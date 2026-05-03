「誰が嫌がるだろうか？」――移籍の噂が高まる中、メキシコの若手スター、アルマンド・ゴンサレスは、バルセロナの若き逸材ラミネ・ヤマルと共にカンプ・ノウでプレーすることを望んでいる。

チバスの監督で元バルセロナDFガブリエル・ミリートから同クラブの哲学を学んだゴンサレスは、「俺は史上最高のチーム、伝説的なバルセロナでプレーした」と語るミリートの言葉から勝利へのメンタリティを学んだという。

それでも彼は「驚かれるかもしれませんが、私はアトレティコ・マドリードのファンです」と明かした。父がマドリードに住んでいた頃、兄と私にアトレティコのグッズを買ってくれたのがきっかけだ。 それに、チョロ・シメオネ監督のスタイルも好きなんだ。献身的で闘志にあふれ、決して諦めず、一戦一戦を大切にする姿勢がね」