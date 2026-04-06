AFP
翻訳者：
「誰もが非常に脆い！」――ミケル・アルテタ監督と「不安定」なアーセナルの選手たちは、優勝を果たすための「精神的な準備ができていない」と元プレミアリーグのスター選手が語る
アルテタ監督率いるチームへのプレッシャーが高まっている
アーセナルが歴史的なシーズンを目指す道のりは、カップ戦での相次ぐ敗退により大きな壁に直面しており、ファンや評論家たちは、チームがシーズン終盤の重要な局面に備えができているのか疑問を抱いている。ウェンブリーで行われたカラバオ・カップ決勝での残念な結果に続き、この北ロンドンのクラブはFAカップ準々決勝でチャンピオンシップのサウサンプトンに2-1で衝撃的な敗北を喫し、ルブーフは最悪の事態を懸念している。
- AFP
ルブーフは精神的な脆さを懸念している
ESPN FCのインタビューに応じたこのフランス代表の元ワールドカップ優勝者は、現在のチームを過去の伝説的なチームと比較した。「アーセナルはおそらく世界最高のチームだろうが、選手や個人が変わっても、その強さを示さなければならないし、サウサンプトンに勝たなければならない。それはちょっと残念なことだ」とルブーフは語った。 「私が[パトリック]・ヴィエラや[エマニュエル]・プティ、イアン・ライト、トニー・アダムスといった多くの選手と共にアーセナルと対戦していた時代なら、こんなことは決して起こらなかっただろう。彼らは精神的に強すぎたし、仕事を完遂していたからだ。 指導陣の面では、正しい選択ができていないため、誰もが非常に脆くなっているのが見て取れる。しかし、ピッチ上の選手たちも仕事を果たせておらず、シーズン終盤に差し掛かり、非常に不安定になっている。彼らが精神的に準備できていないのが感じられる。もっと強くなければならない。」
タッチラインから漂う緊張感
基礎に亀裂が生じていることに気づいているのはルブーフだけではない。元アーセナルのFWテオ・ウォルコットも、監督の態度が不安定さの要因であると指摘した。ウォルコットは、セント・メアリーズのタッチラインでの光景が、過去の失敗に終わったシーズンを思い出させると述べた。当時、ベンチからの必死のエネルギーが、ピッチ上の選手たちを動揺させているように見えたという。
彼は次のように語った。「サイドラインにいるミケルを見ていて、そのエネルギーがチームに反映されていた過去数年の光景を思い出した。それは神経質なエネルギーで、非常に緊張感に満ちていた。ミケルだけでなく、スタッフの大半が時折ピッチ脇に出てきていた。まるで台所に料理人が多すぎるかのように、メッセージが飛び交いすぎていた。 今夜はベストメンバーを起用するのが正解だった。今になって言えば簡単だが、カップ決勝での反動を期待していたのに、今夜はそうならず、むしろ悪化した。」
- Getty Images Sport
岐路に立つシーズン
チャンピオンズリーグの準々決勝でスポルティングCPとの対戦を控え、プレミアリーグの優勝争いも依然として混戦状態にある中、アーセナルは早急に落ち着きを取り戻さなければならない。アルテタ監督は、6シーズン連続の無冠を回避すべく戦うチームにとって、今後の試合がチームの真価を問う究極の試金石となることを認めている。 「両大会において最も重要な時期が目前に迫っている。今こそ、シーズンの中で困難な局面に直面した時こそ、我々の真価を示す時だ。今こそ、我々が何者であるかを示さなければならない」と、アーセナルの監督は語った。