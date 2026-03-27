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「誰もが彼を愛している」が、クリスチャン・プリシッチは、米国代表のスター選手が新契約の締結を先延ばしにし続けているため、ACミランが「売却せざるを得なくなる」可能性があると語った。
プリシッチ、ACミランからの新契約オファーにまだ署名していない
ミランは、こうした望ましくない憶測をできるだけ早く収束させたいと考えている。理想を言えば、このセリエAの強豪クラブは、プルシッチとすべての関係者が納得できる妥協点を見出すことになるだろう。彼は契約書に署名し、当面の間は現在の環境にとどまることに同意するはずだ。
2023年にスタンフォード・ブリッジからサン・シーロに移籍して以来、得点面で自己ベストを更新し続けていることから、なぜそのような決断が下されるのかは容易に想像がつく。プリシッチはミランでファンのお気に入りとなり、ケナン・イルディズやラウタロ・マルティネスらと共に、イタリア・セリエAのエリートの一角を成す選手として広く認識されている。
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契約を巡る騒動は、プリシッチにとって気が散る要因となっているのだろうか？
しかし、彼は最近、度重なる怪我に悩まされており、12試合連続でゴールを決められていない。2026年に入ってからは公式戦での得点がまだない。長引く契約問題の騒動が、プリシッチにとって望ましくない気晴らしとなってしまったのだろうか？
その質問をアンブロジーニに投げかけたところ、元ミランのMFは（ベティニアの提供によりGOALに独占インタビューで）次のように語った。「定かではない。 彼の頭の中までは分からない。だが通常なら、それは問題にはならないはずだ。彼は、ファンから、クラブから、チームメイトから、誰もが自分を愛してくれていると感じている。だから契約が問題だとは思わない。私から見れば、彼にはフィジカル面と戦術面での問題はあるが、契約の問題ではない。ここミラノでは、誰もが彼を愛している。彼が一貫して注ぐ努力を皆が認めているのだから、いや、契約の問題ではない」
移籍の噂：ミランがプリシッチの放出に同意するかもしれない理由
ミランは、少なくとも2027年まで契約が残っているため、プリシッチの残留を望んでいるが、アンブロジーニは、このアメリカ代表選手が移籍する可能性もあることを認めている。
プーリシッチの残留か移籍かについて問われると、彼は次のように付け加えた。「ミランには彼が必要だと思う。そのことは確信している。彼と[マッシミリアーノ]・アッレグリ監督の関係がどうなのかは、正確には分からない。来季のアッレグリ監督の計画も分からない。
「もちろん、ACミランはチャンピオンズリーグを戦う以上、あと5、6人の選手が必要になるだろう。そして、4、5人の新戦力を獲得する資金があるかどうかは分からない。だから、誰かを売却せざるを得ない状況になるかどうかは分からない。これが疑問点であり、問題なのだ。
「もしアッレグリ監督が5人か4人の選手を欲しがり、クラブ側が『資金が足りないから誰かを売らなければならない』と言ってきた場合、そういうことになるかもしれない。クリスティアンがその対象になるかどうかは分からない。だが、もし私がACミランの監督なら、彼はもちろんミランに残留させるだろう。」
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『キャプテン・アメリカ』：米国代表のスター、プリシッチはミランにとって欠かせない存在
プリシッチがミランにもたらす恩恵はピッチ上だけにとどまらない。ピッチ外でも、彼は「キャプテン・アメリカ」として、また米国出身の選手の中で最も輝かしいスター候補として、マーケティング上の理想的な存在だからだ。
世界中のトップクラブにとって米国市場がこれほど重要になっている今――そしてサン・シーロではレッドバード・キャピタルが主導権を握っている――アンブロジーニは、チーム全体にとってのプリシッチの価値について次のように続けた。「だからこそ、クラブは彼に残留してほしいと考えているのだと思う。もちろん、彼は非常に重要だ。 彼が米国市場にとってどれほど重要かはご存知でしょう。そして、ACミランのオーナーも、そのことを十分に理解しています。だからこそ、彼はACミランにとって非常に重要だと私は考えているのです。」
プリシッチは、自国開催となる2026年ワールドカップで米国代表としてプレーするまで、自身の将来に関する決断を先送りする可能性がある。すでにリヴァプールやマンチェスター・ユナイテッドとの関連が報じられているように、現地では海外からの関心が集まるかもしれない。一方、ミランは、この勤勉な27歳の選手を引き留めるために、契約条件を調整しなければならないかもしれない。