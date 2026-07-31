FIFAは、提案している『FIFA Forward Enterprise（FFE）』プロジェクトをめぐる激しい反発に対し、正式に回答した。統括団体は、「誤ったメディア報道」によって予定されていた協議プロセスが妨げられたとして、その点を明確にしようとする声明を公表した。

この物議を醸す提案は、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノが主導するもので、商業およびイベント運営活動を子会社組織に移す内容となっている。FIFAは、この動きがサッカー界最大の資産を商業的に売却することを意味するとの見方を強く否定し、競技全体で高まる怒りを鎮めようとしている。

声明では「誰もサッカーを売ろうとしていない。これはFIFAが決して検討するようなことではない」と述べられている。