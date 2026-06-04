Amazonプライムの新ドキュメンタリー『Loredana & Karim - Love & Drama』第2話で、攻撃的選手は事件について独自かつ衝撃的な見解を語る。すべては運命的なオンライン注文から生まれた奇妙な誤解だった。
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「誰も分かってくれない。僕には普通の彼女がいないんだ」 BVBのFWカリム・アデイエミが「ミステリー・ボックス」騒動について本音を明かした。
「カリムは休暇中だったので私と一緒に『DSDS』の撮影現場へ。私はベンに『荷物を運んで』と頼んだ」とアデイエミスの妻ロレダナはドキュメンタリーで語った。
そのベンとはドルトムントのプロ選手で、親友だ。彼は空港ですぐに警察の検問に引っかかった。友人同士の頼み事が、ターミナルで悪夢へと変わった。
荷物の内容を全く知らなかったベンは、警察官に開封され、バフ帽、スプリングナイフ、ナックルダスターなどの違法物品を発見された。彼は「そんなはずはない」と驚いたという。
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アデイエミ：「狩猟サイトか何かだった」
禁止物品は法的にBVB選手所有と認定された。高給のブンデスリーガ選手が禁止武器を入手した理由は何か。
アデイエミは「犯罪目的ではなく、ネットの『ミステリーボックス』をただ購入しただけだ」と説明している。
「中身はおおむね予想できるサイトで購入した箱で、狩猟関連のサイトだったと思います。スナップリングから小さなポケットナイフまで何でも入っている可能性がある、いわばミステリーボックスのようなものでした」と24歳の彼は語った。
アデイエミは、ロレダナを擁護するために保護本能を根拠に挙げている。
アデイエミは、ラッパーとして注目されるパートナーを守りたいという本能が買い物騒動の背景にあったと明かす。愛する人への不安が判断を曇らせた。
「自分が一人でいるときに襲われるなら構わない。でも家族には手を出させない。妻はラッパーで、公の場に立つから自分で身を守れるべきだ」と説明した。「注文できるなら違法ではないと思った」
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アデイエミは45万ユーロを支払わなければならなかった
司法当局はこの荒唐無稽な論理に理解を示さなかった。ドイツの銃器法ではナックルダスターや自動開閉式ナイフにグレーゾーンはないため、代表選手は結局、45万ユーロの高額な罰金命令を受け入れた。