「誰もが彼に夢中」：元BVBのスター選手がイタリアでハリー・ケインにも匹敵する活躍を見せる

ガスパーニは夏からASローマで働いてるよ。そこではかなり順調で、前半戦を終えて、首都のチームは19試合で12失点とリーグ最高の守備力を誇ったんだ。でも、得点数は22点と改善の余地があったね。

しかし、その理由は明らかでした。かつてのリーガ得点王アルテム・ドブイクも、永遠のパオロ・ディバラも、レンタル移籍中のアイルランド人選手エヴァン・ファーガソンも、フォワードとして安定した得点を挙げることができませんでした。マティアス・スーレは、長い間、サイドプレーヤーでありながらチーム最高の得点者でした。

しかし、冬になり、ガスパーニはベルガモでも行ったことを繰り返しました。新しい選手を獲得し、これまでプレイしたことのないポジションで起用したのです。アタランタでは、アデモラ・ルックマンが素晴らしい活躍を見せました。 ライプツィヒでフォワード以外のあらゆるポジションでプレーしていたこの元ライプツィヒの選手は、ガスペリーニ監督の下で目覚ましい成長を見せ、ヨーロッパリーグ決勝のレバークーゼン戦で3得点を挙げてその恩に報いた。