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「誰も安泰ではない！」ジョゼ・モウリーニョ、RBライプツィヒ戦を前に選手たちへ厳しい警告
好調が続く中でも、モウリーニョ監督は集中を切らさないよう要求
レアル・マドリーの監督、ジョゼ・モウリーニョは、水曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ、RBライプツィヒ戦を前に記者団に語った。レアル・マドリーはラ・リーガでセビージャに4-1で勝利し、欧州大会では敵地でローマに4-3の劇的な勝利を収めて、この一戦に臨む。
モウリーニョは、直近の勝利にもかかわらず、上位8位入りを目指すレアル・マドリーにとって過去の結果は関係ないと強調した。
「3試合に勝ったからといって、4試合目も勝てるとは限らない」とモウリーニョは警戒を促した。
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レアル・マドリー監督、スター選手の「不可侵」扱いを否定
ヴィニシウス・ジュニオールと元ライプツィヒのスター選手、ヤン・ディオマンデが争うウイングのポジションを含め、選手起用と競争について語ったモウリーニョ監督は、チームに明確なメッセージを送った。「誰も絶対的な存在ではない。『絶対的な選手』という考え方は好きではない」
ポルトガル人指揮官は「選手を絶対的な存在にするのは、ピッチ上でのパフォーマンスだ」と強調した。
さらに「ヴィニシウスは明日、左ウイングでプレーする。ヤンは明日プレーするかどうか分かっていない。だから、想像してみてほしい」と語った。
モウリーニョ、チームの勤勉な姿勢を称賛し、現実的な目標を示す
モウリーニョ監督は選手たちの献身的な姿勢を称賛し、ジュード・ベリンガムやディオマンデ、チームメイトのイブラヒマ・コナテの疲労回復への取り組みを取り上げた。「ジュードには、疲労回復を重視し、細部まで体をケアする習慣がある。ディオマンデはいつも午後に理学療法士とともにやって来る」と語った。
欧州での目標については、現実的な見方を促した。「レアル・マドリーの今の目標はチャンピオンズリーグ優勝ではなく、次のフェーズに進むことだ」
「一歩ずつ進んでいく。まずは11位か12位以内に入ることを目指し、その後は優勝に向けて全力を尽くす」と付け加えた。
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レアル・マドリー、エル・クラシコを前にライプツィヒとの一戦に備える
週末にはバルセロナとの国内での大一番を控えるが、モウリーニョはバイエルン・ミュンヘンに1-6で敗れたばかりのRBライプツィヒを相手に、勝ち点3を獲得することに集中している。
レアル・マドリーはホームでドイツ勢を相手に好成績を残しており、欧州大会ではブンデスリーガ勢とのホームゲームで26試合連続得点を記録している。
レアル・マドリーは水曜日、GMT20時からサンティアゴ・ベルナベウでRBライプツィヒを迎える。
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