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「誰もフットボールを売ってなどいない！」。ジャンニ・インファンティーノのワールドカップ構想が怒りを呼んだことを受け、FIFAが論争に反応し説明を提示
FIFA、ワールドカップの論争に言及
FIFAは、提案している『FIFA Forward Enterprise（FFE）』プロジェクトをめぐる激しい反発に対し、正式に回答した。統括団体は、「誤ったメディア報道」によって予定されていた協議プロセスが妨げられたとして、その点を明確にしようとする声明を公表した。
この物議を醸す提案は、FIFA会長ジャンニ・インファンティーノが主導するもので、商業およびイベント運営活動を子会社組織に移す内容となっている。FIFAは、この動きがサッカー界最大の資産を商業的に売却することを意味するとの見方を強く否定し、競技全体で高まる怒りを鎮めようとしている。
声明では「誰もサッカーを売ろうとしていない。これはFIFAが決して検討するようなことではない」と述べられている。
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加盟各協会に前例のない資金提供を約束へ
懐疑的な連盟を取り込むため、FIFAは提案された子会社に関連する大幅な財政的インセンティブを示した。同組織は、計画への支持の有無にかかわらず、すべての加盟協会（MA）に対し、2027年から2030年までの間に『FIFAフォワード開発資金』として2000万ドルを支給すると約束した。
さらに、任意参加の追加プログラム『FIFAファスト・フォワード・プログラム』では、各協会に対してさらに2000万ドルの一時金が支払われる。FIFAは、この追加資金は競技全体の統治構造を変更することなく、外部投資によって裏付けられると主張している。
「創出された商業的価値は211の全MAで共有され、各MAがそれぞれの国でサッカーに有意義な投資を行えるようになる」と声明は付け加えた。
FIFAが民主的原則を強調
UEFAや、寝耳に水だったと感じた他の大陸連盟からの批判に対し、FIFAは、この計画は引き続き十分な議論と投票に向けて開かれていると強調した。また、211の全加盟協会を代表して提案を阻止する権利を持つ単一の地域団体は存在しないと主張した。
「誰もが反対意見を表明し、さらなる説明を求める権利を有している。しかし、世界中の211の加盟協会すべてを代表していると主張できる単一の団体はない」とFIFAは述べた。「各加盟協会には、この提案を検討し、自らの将来を形作るうえで意見を述べる機会が与えられるべきである。これがFIFAの民主的原則だ」
FIFAは、これまでに公表された構成要素は、あくまで協議プロセスの出発点にすぎないと説明した。加盟協会は、各条件について個別に、または全体として承認、拒否、修正する民主的な権限を持つことになる。
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ワールドカップ騒動の次の展開は？
FIFAフォワード・エンタープライズ・プロジェクトの行方は、インファンティーノ会長が加盟協会の過半数を説得し、この事業への支持を取り付けられるかどうかに完全にかかっている。FIFAは、この提案が過半数の支持を確保できなければ、商業活動は一切変更されないと認めた。
統括団体は「加盟協会の過半数の支持がなければ、FIFAの商業活動に変更はない。FFEは設立されない」と確認した。
大陸連盟の間で、拙速な日程やガバナンス面への懸念を巡る深い意見の隔たりが残る中、今後の協議プロセスが国際サッカーの商業的な将来を左右することになる。
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