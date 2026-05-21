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「誰に対しても警戒しなければならない！」――ウォーレン・ザイア＝エメリーは、PSGに「些細なミスが」アーセナルとのチャンピオンズリーグ決勝の勝敗を左右すると語った。
ザイール＝エメリー、アーセナルに警告
ザイール＝エメリーは5月30日、プスカシュ・アリーナで戦うチームメイトに「一瞬も集中力を緩めるな」と警鐘を鳴らした。ルイス・エンリケ体制下で右SBとして活躍するフランス代表は、アルテタ率いるアーセナルの脅威を痛感している。
「このレベルではどのチームも危険だ」と彼はPSGキャンパスで語った。「アーセナルは強力で、プレミアリーグ王者だ。集中し、ミスを減らさなければ勝てない」
- AFP
パリのチームが2年連続で決勝進出
リーグ・アンの強豪は2年連続でチャンピオンズリーグ決勝に進出した。PSGユース出身のザイール＝エメリーは、この成果をファンやメディアに見過ごしてほしくないとしている。彼は昨年のインテル戦勝利に続き、クラブが欧州で示す安定感を誇りに思うと語った。
「これは誇りです」とこのMFは続けた。「私たちは今年と昨年の成果を理解しています。当然と思うべきではありません。信じられないことです。私たちは準備万端です。皆さんも、私たちが良好な雰囲気で試合に備えているのを見てきました。私たちは良いチームであり、最善を尽くします。」
ルイス・エンリケが「世界一」のアーセナルを称賛
PSGのルイス・エンリケ監督は、アーセナルの戦術的規律を絶賛し、ザイール＝エメリ監督の慎重な姿勢に賛同した。昨季準決勝で北ロンドンのチームを破ったが、エンリケはアルテタがカウンターを許しにくい独特の堅いチームを作り上げたと感じている。決勝を前に彼はこう語った。「彼らはリーグ優勝に値する。素晴らしいシーズンを送ったからだ。
「私たちはすでにアーセナルと対戦しており、彼らの力を知っている。ボールを持たない時の守備は世界最高で、ボールを持てば大量得点を狙える。理想的な組み合わせだ」
- AFP
ウスマン・デンベレの怪我の懸念
トレーニングの雰囲気は良好だが、PSGはウスマン・デンベレのコンディションを懸念している。今シーズン39試合で19ゴール11アシストを記録したFWは、パリFCとの最終戦で途中交代し、長期離脱の恐れが生じた。
クラブは彼のふくらはぎに違和感があると発表。エンリケ監督は「単なる疲労で、深刻ではないと思う」と語った。それでも5月30日の試合までに完全に回復させる時間は限られている。