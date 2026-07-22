「誰かを傷つけたことはない」と元マンチェスター・シティ、リヴァプール、インテルFWマリオ・バロテッリ。若い頃に「愚かなこと」をしたが、キャリアに「後悔はない」と語った。

現在UAEのアル・イッティファクでプレーするバロテッリが、ピッチ内外で話題を呼んだキャリアを振り返った。 イングランド時代に自宅のバスルームで花火を打ち上げるなどスキャンダルで話題をさらったが、35歳の彼は良心に呵責はないと主張する。インテル、マンチェスター・シティ、ミランで付きまとった批判や「スーパーマリオ」というキャラクターについて言及したストライカーは、自身の若かりし頃の軽率な行動は、現代サッカー界の他の選手たちの振る舞いと比べれば過大評価されていると断固として主張した。

過去を振り返り、バロテッリは長年にわたり浴びてきた激しい批判について語った。「バカなことをした。当時は活気あふれる若者だったし、少し嫌がらせもあった」と『SportMediaset』に語った。「後悔はしていない。それらが僕を成長させてくれたから。でも、今日周りで起きていることや、特定の人々が示す嫌悪感を見ると、僕の良心は清い。誰かを傷つけたことは一度もない」

2010年のゴールデンボーイ賞受賞者は、今もイタリアで自分より純粋な才能を持つ選手はいないと断言する。