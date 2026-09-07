Getty Images Sport
翻訳者：
「誰にも見えていない！」 アーセナルがチェルシーを沈める中、ピーター・シュマイケルがマルティン・ウーデゴールをプレミアリーグ最高と称賛
アーセナル、チェルシーに逆転勝利を収める
アーセナルは日曜日、チェルシーとの見応えあるロンドン・ダービーを制した。プレミアリーグ王者は立ち上がりの失点から立て直し、エミレーツ・スタジアムでの激闘を2-1の勝利で飾った。
開始わずか2分、モーガン・ロジャーズがボレーシュートを決め、アウェーのチェルシーが衝撃の先制点を奪った。しかし、元チェルシーFWカイ・ハフェルツが前半半ばにエミリアーノ・マルティネスの脇を抜くシュートで同点に追いついた。その後、ミケル・アルテタ監督率いるアーセナルでは、マルティン・ウーデゴールが決勝点を挙げた。再開からわずか5分後、司令塔は冷静さを保ち、ホームのアーセナルを勝ち越しに導いた。
- Getty Images Sport
シュマイケル、ウーデゴールを特別に称賛
元ユナイテッドGKのシュマイケルは、ウーデゴールの決勝点につながる活躍に強い感銘を受けていた。試合終了のホイッスル後、同選手に最大級の賛辞を送っている。
「なんて選手なんだ。私にとって、彼がピッチ上で最高の選手だった」と、シュマイケルはViaplayで語った。「もちろん、私たちは自分たちが好きなタイプの選手がどういう選手なのかを見て、感じ取っている。
「この男は……このチームにもたらしているものが本当に驚異的だ。技術的に非常に優れている。彼が見えているものは、誰にも見えていない。彼をアーセナルのチームから外せば、その後に何が起こるのか想像するのは非常に、本当に難しい。この国に、あのレベルのクオリティーを持つ選手がいるチームはないと思う」
アーセナルが比類なき運動量と組織力を示す
ウーデゴール個人の卓越したプレーにとどまらず、シュマイケルはアーセナルのチーム全体としての並外れた運動量もすぐに称賛した。アルテタ監督のチームは、ピッチ上でしばしば数的優位にあるように見えると指摘している。
「このリーグで他のどこにもないものを見た。ボールを失うたびに、ピッチにアーセナルの選手が1人多くいるように感じる」とシュマイケルは説明した。
「試合前に予想について話したが、これが最初の2試合で私が見たものだ。他のどのチームにも、あれほどの運動量、組織された運動量、そしてそれを実行する力はない。
「それをやるために組織を整えるのも一つだが、もう一つはエネルギーを持っていることだ。試合が進み、交代選手が入っても違いは見られない。同じことが続いている」
- Getty Images Sport
アーセナル、チャンピオンズリーグに意識を切り替えへ
国内での勢いを維持したまま、アーセナルは今度は欧州の大会へ向けて素早く切り替えなければならない。アルテタ監督率いるチームは、水曜夜にセリエAの強豪ナポリとのチャンピオンズリーグ初戦に臨むため、イタリアへ向かう。週半ばの遠征を終えた後、アーセナルは難しい敵地でのサンダーランド戦でリーグ戦に戻る。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。