「誰もが分かっていた」　元リーズ指揮官ジェシー・マーシュがマンチェスター・シティのプレミアリーグ降格を要求

マーシュは、リーズを率いて臨んだ唯一のフルシーズンの移籍市場だった2022年夏を振り返った。その年、クラブはカルヴィン・フィリップスを4500万ポンドでマンチェスター・シティに売却した。マーシュは、その時期に両クラブがともに利益を上げていたと主張していたことについて、非常に疑わしく感じていた。

「あの夏、利益が出たと言っていたのは、私たちとマンチェスター・シティだけだった。私たちは実際に利益を出していた。ラフィーニャを売り、カルヴィン・フィリップスも売ったからだ。補強に使った額を差し引いても、かなりの金額が残っていた」とマーシュは説明し、古巣クラブの厳しい財政状況を浮き彫りにした。