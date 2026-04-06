「誰もが非常に脆い！」――ミケル・アルテタ監督と「不安定」なアーセナルの選手たちは、優勝を果たすための「精神的な準備ができていない」と元プレミアリーグのスター選手が語る

基礎に亀裂が生じていることに気づいているのはルブーフだけではない。元アーセナルのFWテオ・ウォルコットも、監督の態度が不安定さの要因であると指摘した。ウォルコットは、セント・メアリーズのタッチラインでの光景が、過去の失敗に終わったシーズンを思い出させると述べた。当時、ベンチからの必死のエネルギーが、ピッチ上の選手たちを動揺させているように見えたという。

彼は次のように語った。「サイドラインにいるミケルを見ていて、そのエネルギーがチームに反映されていた過去数年の光景を思い出した。それは神経質なエネルギーで、非常に緊張感に満ちていた。ミケルだけでなく、スタッフの大半が時折ピッチ脇に出てきていた。まるで台所に料理人が多すぎるかのように、メッセージが飛び交いすぎていた。 今夜はベストメンバーを起用するのが正解だった。今になって言えば簡単だが、カップ決勝での反動を期待していたのに、今夜はそうならず、むしろ悪化した。」