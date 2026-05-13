「調和が必ずしも最善とは限らない」：ニコ・コヴァチ監督のせいで、BVBに不和が？

VfLヴォルフスブルク時代にコヴァチ監督の下で公式戦5試合しか出場せず、何度も監督を批判してきたクルゼはこう語った。「彼は私のような性格とは合わない。自分はリーダーであり、指示を忠実に実行する選手を望んでいる。 人は皆性格が異なるから、指導者は一人ひとりに対応すべきだ」

38歳のクルゼは、クロアチア人監督と合わなかった理由をこう説明する。「以前のクラブでの彼を知っていた。どんなタイプで何を重視するか理解していたし、うまくいかないと感じた」

そこで、コーフェルト監督の後任としてコヴァチが就任すると、私はすぐにでも逃げ出したかった。当時、私がヴォルフスブルクに戻ったのは、何よりもコーフェルト監督がいたから。もちろん、報酬も理由だった。 しかしコーフェルトがいなければ戻らなかった。彼が突然解任されたのが最初の分岐点だ。その後、私が共感できないコヴァチが来た。うまくいかないのは最初から明白だった」