あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
imago-sport-1083724675.jpgNTB
Alvino Hanafi
翻訳者：

「誰もが気づいている問題だ！」　デンマーク主将ピエール＝エミール・ホイビュアがベンチスタートを求めた理由

ピエール＝エミール・ホイビュア
デンマーク
UEFAネーションズリーグ リーグA

デンマーク代表主将のピエール・エミール・ホイビュアは、ノルウェーに3-2で敗れた後、自身とモルテン・ヒュルマンドの中盤センターでのコンビは機能していないと率直に認めた。このMFは、チームのためにもブライアン・リーマー監督に対し、どちらか1人を起用し、もう1人を外すよう求めた。

  • ホイビュアが認める、ヒュルマンドとの中盤コンビは機能せず

    デンマーク代表主将のピエール＝エミール・ホイビュアは、ノルウェーに3-2で敗れたUEFAネーションズリーグ後、ウッレヴォール・スタディオンで報道陣に対応し、驚くほど率直な評価を口にした。マルセイユ所属のMFは、モルテン・ヒュルマンドとの中盤センターでのコンビが、代表では単純にうまく機能していないと認めた。

    ホイビュアはオスロで、より前に出るボックス・トゥ・ボックスの役割を担おうとしたものの、デンマークは中盤中央の主導権を維持するのに苦しんだ。

    29歳の同選手は、構造面での戦術的変更が早急に必要だと認めた。

    • 広告
  • imago-sport-1083737397.jpgGonzales Photo

    主将がブライアン・リーマー監督に対し、あるMFをベンチに置くよう求める

    自国代表でのAマッチ通算100試合出場が近づく中、ホイビュアはブライアン・リーマー監督に対し、厳しい戦術的決断を下すよう求めた。主軸のアンカー役として起用すべきは自分かヒュルマンドのどちらかだとし、チームにとってそれが最善であれば、自身は途中出場の役割も受け入れる考えを示した。

    ホイビュアは、同じタイプのMFを2人並べて起用すると、ピッチ上でぎこちない力学が生まれることも認めた。

    「誰もが分かっていることは、中盤に同じタイプが2人いるということだよね」とホイビュアは述べた。「もしかしたら監督は1人を選び、もう1人は外すべきなのかもしれない。そして最終的には、自分たちのことではなく、チームにとっての最善を考えなければならない」

  • 主将、ハーランドの決勝ゴールにつながった守備のミスを痛烈批判

    中盤の問題に加え、ホイビュアはノルウェーのセットプレー時におけるデンマーク守備陣の連係にも苦言を呈した。ペナルティーエリア内でアーリング・ハーランドをフリーにしてしまい、低く速いショートコーナーからのクロスを決められた決勝点について、いら立ちをあらわにした。

    主将は、世界屈指のFWにデッドボールの場面で完全な自由を与えてしまうのは、国際レベルでは許されないと強調した。

    「コーナーキックで低いボールが入った場面で、世界最高のストライカーをフリーにしてはいけない」とホイビュアは付け加えた。「到底、十分とは言えない」

    • この物語を楽しんでいただけましたか？

    GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

    GOALをGoogleでフォロー
  • imago-sport-1046920215.jpgBildbyran

    デンマーク、パルケンでウェールズを迎える準備整う

    デンマークは日曜日にコペンハーゲンのパルケンで行われるウェールズとのグループA4の一戦に向け、戦術的な問題の修正を目指している。リーマーはバランスを取り戻すため、中盤中央の構成を変更するのか、それとも主要リーダーの一人を外すのかを決断しなければならない。

    デンマーク代表はコペンハーゲンへ戻る移動を終え、試合準備を開始する。

    デンマークはUEFAネーションズリーグの戦いに弾みをつけるため、ホームで決定的な勝利を狙う。

UEFAネーションズリーグ リーグA
デンマーク crest
デンマーク
DEN
ウェールズ crest
ウェールズ
WAL