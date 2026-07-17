トーマス・トゥヘルはイングランド代表監督を続投する。ワールドカップ準決勝でアルゼンチンに逆転負けしたにもかかわらず、FAは彼の続投を明確に発表した。
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誰もがトゥヘル監督の解任を望んでいる。しかし、2028年までイングランド代表監督の座を守る契約条項がある。さらに、グアルディオラに関する裏話も浮上している。
トゥヘル、欧州大会出場を目指す
ドイツ人監督へのメディアの圧力は強まる一方だ。主要紙は1面で彼を「怪物」と批判し、一般サポーターやイングランド代表選手も容赦しない。それでも現時点で状況が好転する兆しはない。 トーマス・トゥヘルは2025年1月にイングランド代表の監督に就任。ガレス・サウスゲート（欧州選手権で2大会連続決勝進出、2018年W杯準決勝、4年後の準々決勝で敗退）の後任として2028年まで契約している。 2028年にはイングランドとアイルランドで欧州選手権が開催され、トゥヘルはすでにその指揮を約束している。
条項によって救われた
ドイツ人監督とイングランドサッカー協会の微妙な関係について、『The Athletic』が新たな詳細を報じた。同メディアによると、大会でのイングランド代表の成績に関連する複数の条項が存在するという。 グループステージ、ベスト16、ベスト8（開催国メキシコに敗れた場合を除く）で敗退すれば、双方は早期契約解除に合意できた。 しかしイングランドは予定より1ラウンド多く勝ち進み、アルゼンチンとの準決勝まで進出した（90分終了7分前までリード）。そのため、トゥヘル監督の早期退任条件は発動されなかった。
グアルディオラの舞台裏
しかしそれだけではない。『The Athletic』によると、イングランドサッカー協会（FA）がボルシア・ドルトムント、パリ・サンジェルマン、チェルシーの元監督を起用したのは、サウスゲート監督の後任として2024年春に大筋で合意していたペップ・グアルディオラが、マンチェスター・シティをあと2シーズン率いることを選んだ後のことだった。 その結果、批判を受けながらも解任を免れていたトゥヘルに道が開けた。
トゥヘルはどれだけの利益を上げているのか
イングランドサッカー協会は、世論やゲイリー・ネヴィル、マイケル・オーウェン、ティエリ・アンリら元選手・コメンテーターの辞任要求を受けて代表監督を解任する方向で動いている。しかし、契約を早期解除すると多額の違約金が発生し、それが決断を難しくしている。トゥヘル監督の年俸は500万ポンドで、契約期間の2028年6月までには総額1,000万ポンド（約1,200万ユーロ）を支払う必要がある。
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