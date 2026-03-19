「扉は閉ざされていない」と、ドイツ代表監督は木曜日、フランクフルト・アム・マインで行われた、スイス戦（3月27日／バーゼル）およびガーナ戦（3月30日／シュトゥットガルト）の代表メンバー発表の席で語った。
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「誰にでもそれぞれの性格がある」：ユリアン・ナーゲルスマン監督、DFB代表メンバーからスター選手を外した物議を醸す決定の理由を説明
「これは現時点ではワールドカップの代表選考ではない」と、ナゲルスマン監督はDFBキャンパスで語った。「一部の選手は再び実力を示す機会を得るが、すでに実力を把握している選手たちは今回は自宅待機となる。ワールドカップに出場する中核メンバーと、新鮮な新戦力との良いバランスを図りたい」。新たに代表メンバーに加わったのは、レナート・カールとGKヨナス・ウルビグ（いずれもバイエルン・ミュンヘン）だ。
しかし、26人の招集メンバーの大半は、ワールドカップへの出場をほぼ確実なものとしている。「全員が健康であれば、メンバーは比較的固まっている。これ以上、実験的な試みは行わない」とナゲルスマン監督は語った。彼はこの「非常に、非常に、非常に、非常に優れたメンバー」について言及しつつも、それを「世界最高のメンバー」とは見なしていない。
「一定の主力メンバーが固まれば、日々のコンディションにいちいち気を取られることはなくなり、些細な不調に反応することもなくなる」と彼は付け加えた。「ただし、それが6週間も続く場合は別だが。 この大会における核心はこうだ。14、15人の選手が試合時間の95％を占め、残りの選手は数分しか出場しない。だが、その役割には最大限の情熱を注がなければならない。これは改めて強調しておきたいことだが、決して否定的に解釈されかねない性格描写とは無関係だ。誰にでも特定の性格があり、特定のポジションに適しているのだ。」
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ナゲルスマン監督はスティラーを絶賛しているが、パブロヴィッチの方が一歩リードしている
ナゲルスマン監督は、長々と説明を始める前に、アンジェロ・スティラーの欠場について問われていた。その後、彼は独白の中で、VfBシュトゥットガルト所属のこのMFについて直接言及した。「彼は非常に優れたサッカー選手であり、極めて大きな可能性を秘め、常に安定したパフォーマンスを見せている。しかし、パブロとの競争においては、私はパブロの方がほんの少しだけ上だと見ている」とドイツ代表監督は述べ、次のように付け加えた。 「特にいくつかの戦術的な課題に関してはね。私はアンジェロを先発メンバーには考えておらず、その結果、控えの枠を他の選手で埋めることにしただけだ」。つまり、ナゲルスマンはスティラーよりもパブロヴィッチの方が適した役割を担えると考えているということだ。もしかすると、スティラーが出場できなかった場合にチーム内の雰囲気を悪化させるのではないかと懸念しているからだろうか？
ナゲルスマン監督は、そうした推測がなされることを予期していたようで、すぐに「これはスティラーへの批判として受け取られるべきではない」と付け加えた。また、自分の言葉に「あれこれと意味」を読み取るべきではないとも述べた。ナゲルスマン監督は、これは「その役割を担うために代表入りしている別の選手を優先した決定」であると強調した。
しかし、なぜナゲルスマン監督は単に競技的な理由だけで済ませなかったのか、という疑問は残る。
去年の11月の合宿でもスティラーは招集外となっており、その際、一部の専門家やシュトゥットガルトの関係者からこの決定に対する批判が上がっていた。「理由は分からない。はっきり言って、我々は非常に驚いた」と、例えばセバスティアン・ホーネス監督は語った。結局のところ、スティラーはシュトゥットガルトの「中心的な選手」なのだから。
パブロヴィッチに加え、中盤の中心を担うのは、代わりにレオン・ゴレツカ、フェリックス・ンメチャ、アントン・スタッハ、パスカル・グロースとなる。ナゲルスマン監督は5月の第2週にW杯の招集メンバーを発表する予定だ。最終的な26名の代表メンバーは、6月初旬に国際サッカー連盟（FIFA）へ届け出なければならない。
DFB代表チーム：ドイツ代表のメンバー
ポジション 選手 所属チーム ゴール オリバー・バウマン TSGホッフェンハイム ゴール アレクサンダー・ニュベル VfBシュトゥットガルト ゴール ヨナス・ウルビッグ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンダー ヴァルデマール・アントン ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ ナサニエル・ブラウン アイントラハト・フランクフルト ディフェンシブ パスカル・グロス ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオン ディフェンシブ ヨシュア・キミッヒ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ アレクサンダル・パブロヴィッチ FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ デビッド・ラウム RBライプツィヒ ディフェンダー アントニオ・リュディガー レアル・マドリード ディフェンダー ニコ・シュロッターベック ボルシア・ドルトムント ディフェンシブ アントン・スタフ リーズ・ユナイテッド ディフェンシブ ジョナタン・ター FCバイエルン・ミュンヘン ディフェンシブ マリック・ティアウ ニューカッスル・ユナイテッド ディフェンシブ ヨシャ・ヴァグノマン VfBシュトゥットガルト 攻撃的 レオン・ゴレツカ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 セルジュ・ニャブリ FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 カイ・ハヴェルツ アーセナルFC 攻撃 レナート・カール FCバイエルン・ミュンヘン 攻撃 ジェイミー・ルウェリング VfBシュトゥットガルト 攻撃 フェリックス・ンメチャ ボルシア・ドルトムント 攻撃 レロイ・サネ ガラタサライ・イスタンブール 攻撃 ケヴィン・シャデ FCブレントフォード 攻撃 デニズ・ウンダヴ VfBシュトゥットガルト 攻撃 フロリアン・ヴィルツ FCリヴァプール 攻撃 ニック・ウォルテマデ ニューカッスル・ユナイテッド