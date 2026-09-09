ブラジル代表FWは、ロンドンでの最後のトレーニング期間がいかに混乱したものだったかを明かし、自身の将来やミケル・アルテタ監督の構想における役割について正式な話し合いが一切ないまま、チームから外されたと説明した。

ジェズスは『SportyTV』に対し、「 الحقيقةとして、私は練習していたし、アーセナルでのプレシーズンもすべて普通にこなしていた。すでに、おそらくあまりプレーできないだろうし、それほど多くのチャンスもないだろうとは分かっていた。でも、誰も私には何も言わなかった。私はプロだ。もちろんグループで練習していたし、すると突然、グループとは別で練習するようにされた」と語った。

元マンチェスター・シティの選手は、特に新シーズンに向けて自分は身体的に準備ができていると感じていた中で、主力グループから外されたことへの戸惑いを口にした。ジェズスは、クラブが別の方向へ進もうとしていることが明らかになってからも、自身のコンディション維持とプロとしての務めに献身していたと強調した。

ジェズスはさらに、「私は、また高いレベルでプレーするチャンスをもらえた時に備えて、準備ができるよう練習で全力を尽くしていた。そして最後の1週間で、すべてがとても速く起きた」と付け加え、クラブでの自身の状況がいかに急速に悪化したかを振り返った。



