「誰もが彼を愛している」が、クリスチャン・プリシッチは、米国代表のスター選手が新契約の締結を先延ばしにし続けているため、ACミランが「売却せざるを得なくなる」可能性があると語った。

ミランは、少なくとも2027年まで契約が残っているため、プリシッチの残留を望んでいるが、アンブロジーニは、このアメリカ代表選手が移籍する可能性もあることを認めている。

プーリシッチの残留か移籍かについて問われると、彼は次のように付け加えた。「ミランには彼が必要だと思う。そのことは確信している。彼と[マッシミリアーノ]・アッレグリ監督の関係がどうなのかは、正確には分からない。来季のアッレグリ監督の計画も分からない。

「もちろん、ACミランはチャンピオンズリーグを戦う以上、あと5、6人の選手が必要になるだろう。そして、4、5人の新戦力を獲得する資金があるかどうかは分からない。だから、誰かを売却せざるを得ない状況になるかどうかは分からない。これが疑問点であり、問題なのだ。

「もしアッレグリ監督が5人か4人の選手を欲しがり、クラブ側が『資金が足りないから誰かを売らなければならない』と言ってきた場合、そういうことになるかもしれない。クリスティアンがその対象になるかどうかは分からない。だが、もし私がACミランの監督なら、彼はもちろんミランに残留させるだろう。」