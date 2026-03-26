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「誰の役にも立たない」――フェイエノールトの不振を受け、ラヒーム・スターリングに引退して「イビサへ行け」との声が上がる
スターリングへの厳しい引退に関する助言
ファン・デル・ハイプはスターリングの現在の調子について容赦ない評価を下し、このウインガーは直ちに引退すべきだと示唆した。31歳のスターリングはチェルシーとの契約を解除した後、フリーエージェントとしてフェイエノールトに加入したが、かつて彼を欧州で最も恐れられたアタッカーの一人にした輝きを取り戻すことはできていない。
ポッドキャスト『Willem & Wessel』に出演したファン・デル・ガイプは、遠慮なくこう語った。「彼はロビン・ファン・ペルシーのところに行って、『もうやめよう。これはうまくいかない。僕にとっても、君にとっても、クラブにとっても良くない』と言うべきだ。 『今のままじゃ誰の役にも立っていない。イビサに行って、水着を着て、妻と美味しいパエリアを食べればいいんだ。そうすれば楽しい時間を過ごせるだろう。だが、彼にとってもううまくいくことはない。本当に残念なことだ』」
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エールディヴィジでの苦戦
元マンチェスター・シティおよびリヴァプールのスター選手は、ロッテルダムの強豪フェイエノールトでの初出場5試合で、エクセルシオール戦での勝利時に記録した1アシストにとどまっている。先日のアヤックス戦（1-1の引き分け）での彼のパフォーマンスは特に期待外れで、フェイエノールトが逆転を目指していた中、ファン・ペルシー監督はわずか55分で彼を交代させた。
同業の解説者ウィレム・ファン・ハネゲムもファン・デル・ハイプの懸念に同調し、スターリングにトップレベルで戦うための身体能力がまだ残っているのか疑問を呈した。「彼はまたしても精彩を欠いていた。もし私が彼らの立場なら、返金を求めて『もう帰れ』と言うだろう」と、元フェイエノールトMFは主張した。 「あのような選手をピッチに立たせるべきではない。かつては良い選手だった。体もまだ鍛えられていてスピードもあったが、それだけの話だ。誰かにぶつかっただけで転んでしまう。おかしいと思わないか？ 選手自身としても、そんなことはすべきではない。スピードが足りずボールを持っていると、相手は彼の上を歩いているようなものだ。まったく意味がない。」
ファン・ペルシーはさらなる活躍を求めている
オランダのメディアからの批判が強まる中、ロビン・ファン・ペルシー監督は、冬の移籍市場で獲得したエース選手にもっと活躍を期待していることを認めつつも、公の場ではより慎重な姿勢を崩していない。元アーセナルおよびマンチェスター・ユナイテッドのストライカーである同監督は、フェイエノールトがエールディヴィジで2位を確保できるよう、スターリングがリズムを取り戻すことを切望している。
「ラヒームのコンディションが徐々に良くなっていくこの時期、最も重要なのは試合に勝つことだ」とファン・ペルシーは記者団に語った。「彼の置かれている状況は尊重し、理解している。だが同時に、クラブとして結果を出さなければならない。2位でシーズンを終える必要がある。それだけの話だ。 「彼はコンディション面でも、プレー内容においても確実に前進していると思う。同時に、ボールを持っていない時のプレーでも、ボールを持った時のプレーでも、もっとインパクトのあるプレーを見せてほしい」
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次は何が待っているのでしょうか？
今シーズン終了をもって短期契約が満了となるスターリングにとって、今後数ヶ月はプロとしてのキャリアを左右する重要な時期となる。イングランド代表のスターリングは、代表戦中断期間明けにフェイエノールトがFCヴォレンダムとのアウェイ戦に臨む際、ファン・ペルシー監督に自身の価値を証明する新たな機会を得られることを期待している。