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翻訳者：
「誰もが気づいている問題だ！」 デンマーク主将ピエール＝エミール・ホイビュアがベンチスタートを求めた理由
ホイビュアが認める、ヒュルマンドとの中盤コンビは機能せず
デンマーク代表主将のピエール＝エミール・ホイビュアは、ノルウェーに3-2で敗れたUEFAネーションズリーグ後、ウッレヴォール・スタディオンで報道陣に対応し、驚くほど率直な評価を口にした。マルセイユ所属のMFは、モルテン・ヒュルマンドとの中盤センターでのコンビが、代表では単純にうまく機能していないと認めた。
ホイビュアはオスロで、より前に出るボックス・トゥ・ボックスの役割を担おうとしたものの、デンマークは中盤中央の主導権を維持するのに苦しんだ。
29歳の同選手は、構造面での戦術的変更が早急に必要だと認めた。
- Gonzales Photo
主将がブライアン・リーマー監督に対し、あるMFをベンチに置くよう求める
自国代表でのAマッチ通算100試合出場が近づく中、ホイビュアはブライアン・リーマー監督に対し、厳しい戦術的決断を下すよう求めた。主軸のアンカー役として起用すべきは自分かヒュルマンドのどちらかだとし、チームにとってそれが最善であれば、自身は途中出場の役割も受け入れる考えを示した。
ホイビュアは、同じタイプのMFを2人並べて起用すると、ピッチ上でぎこちない力学が生まれることも認めた。
「誰もが分かっていることは、中盤に同じタイプが2人いるということだよね」とホイビュアは述べた。「もしかしたら監督は1人を選び、もう1人は外すべきなのかもしれない。そして最終的には、自分たちのことではなく、チームにとっての最善を考えなければならない」
主将、ハーランドの決勝ゴールにつながった守備のミスを痛烈批判
中盤の問題に加え、ホイビュアはノルウェーのセットプレー時におけるデンマーク守備陣の連係にも苦言を呈した。ペナルティーエリア内でアーリング・ハーランドをフリーにしてしまい、低く速いショートコーナーからのクロスを決められた決勝点について、いら立ちをあらわにした。
主将は、世界屈指のFWにデッドボールの場面で完全な自由を与えてしまうのは、国際レベルでは許されないと強調した。
「コーナーキックで低いボールが入った場面で、世界最高のストライカーをフリーにしてはいけない」とホイビュアは付け加えた。「到底、十分とは言えない」
- Bildbyran
デンマーク、パルケンでウェールズを迎える準備整う
デンマークは日曜日にコペンハーゲンのパルケンで行われるウェールズとのグループA4の一戦に向け、戦術的な問題の修正を目指している。リーマーはバランスを取り戻すため、中盤中央の構成を変更するのか、それとも主要リーダーの一人を外すのかを決断しなければならない。
デンマーク代表はコペンハーゲンへ戻る移動を終え、試合準備を開始する。
デンマークはUEFAネーションズリーグの戦いに弾みをつけるため、ホームで決定的な勝利を狙う。
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