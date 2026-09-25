デンマーク代表主将のピエール＝エミール・ホイビュアは、ノルウェーに3-2で敗れたUEFAネーションズリーグ後、ウッレヴォール・スタディオンで報道陣に対応し、驚くほど率直な評価を口にした。マルセイユ所属のMFは、モルテン・ヒュルマンドとの中盤センターでのコンビが、代表では単純にうまく機能していないと認めた。

ホイビュアはオスロで、より前に出るボックス・トゥ・ボックスの役割を担おうとしたものの、デンマークは中盤中央の主導権を維持するのに苦しんだ。

29歳の同選手は、構造面での戦術的変更が早急に必要だと認めた。