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「誰かを傷つけたことはない」と元マンチェスター・シティ、リヴァプール、インテルFWマリオ・バロテッリ。若い頃に「愚かなこと」をしたが、キャリアに「後悔はない」と語った。
輝かしいが物議を醸したキャリアを振り返って
現在UAEのアル・イッティファクでプレーするバロテッリが、ピッチ内外で話題を呼んだキャリアを振り返った。 イングランド時代に自宅のバスルームで花火を打ち上げるなどスキャンダルで話題をさらったが、35歳の彼は良心に呵責はないと主張する。インテル、マンチェスター・シティ、ミランで付きまとった批判や「スーパーマリオ」というキャラクターについて言及したストライカーは、自身の若かりし頃の軽率な行動は、現代サッカー界の他の選手たちの振る舞いと比べれば過大評価されていると断固として主張した。
過去を振り返り、バロテッリは長年にわたり浴びてきた激しい批判について語った。「バカなことをした。当時は活気あふれる若者だったし、少し嫌がらせもあった」と『SportMediaset』に語った。「後悔はしていない。それらが僕を成長させてくれたから。でも、今日周りで起きていることや、特定の人々が示す嫌悪感を見ると、僕の良心は清い。誰かを傷つけたことは一度もない」
2010年のゴールデンボーイ賞受賞者は、今もイタリアで自分より純粋な才能を持つ選手はいないと断言する。
- AFP
トロフィーとゴールに彩られた旅
イタリア人FWはインテルでセリエA3回とCL1回を制し、86試合28得点を記録した。
マンチェスター・シティではプレミアリーグとFAカップを制し、80試合で30得点をマーク。リヴァプール、ニース、マルセイユ、アダナ・デミルスポルと移籍を重ねたが、ACミランでは77試合33得点と得点力を示した。
現在はドバイで暮らし、アル・イッティファクのプロジェクトに意義を見出す彼は、トレーニングと得点への情熱が続く限りプレーを続けたいと考えている。
ワールドカップの悲しみとユヴェントスの秘密
クラブでは好成績を残しているバロテッリだが、イタリア代表について深い悲しみを明かした。12年前、彼はイタリア代表としてW杯で得点を挙げた最後の選手だが、イタリアが直近3大会で予選敗退している現状を考えると、その記録に喜びはないと語った。
「誇れることではなく、悲しい。長い時間が過ぎた」と語った。母国ではジェノアに短期間所属したが、セリエA復帰は難しい。彼はまた、ユヴェントス移籍が近づいた過去を明かした。「シティを離れた後、ユヴェントスに移籍しそうだった。だがミランへ行き、後悔はない。自分の選択だから」
- Getty Images Entertainment
このイタリア人ストライカーの今後はどうなるのか？
バロテッリはアル・イッティファクでの契約を全うし、新加入のダグラス・コスタとの連携に期待している。欧州での移籍を繰り返した末、彼の欧州挑戦は事実上終わった。それでも中東で足跡を残す決意だ。サッカーへの情熱が消えるまで、得点を重ね続けるつもりだ。
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