「エルリングはマンチェスター・シティでとても幸せで長期契約も結んでいるが、誰もがレアル・マドリードでプレーしチャンピオンズリーグを制したい」と、ノルウェー代表のW杯ラウンド16ブラジル戦を控えたDAZNのインタビューでハーランドの父アルフ・インゲは語った。
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「誰もがレアル・マドリードでプレーしたい」エルリング・ハーランドの代理人が衝撃移籍の可能性に言及
25歳のフォワードの代理人チームには、ブラジル人のラファエラ・ピメンタとアルフ・インゲがいる。53歳のインゲは、息子が将来レアル・マドリードでプレーする姿を見たいかと問われ、「可能性は常にあり、何が起こるか分からない」と語った。
ハーランドは2022年夏、移籍金6000万ユーロでドルトムントからシティへ移籍。契約は2034年6月30日までで、クラブは交渉で有利だ。
過去には、レアル・マドリードがこのノルウェー人FWに関心を寄せているという噂が多数流れた。会長選では、フロレンティーノ・ペレス氏に敗れたエンリケ・リケルメ氏が、当選すればこの25歳と契約すると公約していた。
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ハーランドはW杯でノルウェー代表として次々と得点を挙げている。
とはいえ、移籍話は具体化しなかった。その後、ハーランドとレアル・マドリードは「合意済み」との報道を強く否定した。
マンチェスター・シティでは昨季52試合で38得点9アシストを記録し、主力として活躍した。
現在25歳の彼は、開催中のワールドカップでも4試合で7得点を挙げ、ほぼ独力でノルウェーを準々決勝へ導いた。次戦の相手はイングランドだ。
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