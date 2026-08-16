昨年5月、ウェストハム・ユナイテッドのプレミアリーグでの15年間にわたる戦いがあっけない形で終わった際、大方の見方はボーウェンが真っ先にクラブを去るというものだった。リーグ戦全試合で先発し、9ゴール11アシストを記録したシーズンを送ったハマーズのキャプテンは、2部でプレーするにはあまりに才能がありすぎると見なされていた。

しかし、このイングランド代表は多くの人々を驚かせる形でクラブへの将来を託し直し、2030年までロンドン・スタジアムに残る修正契約にサインした。

「降格後に自分の将来について聞かれたが、自分にとって正しい決断をすることが重要だった」と、29歳のボーウェンは『Sky Sports』の独占インタビューで説明した。

「自分が引退した時に、最大の『もしあの時』は何になるだろうと考えた。何を選んでも『もしあの時』はあるだろうけど、自分の中でこの先何年も何年も引っかかり続けるのは、きっとそれだった。このクラブをプレミアリーグに戻すために挑戦しなければならないと分かっていた。それが一番大きな決め手だった」