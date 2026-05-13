「ドルトムントは現在うまくいっているが、スポーツ面で成果が出ても、チーム内に完全な調和がないという声も聞かれる」とクルーゼは語った。
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「調和が必ずしも最善とは限らない」：ニコ・コヴァチ監督のせいで、BVBに不和が？
VfLヴォルフスブルク時代にコヴァチ監督の下で公式戦5試合しか出場せず、何度も監督を批判してきたクルゼはこう語った。「彼は私のような性格とは合わない。自分はリーダーであり、指示を忠実に実行する選手を望んでいる。 人は皆性格が異なるから、指導者は一人ひとりに対応すべきだ」
38歳のクルゼは、クロアチア人監督と合わなかった理由をこう説明する。「以前のクラブでの彼を知っていた。どんなタイプで何を重視するか理解していたし、うまくいかないと感じた」
そこで、コーフェルト監督の後任としてコヴァチが就任すると、私はすぐにでも逃げ出したかった。当時、私がヴォルフスブルクに戻ったのは、何よりもコーフェルト監督がいたから。もちろん、報酬も理由だった。 しかしコーフェルトがいなければ戻らなかった。彼が突然解任されたのが最初の分岐点だ。その後、私が共感できないコヴァチが来た。うまくいかないのは最初から明白だった」
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クルーゼ、コヴァチとの夕食会を明かす
クルゼは、まずコヴァチと食事し、互いの期待値を明確にしようとした。「早期に解決策を示唆したが、クラブは『まずコヴァチと話しろ』と却下した」と語った。
実際に一度食事し、意見を交わした。正直、悪くなかった。 互いに何を期待しているかを話し合った。彼は「私に何を求めている？」と尋ね、私は「何も求めない。ただ信頼が欲しい。信頼してくれれば結果で返す」と答えた。しかし開幕戦、私はベンチに置かれた。そこでその信頼は消えた」
クルーゼがベルリンとヴォルフスブルクを往復する理由を説明する。
クルゼがベルリンから毎日通勤していたことは、コヴァチにとって目の上のたんこぶだった。クルゼは「彼は私にヴォルフスブルクでアパートを借りてほしいと思っていた。私も考えたが、年齢や家族の事情があり難しかった」と語った。
代表戦14試合に出場した彼は、通勤の影響でVfLの練習場で居眠りしたこともあった。これについて彼はこう語る。「移動を含め、自分はうまくやれていたと思う。もちろん電車でトラブルもあった。 遅刻はしたくなかったので、いつも早い便を選び、8時頃には到着することもありました」
クルゼはこう続けた。「私の生活スタイルを知っている人なら、深夜4時や5時まで起きていたり、時には全く眠らずに6時の電車に乗らなければならなかったこともあったと分かるだろう。そんな時は練習の前に1時間だけ寝た。でも結局、そんなことはどうでもいい。自分のパフォーマンスを発揮し、結果を出していれば、誰も文句は言えないはずだから。」
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クルーゼはこれまで何度もコヴァチを批判してきた
前述の通り、クルゼが54歳のコヴァチを批判するのは初めてではない。コヴァチがBVBの監督に就任すると発表された際、クルゼはこう皮肉った。「彼はドルトムントの監督として私の最有力候補だ。そうすれば、クラブも『危機』が実際に何を意味するのかを痛感するだろう。 『平和、喜び、パンケーキ』の時代は終わりだ」と、共同運営するポッドキャスト『Flatterball』で語り、「望むなら誰でもやればいい。だが成功するとは思えない」と続けた。
2024年3月には、クルゼがコヴァチについて「人間として大惨事」で、選手への接し方も「反社会的」と語った。