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「誰も何も教えてくれなかった！」。ガブリエウ・ジェズスが、驚きのバルセロナ移籍を前にした対応を巡ってアーセナル首脳陣を痛烈批判
エミレーツで冷遇される
ヘススがついに、アーセナルからバルセロナへの注目の移籍について沈黙を破り、イングランドのクラブの経営陣を厳しく批判した。FWは、エミレーツ・スタジアムでの在籍最後の数週間にコミュニケーションが断絶していたことを明かし、自身のプロ意識がクラブ首脳陣から突然、しかも説明のないまま冷遇される形で返されたとの見方を示した。
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ジェズス、単独でのトレーニングを余儀なくされる
ブラジル代表FWは、ロンドンでの最後のトレーニング期間がいかに混乱したものだったかを明かし、自身の将来やミケル・アルテタ監督の構想における役割について正式な話し合いが一切ないまま、チームから外されたと説明した。
ジェズスは『SportyTV』に対し、「 الحقيقةとして、私は練習していたし、アーセナルでのプレシーズンもすべて普通にこなしていた。すでに、おそらくあまりプレーできないだろうし、それほど多くのチャンスもないだろうとは分かっていた。でも、誰も私には何も言わなかった。私はプロだ。もちろんグループで練習していたし、すると突然、グループとは別で練習するようにされた」と語った。
元マンチェスター・シティの選手は、特に新シーズンに向けて自分は身体的に準備ができていると感じていた中で、主力グループから外されたことへの戸惑いを口にした。ジェズスは、クラブが別の方向へ進もうとしていることが明らかになってからも、自身のコンディション維持とプロとしての務めに献身していたと強調した。
ジェズスはさらに、「私は、また高いレベルでプレーするチャンスをもらえた時に備えて、準備ができるよう練習で全力を尽くしていた。そして最後の1週間で、すべてがとても速く起きた」と付け加え、クラブでの自身の状況がいかに急速に悪化したかを振り返った。
バルセロナに突然の救いの手
アーセナルでの立場はトップチームの活動から外されたことで維持不可能となる中、カタルーニャの名門クラブからの関心という形で解決策は急速に浮上した。ヘススは、バルセロナの幹部陣を交えたハイレベルな協議によってカンプ・ノウ移籍が進み、自身が獲得可能であると把握した時点で彼らが迅速に動いたと説明した。
ヘススは、この契約が迅速にまとまった背景として、移籍市場最終週の慌ただしい中で、自身の契約締結に向けてバルセロナのスポーツディレクターとクラブ会長が直接動いたことを挙げた。「デコ、（バルセロナの）会長、そしてクラブの働きだ。僕の代理人も素晴らしかった。ここに来るチャンスがあると確信した時、もちろん僕は何があろうとすぐにイエスと答えた。今はここにいられて本当にうれしい」と、そのストライカーは締めくくった。
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ラ・リーガでの生活を見据えて
現在はスペインに拠点を移したジェズスは、ラ・リーガの華やかな舞台でキャリア再生に集中している。この移籍は、2022年に大きな期待を背負ってアーセナルに加入した29歳にとって、重要な章となる。在籍したロンドンでは輝きを放った瞬間もあり、クラブ復活の中心的存在でもあったが、その退団の苦い経緯は明らかに傷痕を残している。
アーセナルにとって、ジェズスの退団は攻撃陣の選択肢を進化させ続ける中で、一つの時代の終わりを意味する。一方で選手本人にとっては、バルセロナへの移籍は自身を疑う声を見返し、今なお欧州サッカー最高レベルの舞台で戦えることを示す機会となる。
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