レアル・マドリーの監督、ジョゼ・モウリーニョは、水曜日にサンティアゴ・ベルナベウで行われるUEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ、RBライプツィヒ戦を前に記者団に語った。レアル・マドリーはラ・リーガでセビージャに4-1で勝利し、欧州大会では敵地でローマに4-3の劇的な勝利を収めて、この一戦に臨む。

モウリーニョは、直近の勝利にもかかわらず、上位8位入りを目指すレアル・マドリーにとって過去の結果は関係ないと強調した。

「3試合に勝ったからといって、4試合目も勝てるとは限らない」とモウリーニョは警戒を促した。