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ライブ
Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
翻訳者：

「誰も安泰ではない！」ジョゼ・モウリーニョ、RBライプツィヒ戦を前に選手たちへ厳しい警告

レアル・マドリー
ジョゼ・モウリーニョ
レアル・マドリー 対 RBライプツィヒ
RBライプツィヒ
UEFAチャンピオンズリーグ

レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督は、水曜日に行われるRBライプツィヒとのチャンピオンズリーグの試合を前に、どの選手にも先発の座は保証されていないと強調した。また、ポルトガル人指揮官は今季の欧州でレアル・マドリーが目指す段階的な目標についても説明した。

  • 好調が続く中でも、モウリーニョ監督は集中を切らさないよう要求

    レアル・マドリーの監督、ジョゼ・モウリーニョは、水曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ、RBライプツィヒ戦を前に記者団に語った。レアル・マドリーはラ・リーガでセビージャに4-1で勝利し、欧州大会では敵地でローマに4-3の劇的な勝利を収めて、この一戦に臨む。

    モウリーニョは、直近の勝利にもかかわらず、上位8位入りを目指すレアル・マドリーにとって過去の結果は関係ないと強調した。

    「3試合に勝ったからといって、4試合目も勝てるとは限らない」とモウリーニョは警戒を促した。

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    レアル・マドリー監督、スター選手の「不可侵」扱いを否定

    ヴィニシウス・ジュニオールと元ライプツィヒのスター選手、ヤン・ディオマンデが争うウイングのポジションを含め、選手起用と競争について語ったモウリーニョ監督は、チームに明確なメッセージを送った。「誰も絶対的な存在ではない。『絶対的な選手』という考え方は好きではない」

    ポルトガル人指揮官は「選手を絶対的な存在にするのは、ピッチ上でのパフォーマンスだ」と強調した。

    さらに「ヴィニシウスは明日、左ウイングでプレーする。ヤンは明日プレーするかどうか分かっていない。だから、想像してみてほしい」と語った。

  • モウリーニョ、チームの勤勉な姿勢を称賛し、現実的な目標を示す

    モウリーニョ監督は選手たちの献身的な姿勢を称賛し、ジュード・ベリンガムやディオマンデ、チームメイトのイブラヒマ・コナテの疲労回復への取り組みを取り上げた。「ジュードには、疲労回復を重視し、細部まで体をケアする習慣がある。ディオマンデはいつも午後に理学療法士とともにやって来る」と語った。

    欧州での目標については、現実的な見方を促した。「レアル・マドリーの今の目標はチャンピオンズリーグ優勝ではなく、次のフェーズに進むことだ」

    「一歩ずつ進んでいく。まずは11位か12位以内に入ることを目指し、その後は優勝に向けて全力を尽くす」と付け加えた。

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  • imago-sport-1084588185.jpgInsidefoto

    レアル・マドリー、エル・クラシコを前にライプツィヒとの一戦に備える

    週末にはバルセロナとの国内での大一番を控えるが、モウリーニョはバイエルン・ミュンヘンに1-6で敗れたばかりのRBライプツィヒを相手に、勝ち点3を獲得することに集中している。

    レアル・マドリーはホームでドイツ勢を相手に好成績を残しており、欧州大会ではブンデスリーガ勢とのホームゲームで26試合連続得点を記録している。

    レアル・マドリーは水曜日、GMT20時からサンティアゴ・ベルナベウでRBライプツィヒを迎える。

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2026年10月21日

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