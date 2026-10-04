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「誰もが分かっていた」 元リーズ指揮官ジェシー・マーシュがマンチェスター・シティのプレミアリーグ降格を要求
マーシュ、厳罰を要求
リーズ・ユナイテッドでの指揮を経たジェシー・マーシュが、マンチェスター・シティに対する最近の財務裁定について強い見解を示した。『ガーディアン』の取材に応じたマーシュは、独立委員会が同クラブに115件の財務違反で有罪判断を下した決定について言及した。
カナダ代表監督は、現王者にどのような処分が科されるべきかについて一切手加減しなかった。「マンチェスター・シティは厳しく処罰されるべきだと思う。降格させられるべきだと思うし、それに誰もがそのことを知っていた。誰もが知っていた」と、マーシュはインタビューの中で述べた。
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今夏の移籍市場での補強に疑問符
マーシュは、リーズを率いて臨んだ唯一のフルシーズンの移籍市場だった2022年夏を振り返った。その年、クラブはカルヴィン・フィリップスを4500万ポンドでマンチェスター・シティに売却した。マーシュは、その時期に両クラブがともに利益を上げていたと主張していたことについて、非常に疑わしく感じていた。
「あの夏、利益が出たと言っていたのは、私たちとマンチェスター・シティだけだった。私たちは実際に利益を出していた。ラフィーニャを売り、カルヴィン・フィリップスも売ったからだ。補強に使った額を差し引いても、かなりの金額が残っていた」とマーシュは説明し、古巣クラブの厳しい財政状況を浮き彫りにした。
ハーランドの移籍金に驚きの声
その移籍市場をさらに振り返り、マーシュはリーズとマンチェスター・シティの大きな違いを強調した。リーズのオーナーには潤沢な資金がなく、コストを抑える必要があったと指摘。一方で、シティがアーリング・ハーランドをわずか5200万ポンドで獲得したと発表したとき、マーシュは衝撃を受けた。
「一方でマンチェスター・シティがこう言うと、私は文字通りこう思った。『冗談だろ？ 何かのジョークなのか？』とね。アーリング・ハーランドを5200万ポンドで獲得したと言われたときは、『ああ、はいはい、そうですか！』という感じだった。だから、そこに食い違いがあるのは分かっていた。でも、どうしようもない。両手を上げて『これがフットボールだ』と言うしかない」と認めた。
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マンチェスター・シティの次戦は？
マンチェスター・シティは、架空契約によって収入を水増ししたとして有罪と認定した評決に対し、正式に控訴を申し立てた。今後数カ月にわたって独立した法的手続きが進む中、サッカー界はその行方を注視することになる。控訴が退けられた場合、マンチェスター・シティは勝ち点剥奪や、マルシュが公に求めてきた降格処分を含む厳しいスポーツ面での制裁に直面する可能性がある。
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