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「誰もリオネル・メッシを止められなかった」――イングランドは、ワールドカップ準決勝でアルゼンチンが示した“史上最高”のプレーに文句を言う資格はない。
2026年ワールドカップでイングランドがまたも惜敗
トーマス・トゥヘル監督は、60年に及ぶ苦悩に終止符を打つためチームを大会へ導いた。1966年の「不滅のチーム」が成し遂げた偉業は、少なくとも次の大会サイクルが終わるまでは破られないだろう。歴史の1ページに、またしても「あと一歩及ばなかった」という章が刻まれた。
イングランドはメキシコ、ノルウェーとのノックアウトステージで粘り強い戦いを披露し、ベスト4に進出した。アルゼンチン戦ではアンソニー・ゴードンの先制点があったが、「スリー・ライオンズ」は勝利をものにできなかった。
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アルゼンチンとの準決勝敗退を受け、トゥヘル監督の戦術に疑問の声
「輝かしい失敗」の後、トゥヘル監督は多くの厳しい質問を受けた。ドイツ人指揮官はチーム全体に後退を指示し、戦術的に誤った判断をしたとされる。その結果、メッシらにプレッシャーをかけられ、予想通りの結末となった。
8度のバロンドール受賞を誇り、9度目も目前とされる男は、アトランタでの85分間ほとんど沈黙していた。イングランドが守備的な布陣で臨む中、メッシはエンツォ・フェルナンデスにロングシュートで同点弾をアシストした。
さらにロスタイム2分、彼のクロスからラウタロ・マルティネスがヘディングで決勝弾。39歳になっても、このインテル・マイアミのマエストロを封じる難しさが改めて示された。
アルゼンチンの「史上最高の選手」メッシが、イングランドのミスを容赦なく突きつけた
史上最高の選手の一人に敗れたことについて問われた元イングランド代表DFレスコットは、ユニベット・カジノ・オンラインとの提携の一環としてGOALに次のように語った。「パフォーマンス全体が『マスタークラス』と呼べるものではなかったが、光る瞬間はあった。彼は自身のキャリアの現段階を自覚している。
それでも試合を支配する力は残っているが、以前ほど頻繁ではない。彼はその瞬間を磨き、チームを救う。リードを許したとき、彼が「ここからレベルを上げよう」と決めたのは明らかだった。最後の30分では彼が一番多くボールに触れていた。
「このクラスの選手が試合を決めようと思ったら、戦術や起用法はどうあれ、彼らが結果を左右する。この試合がそれを証明している。
戦術や采配を批判しつつ、史上最高の選手を称賛するのは不公平だ。その両者がどう両立するのか、私には分からない。
「我々がミスを犯したからだと不満を言う一方で、彼がただいつも通りプレーしただけだとは言えない。サッカー史上で彼を止められた者はいない。誰もメッシを止められなかった。それでも止められなかったことに苛立ちを感じる。」
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メッシの魔法が、イングランドの60年に及ぶ苦悩をさらに延ばした。
最も権威あるタイトルを争うまたとない好機を逃した今、「もし」「でも」「もしかすると」といった思いは避けられない。イングランドは望んでいた位置にいたが、長年にわたり、肝心な場面で失敗を繰り返してきた。
メッシは白熱した試合の流れを変えた。彼の影響力は明らかだった。それでも「スリー・ライオンズ」、特にトゥヘル監督は、メッシに時間とスペースを与え、彼に魔法を唱えさせたことに失望しているだろう。
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