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Muhammad Zaki

翻訳者：

「誰もが非常に脆い！」――ミケル・アルテタ監督と「不安定」なアーセナルの選手たちは、優勝を果たすための「精神的な準備ができていない」と元プレミアリーグのスター選手が語る

アーセナル
ミケル・アルテタ
サウサンプトン 対 アーセナル
FAカップ
プレミアリーグ

アーセナルはここ2週間の惨憺たる状況により、2つのタイトル獲得のチャンスを逃し、今シーズンは崩壊寸前の危機に瀕している。元チェルシーのDFフランク・ルブーフは、プレッシャーが高まる中で主要タイトルを獲得するために必要な精神的な強さがミケル・アルテタ監督率いるチームに欠けていると指摘し、批判の先頭に立っている。

  • アルテタ監督率いるチームへのプレッシャーが高まっている

    アーセナルが歴史的なシーズンを目指す道のりは、カップ戦での相次ぐ敗退により大きな壁に直面しており、ファンや評論家たちは、チームがシーズン終盤の重要な局面に備えができているのか疑問を抱いている。ウェンブリーで行われたカラバオ・カップ決勝での残念な結果に続き、この北ロンドンのクラブはFAカップ準々決勝でチャンピオンシップのサウサンプトンに2-1で衝撃的な敗北を喫し、ルブーフは最悪の事態を懸念している。

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    ルブーフは精神的な脆さを懸念している

    ESPN FCのインタビューに応じたこのフランス代表の元ワールドカップ優勝者は、現在のチームを過去の伝説的なチームと比較した。「アーセナルはおそらく世界最高のチームだろうが、選手や個人が変わっても、その強さを示さなければならないし、サウサンプトンに勝たなければならない。それはちょっと残念なことだ」とルブーフは語った。 「私が[パトリック]・ヴィエラや[エマニュエル]・プティ、イアン・ライト、トニー・アダムスといった多くの選手と共にアーセナルと対戦していた時代なら、こんなことは決して起こらなかっただろう。彼らは精神的に強すぎたし、仕事を完遂していたからだ。 指導陣の面では、正しい選択ができていないため、誰もが非常に脆くなっているのが見て取れる。しかし、ピッチ上の選手たちも仕事を果たせておらず、シーズン終盤に差し掛かり、非常に不安定になっている。彼らが精神的に準備できていないのが感じられる。もっと強くなければならない。」

  • タッチラインから漂う緊張感

    基礎に亀裂が生じていることに気づいているのはルブーフだけではない。元アーセナルのFWテオ・ウォルコットも、監督の態度が不安定さの要因であると指摘した。ウォルコットは、セント・メアリーズのタッチラインでの光景が、過去の失敗に終わったシーズンを思い出させると述べた。当時、ベンチからの必死のエネルギーが、ピッチ上の選手たちを動揺させているように見えたという。

    彼は次のように語った。「サイドラインにいるミケルを見ていて、そのエネルギーがチームに反映されていた過去数年の光景を思い出した。それは神経質なエネルギーで、非常に緊張感に満ちていた。ミケルだけでなく、スタッフの大半が時折ピッチ脇に出てきていた。まるで台所に料理人が多すぎるかのように、メッセージが飛び交いすぎていた。 今夜はベストメンバーを起用するのが正解だった。今になって言えば簡単だが、カップ決勝での反動を期待していたのに、今夜はそうならず、むしろ悪化した。」

  • Southampton v Arsenal - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    岐路に立つシーズン

    チャンピオンズリーグの準々決勝でスポルティングCPとの対戦を控え、プレミアリーグの優勝争いも依然として混戦状態にある中、アーセナルは早急に落ち着きを取り戻さなければならない。アルテタ監督は、6シーズン連続の無冠を回避すべく戦うチームにとって、今後の試合がチームの真価を問う究極の試金石となることを認めている。 「両大会において最も重要な時期が目前に迫っている。今こそ、シーズンの中で困難な局面に直面した時こそ、我々の真価を示す時だ。今こそ、我々が何者であるかを示さなければならない」と、アーセナルの監督は語った。

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