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「誰もが自分を見つめ直す必要がある」――ノッティンガム・フォレスト戦での惨敗でチャンピオンズリーグ出場の望みが危うくなった中、ジョアン・ペドロがチェルシーの主力選手たちに「奮起」を求めた。
スタンフォード・ブリッジでの悪夢のようなスタート
チェルシーは試合開始98秒で失点し、ノッティンガム・フォレストに1-3で敗れた。この結果、チャンピオンズリーグ出場はほぼ絶望的に。ジョアン・ペドロは「許しがたい」と語った。
試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたブラジル人FWは「序盤の早い失点が痛かった。フォレスト相手に流れを変えるのは難しい。もっとうまくやるべきだった」と語った。
「毎試合同じミスを繰り返さないよう解決策を見つけ、勝ち始める必要がある。ここはプレミアリーグ。序盤に失点すると巻き返すのはとても難しい」
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選手たちに言い訳は通用しない
チェルシーはプレミアリーグで6連敗。月曜日の敗戦は、暫定監督カルム・マクファーレンの下で喫した2敗目だった。それでもペドロはフロントを責めず、結果を出せなかった高価な選手団に責任があると語った。
「自分を含め、全員が内省すべきだ。もっと良い結果を出す方法を見つけなければならない。ファンには申し訳ない。明日、何が間違っていたのかが分かるだろう。難しい状況だ。これは監督の問題ではないと思うからだ。選手の問題であり、私を含め、我々が立ち上がらなければならない。言葉にするのは難しい。」
チャンピオンズリーグへの夢が急速に遠のいている
トップ5入りを争う大事な一戦だっただけに、この敗戦は痛手だ。シーズン終盤を迎え、チェルシーは勝ち点3を取れば欧州エリート大会復帰圏内にとどまれるはずだった。しかしチームは依然として中位に沈み、存在感を示せていない。
ペドロは「勝てばCL圏内に入れた。今は難しいが、1試合ずつ、1ポイントずつ積み上げ、どこまでいけるか確かめる」と語った。
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組織内のリーダーシップと今後の道筋
試合が進むにつれ、スタンフォード・ブリッジの雰囲気は悪化。ミスが相次ぎ、ホームサポーターの忍耐も限界だった。チームが現状の深刻さを理解しているか問われたペドロは、非公開で全員で改善に取り組んでいると語った。
「もちろん。我々はリーダーを支えている」と語り、「勝つ方法を見つけるため、常に話し合っている」と続けた。