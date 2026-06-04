「ヴェルクセルフ」は木曜日、スペイン人のカルレス・マルティネス氏を新監督に迎えると発表した。
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誰も予想していなかった！バイエル・レバークーゼンが衝撃的な監督人事発表。
42歳の彼は、解任が濃厚だったデンマーク人カスパー・ヒュルマンの後任となる。マルティネスはフランス1部FCトゥールーズから移籍。シャビ・アロンソに続き、クラブ2人目のスペイン人監督だ。
スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは「クラブの次期発展段階に最適な監督は誰か徹底的に検討した」と説明した。マルティネスはトゥールーズで若手を育成し、国際色豊かなチームを鍛え上げた。
マルティネスは2年契約で、前季はトゥールーズを9位に導き、2023年にはアシスタントコーチとして同クラブのカップ戦優勝に貢献した。 ロルフェスは「マルティネスは明確な理念と現代的なサッカー観を持つ監督で、クラブの未来を正しい方向へ導くと確信している」と語った。マルティネスのフランスでの契約は今シーズンで満了していた。
バイエル・レバークーゼン：マルティネスの獲得は確かに意外だった
スペイン人監督の就任は、数週間に及ぶバイエル・レバークーゼンの監督探しを終結させた。在任中のヒュルマンド監督はシーズン途中で退任することが示唆されていた。54歳の同監督は第2節後にエリック・テン・ハグから指揮を執り、前半戦はチームを立て直したが後半戦は低迷。チャンピオンズリーグ出場権も逃した。
マルティネス監督の就任は驚きだ。これまで候補に名前が挙がっておらず、42歳と若く、まだ無名に近い。直近3年間はリーグ・アンのトゥールーズFCを率い、これが初のトップチーム監督経験である。
バルセロナ出身で、エスパニョールとバルサのユースを指導。2018～2019年にはバルサU-16を率いた。その後カタールとクウェートで指導し、2022年末にトゥールーズのACとなり半年でHCに昇格した。
彼の率いる南仏クラブは、過去3シーズンで11位、10位、9位と着実に順位を上げた。
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バイエル・レバークーゼン、監督選びが難航
当初、最有力候補とされていたのは、マルティネスの同胞で43歳のアンドニ・イラオラだった。彼はAFCボーンマスで3年間成功を収めた後、退団した。週末にリヴァプールFCがアルネ・スロットを解任したことで、イラオラが後任の最有力に浮上。すでに両者は合意に達したとされ、数日中に正式発表される見込みだ。
この決定により、アトレティコ・マドリード時代のフィリペ・ルイスはASモナコへの移籍を選択。ただし、UEFAプロライセンス未取得が影響し、特別許可がない場合、モナコは彼がベンチ入りするたびに2万5000ユーロの罰金を科される。
オリバー・グラスナー（51）はブンデス復帰を希望せず、ACミランと交渉中。アルバロ・アルベロアは自らオファーしたが、クラブを説得できなかった。ミシェル（50）はジローナからアヤックスへ移籍する。
監督人事が、希望選手ケネット・アイヒホルンにとって「決定的な条件」だ。
カロとロルフェスは決断を迫られた。今週中に来季の新監督を発表する予定だったからだ。
さらに、ヘルタ・ベルリンの16歳有望株ケネット・アイヒホルンの獲得競争も、新監督決定を急ぐ理由だった。 『キッカー』誌は、バイエルがアイヒホルン獲得に「好機」があると伝える。しかし、監督人事が決まらないことで合意は遅れている。アイヒホルンは、監督が明確でないクラブには加入しない方針だからだ。