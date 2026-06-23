ここ数週間、マドリード退団とりわけバルサ移籍が噂されていたアルバレスは、月曜に行われたワールドカップ・グループリーグ第2戦アルゼンチン対オーストリア（2-0でアルゼンチン勝利）後に即座に移籍を表明。「移籍が皆にとって最善だ」と26歳の彼はESPNに語った。「夢を叶えたい。」

だがアトレティコは「5億ユーロの違約金を払うか、移籍は成立しない」と反論。 また、アルヴァレスは2030年までアトレティコと契約しているため、クラブはバルセロナに対しFIFAスポーツ仲裁裁判所（CAS）への提訴も検討している。

「バルサが不誠実なクラブなのは誰もが知っている。だが今回は、それを許さないクラブに当たってしまった」（同関係者）。