元ユナイテッドGKのシュマイケルは、ウーデゴールの決勝点につながる活躍に強い感銘を受けていた。試合終了のホイッスル後、同選手に最大級の賛辞を送っている。

「なんて選手なんだ。私にとって、彼がピッチ上で最高の選手だった」と、シュマイケルはViaplayで語った。「もちろん、私たちは自分たちが好きなタイプの選手がどういう選手なのかを見て、感じ取っている。

「この男は……このチームにもたらしているものが本当に驚異的だ。技術的に非常に優れている。彼が見えているものは、誰にも見えていない。彼をアーセナルのチームから外せば、その後に何が起こるのか想像するのは非常に、本当に難しい。この国に、あのレベルのクオリティーを持つ選手がいるチームはないと思う」