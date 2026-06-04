バイエル・レバークーゼンはここ数週間、新監督を探している。チャンピオンズリーグ出場権を逃したカスパー・ヒュルマン監督（54）は、2027年までの契約が残っても解任の危機にある。後任探しはフェルナンド・カロ（61）とサイモン・ロルフェス（44）の二人にとって順調ではない。

最有力視されていたのは、マルティネスの同胞アンドニ・イラオラ（43）だった。彼はAFCボーンマスで3年間成功を収め、今夏退団する。しかし週末、リヴァプールがアルネ・スロットを解任したため、イラオラが後任の筆頭候補に急浮上。すでに合意に達したとされ、数日中に正式発表が見込まれる。

この動きを受け、アトレティコ・マドリードでプレーしたフィリペ・ルイスは、UEFAプロライセンス未取得も影響し、ASモナコへの移籍を選択した。特別許可がない場合、モナコは彼がベンチ入りするたびに2万5000ユーロの罰金を科される。

オリバー・グラスナー（51）はブンデス復帰を希望せず、ACミランと交渉中。アルヴァロ・アルベロアはアヤックスにオファーしたが、首脳陣を説得できなかった。ミシェル（50）はジローナからアヤックスへ移籍する。