25歳のフォワードの代理人チームには、ブラジル人のラファエラ・ピメンタとアルフ・インゲがいる。53歳のインゲは、息子が将来レアル・マドリードでプレーする姿を見たいかと問われ、「可能性は常にあり、何が起こるか分からない」と語った。

ハーランドは2022年夏、移籍金6000万ユーロでドルトムントからシティへ移籍。契約は2034年6月30日までで、クラブは交渉で有利だ。

過去には、レアル・マドリードがこのノルウェー人FWに関心を寄せているという噂が多数流れた。会長選では、フロレンティーノ・ペレス氏に敗れたエンリケ・リケルメ氏が、当選すればこの25歳と契約すると公約していた。