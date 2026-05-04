チェルシーは試合開始98秒で失点し、ノッティンガム・フォレストに1-3で敗れた。この結果、チャンピオンズリーグ出場はほぼ絶望的に。ジョアン・ペドロは「許しがたい」と語った。

試合後、スカイ・スポーツの取材に応じたブラジル人FWは「序盤の早い失点が痛かった。フォレスト相手に流れを変えるのは難しい。もっとうまくやるべきだった」と語った。

「毎試合同じミスを繰り返さないよう解決策を見つけ、勝ち始める必要がある。ここはプレミアリーグ。序盤に失点すると巻き返すのはとても難しい」