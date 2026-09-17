ガビが最近の負傷離脱から復帰する中、FCバルセロナはカンプ・ノウでレーシング・サンタンデールに劇的な7-2の勝利を収めた。ラフィーニャのハットトリックに加え、ジョアン・カンセロ、ガブリエウ・ジェズス、ラミン・ヤマルのゴール、さらにオウンゴールもあり、豪雨の中で圧勝を飾った。

この勝利はカタルーニャのクラブにとって歴史的な瞬間となり、全公式戦で開幕から7試合連続勝利を達成した。

ラ・リーガでは6試合で6勝の完璧な成績を維持し、ここまで33得点を記録して首位を快走している。