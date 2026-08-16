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「誰もこのクラブを僕に売り込む必要はなかった」 ジャロッド・ボーウェンが降格後もウェストハムに残留した決断を説明
トップリーグ残留の安全策より忠誠心を優先
昨年5月、ウェストハム・ユナイテッドのプレミアリーグでの15年間にわたる戦いがあっけない形で終わった際、大方の見方はボーウェンが真っ先にクラブを去るというものだった。リーグ戦全試合で先発し、9ゴール11アシストを記録したシーズンを送ったハマーズのキャプテンは、2部でプレーするにはあまりに才能がありすぎると見なされていた。
しかし、このイングランド代表は多くの人々を驚かせる形でクラブへの将来を託し直し、2030年までロンドン・スタジアムに残る修正契約にサインした。
「降格後に自分の将来について聞かれたが、自分にとって正しい決断をすることが重要だった」と、29歳のボーウェンは『Sky Sports』の独占インタビューで説明した。
「自分が引退した時に、最大の『もしあの時』は何になるだろうと考えた。何を選んでも『もしあの時』はあるだろうけど、自分の中でこの先何年も何年も引っかかり続けるのは、きっとそれだった。このクラブをプレミアリーグに戻すために挑戦しなければならないと分かっていた。それが一番大きな決め手だった」
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ウェストハムとの絆
他クラブからの関心があったにもかかわらず、ボーウェンは夏の休暇中にプラハでウェストハムの筆頭株主ダニエル・クレチンスキーと重要な会談を行った。FWは、イーストロンドンに残るよう自分を納得させるための大げさなプレゼンテーションなど必要ないと強調した。
その会談とクラブとの関係について振り返り、ボーウェンは次のように語った。「誰かがこのクラブを僕に売り込む必要はない。ただ、クラブとして今後何をしていきたいのかについて率直に話し合っただけだ」
また、自身の家族とのつながり、つまり妻ダニ・ダイアーと義父ダニー・ダイアーが有名なウェストハムサポーターであることについても、それが自身のプロとしての進路を左右するものではないと明確にした。クラブへの情熱が広く知られているとしても、次のように述べている。「2人が僕に『残るべきだと思う』とか『出ていくべきだと思う』とか言ってくることは決してない」
チャンピオンシップの挑戦
ウェストハムは過酷な全46試合のシーズンに向けて準備を進めているが、ボーウェンはチャンピオンシップで豊富な経験を持つ数少ない選手の一人だ。キャリア初期にハル・シティで同リーグ通算52ゴールを記録している彼は、昇格をつかむためにハマーズが評判だけに頼ることはできないと理解している。
「チャンピオンシップは経験しているし、本当に競争の激しいリーグだ。ハルにいた時のことを覚えているけど、リーグで好調でも最下位のチームのところへ行って負けることがある。あまりにも要求が高く、フィジカルでもあるから、ここを勝ち抜くのは最も難しいリーグの一つなんだ。チームとして必要なのは、勝つメンタリティーを持ち、試合に勝つために何が必要かを理解することだ」とボーウェンは語った。
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イングランドの悲痛とワールドカップ除外
ウェストハムの降格のタイミングは、ボーウェンにとってとりわけ残酷なものだった。2026年ワールドカップに臨むトーマス・トゥヘル監督のイングランド代表メンバーから外れた時期と重なったためだ。予選期間と大会前の準備期間を通じてトゥヘル監督の下で継続的に起用されていたにもかかわらず、ボーウェンは5月22日に最終メンバーが発表された際、招集されなかった。
「誤解しないでほしいが、つらかった。確かに僕たちは降格した。でも個人としては、しっかり貢献できたと感じている。チームがうまくいかず、それが自分に不利に働いたのかもしれない」とボーウェンは認めた。「最初は見るのもつらかった。自分はそこにいるに値したと感じていたからだ。同じ状況なら、誰だって同じことを言うはずだ。金曜日にイングランド代表から漏れ、その後日曜日に降格するなんて、あの週末はサッカー選手にとって考え得る限り最悪のものだった」
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