「誰がそんな仕事を望まないだろう？」―ユルゲン・クリンスマン、トッテナム監督就任の噂に言及。イゴール・トゥドール監督への圧力高まる中での発言

この余波でテューダー監督の将来は危うい状況に陥り、公の場でこれほどまでに恥をかかせることの正当性を疑問視する声も多い。クリンスマンは事態の対応に根本的な欠陥があったと指摘した。

「彼は彼を冷たい水の中に放り込んだ。その瞬間、水は冷たすぎた」とクリンスマンは結論づけた。「彼は二つの重大な過ちを犯した…ハーフタイムまで引き延ばすべきだった。そうすれば彼と話し、交代させることを説明できたかもしれない…彼は17分後に決断した。彼のような若い選手にとって、それは過酷な罰だ」