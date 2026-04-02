調子の低迷とレアル・マドリードへの移籍説が浮上する中、エンツォ・フェルナンデスの暴言にチェルシーの選手たちが反発

チェルシーがパリ・サンジェルマンに敗れ、チャンピオンズリーグから敗退して以来、チーム内には緊張が高まっていた。合計スコア8-2という痛烈な敗北を喫したその試合中、カメラは、ミスを犯したデンマーク代表GKフィリップ・ヨルゲンセンに対し、激怒したフェルナンデスが試合球を投げつけ、怒鳴りつける姿を捉えていた。4連敗という不振が続く中で、チームメイトを公の場でこれほど激しく叱責した行為は、複数のベテラン選手を激怒させたと報じられている。

敗退後、スタンフォード・ブリッジでの自身の将来について問われた際、フェルナンデスは事態を鎮めるような発言はほとんどしなかった。ESPNアルゼンチンに対し、フェルナンデスは次のように語った。「分からないよ。残り8試合とFAカップがある。ワールドカップもあるし、それから考えよう」 PSGも彼の動向を注視していると報じられる中、今シーズン終了後もロンドンに残留することを保証しなかった彼の態度に対し、プレミアリーグでトップ5入りを目指す苦戦を強いられているクラブ内では、多くの関係者が彼の忠誠心に疑問を抱いている。