「誰かに引っかかれたか、噛まれたようだ」――ワールドカップ開幕戦でスウェーデンがチュニジアに5-1で大勝した試合後、グラハム・ポッター監督の耳から血が流れていた

アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ヨケレスの2トップは、アフリカ勢にとって手強い存在だった。リヴァプールのイサクは個人技で先制点を決め、VAR確認後にマティアス・スヴァンベリへ絶妙なフリックパスを送って4点目も演出した。アーセナルのヨケレスも、イサクのプレスで奪ったボールを押し込み得点を挙げた。

ポッター監督はグループFの初戦で流れを作った2人を即座に称えた。「素晴らしい夜であり、良いスタートだった」と語った。「堅実なパフォーマンスでアレックスとヴィクトルが力を発揮した。守備も固く、中盤からも得点があり、交代選手も良かった。 選手たちはよく努力し、成長した。監督として、勝つことが大切だと理解している。完璧ではなかったが、それでも勝てたことが重要だ」