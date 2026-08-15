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「誰も予想していなかった」 ジョバンニ・ファン・ブロンクホルスト、シャビのオランダ行きに「驚いた」と認める
オランダサッカー連盟がサプライズを起こす
オランダサッカー協会（KNVB）は、シャビ・エルナンデスをオランダ代表の新監督に任命するという衝撃の人事を発表した。これにより、オランダ代表にとって48年ぶりの外国人監督となった。この大胆な決定は瞬く間に欧州サッカー界を驚かせ、とりわけカンプ・ノウでこのスペイン人の名手と同じロッカールームを共有したフェイエノールトのファン・ブロンクホルスト監督にとってはなおさらだった。バルセロナ時代に築いた両者の深い関係は、この人事に個人的な側面を加えているが、それでもなお世間では大きな議論を呼んでいる。
- ANP
古巣の仲間たちがメッセージを交わす
フェイエノールトのエールディビジでのゴー・アヘッド・イーグルス戦を前にした試合前記者会見で、このオランダ人指揮官は、かつてのチームメートの就任に対する最初の反応を振り返った。
個人的なやり取りについて、ファン・ブロンクホルストは次のように明かした。「彼はこの役割を引き受けることをとても喜び、光栄に思っていた。私は彼にスペイン語でメッセージを送った。そしてスペイン語で返事が来たので、理解していたよ」
また、KNVBの決定には完全に不意を突かれたことを認めた。「驚いた。普通なら、事前に新聞で候補の名前を目にするものだ。だが、これは誰も予想していなかった。それでも、かつての同僚がオランダ代表の監督になるのを見るのはうれしい」
この元左サイドバックは、シャビの指導者としての資質は現役時代から明らかだったと指摘した。「あのポジションの選手は、常にチームのことを考えているのが分かる。シャビにはそれがあった。フィリップ・コクーも同じような選手だった。常にバランスと選手の配置に意識を向けていた」
言葉の壁は問題にならない
コミュニケーション面での潜在的な障壁や、海外出身の指揮官の起用をめぐる懸念について問われたファン・ブロンクホルストは、そのMFのレジェンドが自らのメッセージをしっかり伝えられる能力を支持した。
かつての同僚の語学力を擁護し、次のように述べた。「通訳とともに仕事をしている監督は何人もいる。彼の英語は十分しっかりしていると思う。チームとうまくつながりたいのであれば、自分の考えを明確に伝えられることは間違いなく助けになる」
さらに、新指揮官をサッカー界全体で支えるべきだとも訴えた。「我々はオランダサッカーをとても誇りに思っている。最終的には、シャビがその仕事をこなせるという信頼を持って、我々も支えるべきだと思う。そして、それは他のどの監督と同じように、結果を出さなければならない」
- Box to Box Pictures
フェイエノールト、週末に試練へ
フェイエノールトは、開幕節で同じ街のライバルであるスパルタ・ロッテルダムとのダービーに1-0で勝利した後、今週末にゴー・アヘッド・イーグルスをホームに迎えるにあたり、国内での戦いに集中し続けなければならない。ファン・ブロンクホルスト監督のチームは、その好スタートを足がかりに、エールディビジでさらに勝ち点3を手にすることを目指している。
一方で、国際舞台での注目はまもなくシャビの監督デビューへと向かうことになる。オランダは9月24日にUEFAネーションズリーグでドイツと対戦する準備を進めている。
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