スペイン紙『AS』のインタビューで、フランス代表キャプテンは自身の総合的なプレーをめぐる否定的な論調を一蹴した。そして、異なる見方を受け入れることは、成熟したプロサッカー選手である以上、当然の一部だと説明した。

「自分はゴールしか決めないと言う人たち？ それは彼らの意見だ」と、ムバッペはくすぶり続ける批判について問われた際に語った。「ここ数年で、経験のおかげもあって、サッカーでは誰もが意見を持っていて、それを受け入れなければならないと学んだ。自分の見方と一致することもあれば、そうでないこともある」

このスターFWはまた、ピッチ上での成功は単一のプレースタイルに限定されるものではないと強調し、こう語っている。「サッカーで勝つ方法はひとつではない。何百万通りもある。だからこそ、自分は常に耳を傾ける準備ができている」