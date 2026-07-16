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「誰も対戦したがらない」――トーマス・トゥヘル監督はイングランドの準決勝進出を「成果」と擁護。一方で、フランスとのワールドカップ3位決定戦を痛烈に批判した。
トゥヘル監督、3位決定戦に疑問
イングランドは水曜日のアルゼンチン戦で2-1で敗れ、3位決定戦への出場が決まった。トゥヘル監督は即座に、もう1試合を戦わねばならないことへの不満を口にした。このドイツ人指揮官は、準決勝の消耗後ではタイトルがかからない試合に選手たちがモチベーションを保つのはほぼ不可能だと指摘した。
「我々の選手も、フランスの選手も、誰もこの試合を戦いたいとは思っていない」と、トゥヘル監督は敗戦後の記者団に語った。「彼らは決勝戦に出場したいのだ。我々はそれを達成するために全力を尽くした。誰もがワールドカップ優勝を目指してプレーしているが、現実はこうだ。フランスよりも回復期間が1日少ないが、プロとしての姿勢で臨むつもりだ」
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「スリー・ライオンズ」の準決勝進出を擁護する
イングランドの敗退で批判が噴出する中、トゥヘル監督はベスト4進出は成功だと強調した。1966年以降優勝から遠ざかっているとはいえ、北米大会では自国より早く敗退した強豪国も多かったと指摘した。
大会全体を振り返り、トゥヘル監督は記者団に「次のワールドカップに出場するにはあと4年待たなければならない」と語った。「ベスト4に進出したこと自体は偉業だ。多くの強国がその前に敗退している。だが今は、私を含め誰もそれを聞きたがらない。我々は自分たちに厳しい要求を課しているからだ」
戦術上の説明責任
アンソニー・ゴードンがアルビセレステ戦でイングランドに先制点をもたらした後、5バックへの布陣変更を決断したことで、監督は厳しい批判にさらされている。ウェイン・ルーニーをはじめとする批評家たちは、この守備的な布陣変更がプレッシャーを招き、最終的にアルゼンチンの終盤の逆転につながったと指摘したが、トゥヘル監督は自身の采配とイングランドサッカー協会（FA）での将来について、揺るぎない姿勢を貫いている。
彼は「現時点では後悔はない。チームは全力を尽くし、勝利まであと一歩だった。1－0でリードしていてもおかしくなかった。我々は状況の中で最高の試合の一つをした。チームは最高だった――ただ、勝利をものにすることはできなかった」と語った。また、辞任するつもりはなく、2028年の欧州選手権に集中していると明かした。
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フランス戦をきっかけに巻き返しを図る
トゥヘル監督はこの試合を快く思っていないが、マイアミでの一戦が歴史的快挙まであと一歩だったチームにとって立ち直りの第一歩になると認めている。準決勝で敗れたフランス代表と対戦し、帰国前にチームの闘志を示したいとしている。
「重要なのは立ち直り、反応を示すことだ。最高レベルではそれが求められ、我々もそうする」とトゥヘル監督は語った。プレーオフへの不満は残るが、「レ・ブルー」に勝てば海外開催W杯での最高成績となり、痛手の中でもわずかな救いになる。
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