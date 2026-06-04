誰も予想していなかった！バイエル・レバークーゼンが衝撃的な監督人事発表。

42歳の彼は、解任が濃厚だったデンマーク人カスパー・ヒュルマンの後任となる。マルティネスはフランス1部FCトゥールーズから移籍。シャビ・アロンソに続き、クラブ2人目のスペイン人監督だ。

スポーツディレクターのサイモン・ロルフェスは「クラブの次期発展段階に最適な監督は誰か徹底的に検討した」と説明した。マルティネスはトゥールーズで若手を育成し、国際色豊かなチームを鍛え上げた。

マルティネスは2年契約で、前季はトゥールーズを9位に導き、2023年にはアシスタントコーチとして同クラブのカップ戦優勝に貢献した。 ロルフェスは「マルティネスは明確な理念と現代的なサッカー観を持つ監督で、クラブの未来を正しい方向へ導くと確信している」と語った。マルティネスのフランスでの契約は今シーズンで満了していた。