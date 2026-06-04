「誰も分かってくれない。僕には普通の彼女がいないんだ」 BVBのFWカリム・アデイエミが「ミステリー・ボックス」騒動について本音を明かした。

「カリムは休暇中だったので私と一緒に『DSDS』の撮影現場へ。私はベンに『荷物を運んで』と頼んだ」とアデイエミスの妻ロレダナはドキュメンタリーで語った。

そのベンとはドルトムントのプロ選手で、親友だ。彼は空港ですぐに警察の検問に引っかかった。友人同士の頼み事が、ターミナルで悪夢へと変わった。

荷物の内容を全く知らなかったベンは、警察官に開封され、バフ帽、スプリングナイフ、ナックルダスターなどの違法物品を発見された。彼は「そんなはずはない」と驚いたという。