将来像について驚くほど率直に語った。 インタビューの中で、フェルナンデスはマドリードでの生活について語り、この街が故郷のブエノスアイレスを思い出させるとさえ述べた。彼は次のように語った。「スペインに住みたいですね。マドリードが本当に気に入っています。ブエノスアイレスを思い出させるんです。選手は好きな場所に住むものです。僕はマドリードに住むでしょう。英語でも何とかやっていけますが、スペイン語の方がずっと楽です。」
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チャンピオンズリーグ敗退を受け、退任説が浮上
チェルシーがパリ・サンジェルマンに敗れ、チャンピオンズリーグから敗退して以来、チーム内には緊張が高まっていた。合計スコア8-2という痛烈な敗北を喫したその試合中、カメラは、ミスを犯したデンマーク代表GKフィリップ・ヨルゲンセンに対し、激怒したフェルナンデスが試合球を投げつけ、怒鳴りつける姿を捉えていた。4連敗という不振が続く中で、チームメイトを公の場でこれほど激しく叱責した行為は、複数のベテラン選手を激怒させたと報じられている。
敗退後、スタンフォード・ブリッジでの自身の将来について問われた際、フェルナンデスは事態を鎮めるような発言はほとんどしなかった。ESPNアルゼンチンに対し、フェルナンデスは次のように語った。「分からないよ。残り8試合とFAカップがある。ワールドカップもあるし、それから考えよう」 PSGも彼の動向を注視していると報じられる中、今シーズン終了後もロンドンに残留することを保証しなかった彼の態度に対し、プレミアリーグでトップ5入りを目指す苦戦を強いられているクラブ内では、多くの関係者が彼の忠誠心に疑問を抱いている。
過去最大の赤字がブルーズに重圧をかける
フェルナンデスの移籍希望は、チェルシーが財政上の難局を乗り切ろうとしている最中に浮上した。同クラブは最近、イングランドサッカー界において望ましくない新記録となる、驚異的な赤字を計上した。詳細な報告書によると、この西ロンドンのクラブは、2億6000万ポンド（3億4400万ドル）を超える赤字で会計年度を終えた。この数字は、プレミアリーグ史上最悪の財務実績としてこれまでの記録を上回るものである。 クラブは、財務規制に関してUEFAやプレミアリーグからの圧力にさらされ続けている。収支の均衡を図るため、チェルシーはこの夏、主力選手の売却を余儀なくされる可能性がある。クラブ幹部は、クラブワールドカップやチャンピオンズリーグの放映権収入が助けになると確信しているものの、フェルナンデスの移籍に関する示唆が引き起こした内部の摩擦により、彼は財政的負担を軽減するための高額移籍の最有力候補となるかもしれない。
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ロゼニオールの頭痛の種となる重要な終盤戦
リアム・ロゼニオール監督は、分裂したロッカールームをまとめようと試みる中、指導力に対する重大な試練に直面している。 チェルシーは現在プレミアリーグで6位につけており、チャンピオンズリーグ出場権獲得への望みは危うい状況にある。ブルーズがポート・ヴェイルとのFAカップ準々決勝に備える中、注目は依然としてフェルナンデスに集まっている。彼がチームメイトとの関係を修復し、チェルシーへの献身を証明できるかどうかが、クラブのシーズンがタイトル獲得で終わるのか、それとも完全な崩壊に終わるのかを左右することになるだろう。