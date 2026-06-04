移籍専門家のマッテオ・モレット氏によると、スペイン人のカルレス・マルティネス氏が「ヴェルクセルフ」の新監督に就任する見通しだという。
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誰も彼の名前を挙げなかった！バイエル・レバークーゼンの監督選びに大サプライズ。
マルティネスの就任は少し驚きだ。レバークーゼンの候補に名前が上がったことはなく、42歳の彼はまだ無名に近い。過去3年、リーグ・アンのトゥールーズを率い、初のトップチーム監督を務めた。契約は6月末で終了し、現在はフリー。
バルセロナ出身で、エスパニョールとバルサのユースを指導。2018～2019年はバルサU-16を率いた。その後カタールとクウェートで指導し、2022年末にトゥールーズのACとなり、半年後にHCに昇格した。
彼の指揮下、クラブは過去3シーズンで11位、10位、9位と着実に順位を上げた。
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バイエル・レバークーゼン、監督選びが難航
バイエル・レバークーゼンはここ数週間、新監督を探している。チャンピオンズリーグ出場権を逃したカスパー・ヒュルマン監督（54）は、2027年までの契約が残っても解任の危機にある。後任探しはフェルナンド・カロ（61）とサイモン・ロルフェス（44）の二人にとって順調ではない。
最有力視されていたのは、マルティネスの同胞アンドニ・イラオラ（43）だった。彼はAFCボーンマスで3年間成功を収め、今夏退団する。しかし週末、リヴァプールがアルネ・スロットを解任したため、イラオラが後任の筆頭候補に急浮上。すでに合意に達したとされ、数日中に正式発表が見込まれる。
この動きを受け、アトレティコ・マドリードでプレーしたフィリペ・ルイスは、UEFAプロライセンス未取得も影響し、ASモナコへの移籍を選択した。特別許可がない場合、モナコは彼がベンチ入りするたびに2万5000ユーロの罰金を科される。
オリバー・グラスナー（51）はブンデス復帰を希望せず、ACミランと交渉中。アルヴァロ・アルベロアはアヤックスにオファーしたが、首脳陣を説得できなかった。ミシェル（50）はジローナからアヤックスへ移籍する。
監督決定は、希望選手ケネット・アイヒホルンにとって「必須条件」。
カロとロルフェスは決断を迫られている。彼らの計画では今週中に来季の監督を発表する予定だった。その計画は依然として実現の可能性を残している。
さらに、ヘルタ・ベルリンの16歳有望株ケネット・アイヒホルン獲得競争も圧力をかけている。 『キッカー』誌は、バイエルがアイヒホルンを獲得する可能性は高いと報じた。だが監督が未決定なため、その可能性は下がっている。監督人事は「決定的な条件」だ。アイヒホルンは、次期監督が明確でないクラブには入団しないだろう。