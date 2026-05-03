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「誰が嫌がるだろうか？」――移籍の噂が高まる中、メキシコの若手スター、アルマンド・ゴンサレスは、バルセロナの若き逸材ラミネ・ヤマルと共にカンプ・ノウでプレーすることを望んでいる。
バルセロナへの移籍の噂
『SPORT』紙の独占インタビューでゴンサレスは、カタルーニャ移籍の噂について語った。リーガMXクラウスーラでチバスに所属する彼は16試合12得点を記録。この得点力にバルセロナは攻撃強化の低コストオプションとして注目しているという。 バルサの象徴的な「ブラウグラナ」のユニフォームを着てハンス・フリック監督の下でプレーする可能性を問われると、彼はこう語った。「もちろん、誰だってそう思うでしょう？バルサは歴史上最高のチームの一つです。私にとって、[ペップ]・グアルディオラのチームは神話的な存在ですし、ハンス・フリック監督の下で現在行われていることも非常に重要です。 どの選手も夢見る舞台です。実現すれば、心から感謝します」と語った。
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ヤマルを称賛する
このスペインの強豪クラブの魅力は、10代のスター・ヤマルとピッチを共有できる点だ。バルサでブレークしたこのスペイン人ウイングはサッカー界を席巻しており、その活躍はゴンサレスにも強い刺激を与えている。彼は「一流の選手たちと肩を並べ、自分の力を試したい」と語り、ヤマルとのコンビ組む可能性にも「もちろん、誰だってそう思うだろう？」と意欲を示した。 彼は今、世界最高の選手の一人だと思う。毎週見せるプレーは信じられないほど素晴らしい。彼とチームメイトになりたい。世界最高の選手たちとプレーするのは僕の目標だ。ヤマルもその一人だから、もし彼とプレーできるなら、それは本当に素晴らしいことだ」
バルセロナのレジェンドたちのもとでプレーする
チバスの監督で元バルセロナDFガブリエル・ミリートから同クラブの哲学を学んだゴンサレスは、「俺は史上最高のチーム、伝説的なバルセロナでプレーした」と語るミリートの言葉から勝利へのメンタリティを学んだという。
それでも彼は「驚かれるかもしれませんが、私はアトレティコ・マドリードのファンです」と明かした。父がマドリードに住んでいた頃、兄と私にアトレティコのグッズを買ってくれたのがきっかけだ。 それに、チョロ・シメオネ監督のスタイルも好きなんだ。献身的で闘志にあふれ、決して諦めず、一戦一戦を大切にする姿勢がね」
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ワールドカップに向けて
ゴンサレスは目前に迫ったワールドカップの開催国として自国を率いることに集中している。 メキシコは6月11日に南アフリカとグループA初戦を戦い、19日に韓国、25日にチェコと対戦する。大会後、ヨーロッパ移籍はほぼ確実視され、この得点力が続けば大型移籍も間近だ。