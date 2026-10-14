レアル・マドリーがスタディオ・オリンピコで驚異的な逆転劇を演じた。最後の8分間に3ゴールを奪い、ローマとのチャンピオンズリーグの一戦を4-3で制した。古巣との対戦に臨んだジョゼ・モウリーニョは、マルテン・デ・ローンの先制点とドニエル・マレンの2得点により、自身のチームが3-1とリードを許すのを見届けた。

劇的な終盤を迎える前には、キリアン・エンバペがチャンピオンズリーグ通算100試合目の出場で得点を挙げた。

アルダ・ギュレルが立て続けに3本のセットプレーを供給し、カルロス・エスピ、マン・オブ・ザ・マッチのエンドリッキ、そして元ローマDFのアントニオ・リュディガーが試合をひっくり返した。