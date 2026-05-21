リーグ・アンの強豪は2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出した。PSGユース出身のザイール＝エメリーは、この成果をファンやメディアに見過ごしてほしくないとしている。彼は昨年のインテル戦勝利に続き、クラブが欧州で示す安定感を誇りに思うと語った。

「これは誇りです」とこのMFは続けた。「私たちは今年と昨年の成果を理解しています。当然と思うべきではありません。信じられないことです。私たちは準備万端です。皆さんも、私たちが良好な雰囲気で試合に備えているのを見てきました。私たちは良いチームであり、最善を尽くします。」