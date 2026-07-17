ドイツ人監督へのメディアの圧力は強まる一方だ。主要紙は1面で彼を「怪物」と批判し、一般サポーターやイングランド代表選手も容赦しない。それでも現時点で状況が好転する兆しはない。 トーマス・トゥヘルは2025年1月にイングランド代表の監督に就任。ガレス・サウスゲート（欧州選手権で2大会連続決勝進出、2018年W杯準決勝、4年後の準々決勝で敗退）の後任として2028年まで契約している。 2028年にはイングランドとアイルランドで欧州選手権が開催され、トゥヘルはすでにその指揮を約束している。