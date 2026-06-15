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「誰かに引っかかれたか、噛まれたようだ」――ワールドカップ開幕戦でスウェーデンがチュニジアに5-1で大勝した試合後、グラハム・ポッター監督の耳から血が流れていた
ポッターの謎の負傷が圧勝の陰に隠れる
モンテレイでの大勝の興奮冷めやらぬ中、ポッターは右耳から血を流しながら会見に臨んだ。予選で苦戦するスウェーデン代表を立て直すために招へいされた戦術の達人は、その傷の原因に困惑した。
本人は混乱の中で何が起きたのか把握しておらず、「引っかかれたのか、噛まれたのか、映像で確認する必要がある」と『Sportbladet』に語った。血を流す姿に周囲は驚いたが、チームは圧巻の勝利に浮足立っていた。
- AFP
イサクとギョケレスがチュニジアを粉砕
アレクサンダー・イサクとヴィクトル・ヨケレスの2トップは、アフリカ勢にとって手強い存在だった。リヴァプールのイサクは個人技で先制点を決め、VAR確認後にマティアス・スヴァンベリへ絶妙なフリックパスを送って4点目も演出した。アーセナルのヨケレスも、イサクのプレスで奪ったボールを押し込み得点を挙げた。
ポッター監督はグループFの初戦で流れを作った2人を即座に称えた。「素晴らしい夜であり、良いスタートだった」と語った。「堅実なパフォーマンスでアレックスとヴィクトルが力を発揮した。守備も固く、中盤からも得点があり、交代選手も良かった。 選手たちはよく努力し、成長した。監督として、勝つことが大切だと理解している。完璧ではなかったが、それでも勝てたことが重要だ」
ブラグルトの驚異的な巻き返し
5－1の勝利は、出場危機があったチームにとって劇的な成長を示す。スウェーデンは予選でスイス、コソボ、スロベニアに続き最下位だったが、ネーションズリーグPOで本大会出場を決めた。ポッター監督の下、チームは決定力を向上。チュニジア系MFヤシン・アヤリ（ブライトン）も2得点を挙げた。
それでもポッター監督は冷静で、「失点は残念だが、後半は成熟したプレーをした」と語った。チュニジアはオマル・レキクの1点を返したが、終盤はスウェーデンのペースだった。
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グループF首位のチームにオランダ戦が迫る
スウェーデンは現在グループ首位を独走している。同日、オランダと日本が2-2で引き分けたことも追い風となった。この結果、ポッター監督率いるチームは決勝トーナメント進出に近づいた。しかし監督は、第2節でオランダと対戦する際に厳しい試練が待ち受けていると認識している。
ポッター監督は高まる期待を一蹴し、「我々は自分たちに集中するだけだ」と語った。「外部がどう思おうと関係ない。ワールドカップでは誰もが予想するが、我々は自分の仕事とプレーに集中する」。 今週末には、優勝候補のもう一つの強豪と戦うことになる」と語った。