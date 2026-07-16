「誰も対戦したがらない」――トーマス・トゥヘル監督はイングランドの準決勝進出を「成果」と擁護。一方で、フランスとのワールドカップ3位決定戦を痛烈に批判した。

イングランドは水曜日のアルゼンチン戦で2-1で敗れ、3位決定戦への出場が決まった。トゥヘル監督は即座に、もう1試合を戦わねばならないことへの不満を口にした。このドイツ人指揮官は、準決勝の消耗後ではタイトルがかからない試合に選手たちがモチベーションを保つのはほぼ不可能だと指摘した。

「我々の選手も、フランスの選手も、誰もこの試合を戦いたいとは思っていない」と、トゥヘル監督は敗戦後の記者団に語った。「彼らは決勝戦に出場したいのだ。我々はそれを達成するために全力を尽くした。誰もがワールドカップ優勝を目指してプレーしているが、現実はこうだ。フランスよりも回復期間が1日少ないが、プロとしての姿勢で臨むつもりだ」