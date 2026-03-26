「誰の役にも立たない」――フェイエノールトの不振を受け、ラヒーム・スターリングに引退して「イビサへ行け」との声が上がる

元マンチェスター・シティおよびリヴァプールのスター選手は、ロッテルダムの強豪フェイエノールトでの初出場5試合で、エクセルシオール戦での勝利時に記録した1アシストにとどまっている。先日のアヤックス戦（1-1の引き分け）での彼のパフォーマンスは特に期待外れで、フェイエノールトが逆転を目指していた中、ファン・ペルシー監督はわずか55分で彼を交代させた。

同業の解説者ウィレム・ファン・ハネゲムもファン・デル・ハイプの懸念に同調し、スターリングにトップレベルで戦うための身体能力がまだ残っているのか疑問を呈した。「彼はまたしても精彩を欠いていた。もし私が彼らの立場なら、返金を求めて『もう帰れ』と言うだろう」と、元フェイエノールトMFは主張した。 「あのような選手をピッチに立たせるべきではない。かつては良い選手だった。体もまだ鍛えられていてスピードもあったが、それだけの話だ。誰かにぶつかっただけで転んでしまう。おかしいと思わないか？ 選手自身としても、そんなことはすべきではない。スピードが足りずボールを持っていると、相手は彼の上を歩いているようなものだ。まったく意味がない。」