ナゲルスマン監督は、長々と説明を始める前に、アンジェロ・スティラーの欠場について問われていた。その後、彼は独白の中で、VfBシュトゥットガルト所属のこのMFについて直接言及した。「彼は非常に優れたサッカー選手であり、極めて大きな可能性を秘め、常に安定したパフォーマンスを見せている。しかし、パブロとの競争においては、私はパブロの方がほんの少しだけ上だと見ている」とドイツ代表監督は述べ、次のように付け加えた。 「特にいくつかの戦術的な課題に関してはね。私はアンジェロを先発メンバーには考えておらず、その結果、控えの枠を他の選手で埋めることにしただけだ」。つまり、ナゲルスマンはスティラーよりもパブロヴィッチの方が適した役割を担えると考えているということだ。もしかすると、スティラーが出場できなかった場合にチーム内の雰囲気を悪化させるのではないかと懸念しているからだろうか？

ナゲルスマン監督は、そうした推測がなされることを予期していたようで、すぐに「これはスティラーへの批判として受け取られるべきではない」と付け加えた。また、自分の言葉に「あれこれと意味」を読み取るべきではないとも述べた。ナゲルスマン監督は、これは「その役割を担うために代表入りしている別の選手を優先した決定」であると強調した。

しかし、なぜナゲルスマン監督は単に競技的な理由だけで済ませなかったのか、という疑問は残る。

去年の11月の合宿でもスティラーは招集外となっており、その際、一部の専門家やシュトゥットガルトの関係者からこの決定に対する批判が上がっていた。「理由は分からない。はっきり言って、我々は非常に驚いた」と、例えばセバスティアン・ホーネス監督は語った。結局のところ、スティラーはシュトゥットガルトの「中心的な選手」なのだから。

パブロヴィッチに加え、中盤の中心を担うのは、代わりにレオン・ゴレツカ、フェリックス・ンメチャ、アントン・スタッハ、パスカル・グロースとなる。ナゲルスマン監督は5月の第2週にW杯の招集メンバーを発表する予定だ。最終的な26名の代表メンバーは、6月初旬に国際サッカー連盟（FIFA）へ届け出なければならない。