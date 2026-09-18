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「誰もが意見を持っている！」。キリアン・エンバペが、レアル・マドリーで無冠に終わったシーズン後、自分は「単なるゴールスコアラー」にすぎないとする批判に反論した。
ムバッペ、タイトル不足をめぐる批判に言及
ムバッペは、自身がゴールを決めるだけで、チームを主要タイトル獲得へ導くことはできない選手だという指摘に直接反論した。27歳の同選手は昨季、リーガ、チャンピオンズリーグ、そして2026年ワールドカップで得点王となった。しかし、そのシーズンを1つのタイトルも手にできないまま終えた。
個人としての見事な成績と、チームとしてのタイトル不足との対比は、彼のゴールはチームメートをより良くしないという批判的な声を勢いづかせている。
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サッカーにおけるあらゆる意見を受け入れること
スペイン紙『AS』のインタビューで、フランス代表キャプテンは自身の総合的なプレーをめぐる否定的な論調を一蹴した。そして、異なる見方を受け入れることは、成熟したプロサッカー選手である以上、当然の一部だと説明した。
「自分はゴールしか決めないと言う人たち？ それは彼らの意見だ」と、ムバッペはくすぶり続ける批判について問われた際に語った。「ここ数年で、経験のおかげもあって、サッカーでは誰もが意見を持っていて、それを受け入れなければならないと学んだ。自分の見方と一致することもあれば、そうでないこともある」
このスターFWはまた、ピッチ上での成功は単一のプレースタイルに限定されるものではないと強調し、こう語っている。「サッカーで勝つ方法はひとつではない。何百万通りもある。だからこそ、自分は常に耳を傾ける準備ができている」
構造化されたサッカー討論から学ぶ
エムバペは、思慮深い分析と、ただ挑発したいだけの論者を慎重に区別しているとし、不誠実な主張は受け流していることを明確にした。
「ただからかったり、害を与えたりしようとする人たちがいる」と同選手は付け加えた。「一方で、体系的なアプローチと試合を見る視点を持ってサッカーについて語ろうとする人たちのコメントには、その見解がどのようなものであれ、私は常に耳を傾ける。彼らから学べることもある」
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焦点は今季へ移る
昨季にタイトル獲得がなかったことをめぐる議論はあるものの、エンバペはスペインでの新たな国内シーズンで印象的なスタートを切っている。得点力の高いFWは今季ここまでリーガ6試合で7ゴールを記録しており、自身の個人としての支配力をレアル・マドリーのタイトル獲得へとつなげようとしている。
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