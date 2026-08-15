フェイエノールトのエールディビジでのゴー・アヘッド・イーグルス戦を前にした試合前記者会見で、このオランダ人指揮官は、かつてのチームメートの就任に対する最初の反応を振り返った。

個人的なやり取りについて、ファン・ブロンクホルストは次のように明かした。「彼はこの役割を引き受けることをとても喜び、光栄に思っていた。私は彼にスペイン語でメッセージを送った。そしてスペイン語で返事が来たので、理解していたよ」

また、KNVBの決定には完全に不意を突かれたことを認めた。「驚いた。普通なら、事前に新聞で候補の名前を目にするものだ。だが、これは誰も予想していなかった。それでも、かつての同僚がオランダ代表の監督になるのを見るのはうれしい」

この元左サイドバックは、シャビの指導者としての資質は現役時代から明らかだったと指摘した。「あのポジションの選手は、常にチームのことを考えているのが分かる。シャビにはそれがあった。フィリップ・コクーも同じような選手だった。常にバランスと選手の配置に意識を向けていた」