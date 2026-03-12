AFP
「誰がそんな仕事を望まないだろう？」―ユルゲン・クリンスマン、トッテナム監督就任の噂に言及。イゴール・トゥドール監督への圧力高まる中での発言
戦術的な熟達よりも感情的な火花
トッテナムもプレミアリーグの降格圏からわずか1ポイント上という状況の中、クリンスマンは次期監督には戦術的な複雑さよりも感情的な繋がりを優先すべきだと主張する。ノッティンガム・フォレストとの重要な6ポイントをかけた一戦を控える中、彼はチームが生き残りを確実にするために、心理的な刺激と新たな闘志を緊急に必要としていると確信している。
クリンスマンがスパーズの生き残りの青写真を示す
「トッテナムなら誰だってやりたい仕事だ。誰を選ぶにせよ、全員と感情的につながる人物が必要だ。クラブを知り、クラブを感じ、人々を感じる人物だ」と、選手として2度スパーズでプレーしたクリンスマンはESPNに説明した。「この混乱から抜け出すには、闘志を育む必要がある。本当に厄介で醜い、闘争心だ。それは感情に訴えるしかない。 だから戦術の達人とかそういう人物を連れてくる必要はない。必要なのは全員を結束させる人物だ…それは感情、苦しみを耐え戦い抜く意志、そしてサイドラインでボールボーイからボールを奪い返すような行動力によってのみ育まれるものだ」
キンスキー論争とチューダーの「残酷な」決断
トゥドール監督の指揮は、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント1回戦の1stレグでアトレティコ・マドリードに2-5で敗れた後、特に若手GKアントニン・キンスキーへの対応を巡って限界点に達した。キンスキーは2つの重大なミスを犯した後、わずか17分で交代させられていた。息子もGKであるクリンスマンはこの采配を強く批判した。
「もし今日彼（テュドール）に尋ねたら…彼はあの状況全体を再考するだろう」とクリンスマンは語った。「明らかに、あの少年にとっては致命的な打撃だ。ゴールキーパーが経験しうる最悪の事態…マドリードの満員の観客の前で、たった17分で交代させられること。しかもそれが2度のミスが原因だなんて、まったく残酷だ」
彼は彼を冷たい水の中に投げ込んだ
この余波でテューダー監督の将来は危うい状況に陥り、公の場でこれほどまでに恥をかかせることの正当性を疑問視する声も多い。クリンスマンは事態の対応に根本的な欠陥があったと指摘した。
「彼は彼を冷たい水の中に放り込んだ。その瞬間、水は冷たすぎた」とクリンスマンは結論づけた。「彼は二つの重大な過ちを犯した…ハーフタイムまで引き延ばすべきだった。そうすれば彼と話し、交代させることを説明できたかもしれない…彼は17分後に決断した。彼のような若い選手にとって、それは過酷な罰だ」
