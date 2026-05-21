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Warren Zaire-Emery PSG 2025-26Getty
Muhammad Zaki

翻訳者：

「誰に対しても警戒しなければならない！」――ウォーレン・ザイア＝エメリーは、PSGに「些細なミスが」アーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝の勝敗を左右すると語った。

パリ・サンジェルマン
アーセナル
ウォーレン・ザイール＝エメリ
チャンピオンズ リーグ
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル

パリ・サンジェルマンのウォーレン・ザイール＝エメリーは、アーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝を前にチームに集中を呼びかけた。20歳のMFは、ブダペストでの一戦は新プレミア王者と紙一重の戦いになると語る。

  • ザイール＝エメリー、アーセナルに警告

    ザイール＝エメリーは5月30日、プスカシュ・アリーナで戦うチームメイトに「一瞬も集中力を緩めるな」と警鐘を鳴らした。ルイス・エンリケ体制下で右SBとして活躍するフランス代表は、アルテタ率いるアーセナルの脅威を痛感している。

    「このレベルではどのチームも危険だ」と彼はPSGキャンパスで語った。「アーセナルは強力で、プレミアリーグ王者だ。集中し、ミスを減らさなければ勝てない」

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    パリのチームが2年連続で決勝進出

    リーグ・アンの強豪は2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出した。PSGユース出身のザイール＝エメリーは、この成果をファンやメディアに見過ごしてほしくないとしている。彼は昨年のインテル戦勝利に続き、クラブが欧州で示す安定感を誇りに思うと語った。

    「これは誇りです」とこのMFは続けた。「私たちは今年と昨年の成果を理解しています。当然と思うべきではありません。信じられないことです。私たちは準備万端です。皆さんも、私たちが良好な雰囲気で試合に備えているのを見てきました。私たちは良いチームであり、最善を尽くします。」

  • ルイス・エンリケが「世界一」のアーセナルを称賛

    PSGのルイス・エンリケ監督は、アーセナルの戦術的規律を絶賛し、ザイール＝エメリ監督の慎重な姿勢に賛同した。昨季準決勝で北ロンドンのチームを破ったが、エンリケはアルテタがカウンターを許しにくい独特の堅いチームを作り上げたと感じている。決勝を前に彼はこう語った。「彼らはリーグ優勝に値する。素晴らしいシーズンを送ったからだ。

    「私たちはすでにアーセナルと対戦しており、彼らの力を知っている。ボールを持たない時の守備は世界最高で、ボールを持てば大量得点を狙える。理想的な組み合わせだ」


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    ウスマン・デンベレの怪我の懸念

    トレーニングの雰囲気は良好だが、PSGはウスマン・デンベレのコンディションを懸念している。今シーズン39試合で19ゴール11アシストを記録したFWは、パリFCとの最終戦で途中交代し、長期離脱の恐れが生じた。

    クラブは彼のふくらはぎに違和感があると発表。エンリケ監督は「単なる疲労で、深刻ではないと思う」と語った。それでも5月30日の試合までに完全に回復させる時間は限られている。

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