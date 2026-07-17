史上最高の選手の一人に敗れたことについて問われた元イングランド代表DFレスコットは、ユニベット・カジノ・オンラインとの提携の一環としてGOALに次のように語った。「パフォーマンス全体が『マスタークラス』と呼べるものではなかったが、光る瞬間はあった。彼は自身のキャリアの現段階を自覚している。

それでも試合を支配する力は残っているが、以前ほど頻繁ではない。彼はその瞬間を磨き、チームを救う。リードを許したとき、彼が「ここからレベルを上げよう」と決めたのは明らかだった。最後の30分では彼が一番多くボールに触れていた。

「このクラスの選手が試合を決めようと思ったら、戦術や起用法はどうあれ、彼らが結果を左右する。この試合がそれを証明している。

戦術や采配を批判しつつ、史上最高の選手を称賛するのは不公平だ。その両者がどう両立するのか、私には分からない。

「我々がミスを犯したからだと不満を言う一方で、彼がただいつも通りプレーしただけだとは言えない。サッカー史上で彼を止められた者はいない。誰もメッシを止められなかった。それでも止められなかったことに苛立ちを感じる。」