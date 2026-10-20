レアル・マドリーのジョゼ・モウリーニョ監督が、サンティアゴ・ベルナベウで水曜日に行われるRBライプツィヒとのUEFAチャンピオンズリーグ、リーグフェーズの一戦を前に記者会見に臨んだ。レアル・マドリーはラ・リーガでセビージャに4-1で勝利し、続く欧州大会では敵地でローマに4-3の劇的勝利を収めて、この試合を迎える。

それでもモウリーニョ監督は、上位8位入りを目指すレアル・マドリーにとって、過去の結果は何の意味も持たないと強調した。

「3試合に勝ったからといって、4試合目も勝てるとは限らない」とモウリーニョ監督は警鐘を鳴らした。