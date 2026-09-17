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「誰もが戻ってこられるわけではない！」。バルセロナが7得点を挙げた後、ガビが負傷について率直に認める
容赦ないバルセロナ、歴史的なスタートを決める
ガビが最近の負傷離脱から復帰する中、FCバルセロナはカンプ・ノウでレーシング・サンタンデールに劇的な7-2の勝利を収めた。ラフィーニャのハットトリックに加え、ジョアン・カンセロ、ガブリエウ・ジェズス、ラミン・ヤマルのゴール、さらにオウンゴールもあり、豪雨の中で圧勝を飾った。
この勝利はカタルーニャのクラブにとって歴史的な瞬間となり、全公式戦で開幕から7試合連続勝利を達成した。
ラ・リーガでは6試合で6勝の完璧な成績を維持し、ここまで33得点を記録して首位を快走している。
- NurPhoto
ガビ、序盤の決定力の高さを称賛
試合終盤に出場したガビは、チームの絶え間ない勤勉さと、ゴール前での高い決定力を称賛した。22歳のMFは、厳しいシーズンを戦い抜く上で、その強度を維持する重要性を強調した。
また、序盤のチャンスを決め切れるようになったことが、バルセロナを支配的な存在へと変えたと指摘した。
「正直なところ、僕たちはとてもうまくやれている」とガビは語った。「僕たちはとても早くゴールを決めるし、2度か3度チャンスがあれば、それがゴールになる。このリズムを維持することが重要だ。なぜなら、シーズンはとても長いからだ」
MFが負傷との闘いを明かす
ラ・マシア出身のガビは、深刻な膝の負傷に苦しめられた難しい時期を経て、最高のコンディションを取り戻せたことに個人的な満足感を示した。シーズン序盤のつまずきがありながらも、ガビは監督の下で重要な試合に出場し続けている。
また、トップレベルのパフォーマンスを取り戻すまでに必要だった身体面と精神面の困難についても認めた。
「ここ数年は、とても深刻なケガをいくつか負っていたので、自分にとって難しい時間だった」とガビは付け加えた。「自分のようにこのレベルでのプレーに戻ってこられる人ばかりではない。膝の負傷を負うと本当に難しいが、それでも自分は監督の下で重要な試合に出てきた」
- AgenciaLOF
バルセロナは完璧さの維持に集中している
バルセロナは今後の試合に向け、記録破りの勢いを維持することに焦点を移している。クラブ史上最高のシーズンスタートを切ったカタルーニャのクラブは、首位でのリード拡大を目指す。
ガビの復帰により、過密日程を戦うチームの中盤に貴重な厚みが加わる。
チームは引き続き、あらゆる大会でさらなるタイトル獲得を目指して戦いを続ける。
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