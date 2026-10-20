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「誰も安泰ではない！」ジョゼ・モウリーニョ、RBライプツィヒ戦を前にチームへ厳しい警告
モウリーニョ、目覚ましい好調が続く中でも集中力の維持を要求
レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、サンティアゴ・ベルナベウで水曜日に行われるRBライプツィヒとのUEFAチャンピオンズリーグ、リーグフェーズの一戦を前に記者会見に臨んだ。レアル・マドリーはラ・リーガでセビージャに4-1で勝利し、続く欧州大会では敵地でローマに4-3の劇的勝利を収めて、この試合を迎える。
それでもモウリーニョ監督は、上位8位入りを目指すレアル・マドリーにとって、過去の結果は何の意味も持たないと強調した。
「3試合に勝ったからといって、4試合目も勝てるとは限らない」とモウリーニョ監督は警鐘を鳴らした。
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レアル・マドリー指揮官、スター選手の「不可侵」扱いを否定
チームの選考と、ヴィニシウス・ジュニオールと元ライプツィヒのスター、ヤン・ディオマンデが関わるウイングのポジション争いについて、モウリーニョ監督は選手たちに明確なメッセージを送った。「誰も絶対的な存在ではない。私は『絶対的な存在の選手』という考え方が好きではない」
「選手を絶対的な存在にするのは、ピッチ上でのパフォーマンスだ」とポルトガル人指揮官は強調した。
「ヴィニシウスは明日、左ウイングでプレーする。ヤンは明日プレーするかどうか分かっていない。そこから想像してほしい」と述べた。
モウリーニョ、選手たちの勤勉な姿勢を称賛し、現実的な目標を示す
モウリーニョは選手たちの献身的な姿勢を称え、ジュード・ベリンガムやディオマンデ、イブラヒマ・コナテらチームメートの回復に向けた習慣を取り上げた。「ジュードには、回復と細やかなケアを大切にする習慣がある。ディオマンデは午後になると、いつも理学療法士と一緒に来る」と語った。
欧州での目標については、現実的な期待を持つよう促した。「レアル・マドリーの今の目標はチャンピオンズリーグで優勝することではない。次のステージに進むことだ」
「一歩ずつ進んでいく。まずは11位か12位以内に入ることを目指し、その後は優勝に向けて全力を尽くす」と付け加えた。
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レアル・マドリー、エル・クラシコを前にライプツィヒとの一戦に備える
週末にバルセロナとの国内での大一番を控える中、モウリーニョ監督はバイエルン・ミュンヘンに1-6で敗れた傷が癒えないライプツィヒを相手に、勝ち点3を獲得することだけに集中している。
レアル・マドリーはホームでドイツ勢を相手に好成績を残しており、ブンデスリーガ勢との欧州大会のホームゲームでは26試合連続で得点している。
レアル・マドリーは水曜日のGMT20時、サンティアゴ・ベルナベウでRBライプツィヒを迎える。
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