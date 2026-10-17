最高レベルで指揮を執る英国出身の指導者が少ないだけに、キャリックが厳しい目にさらされていることを、ファルケはとりわけ歯がゆく感じている。元ミドルズブラ監督のキャリックは、混乱期のマンチェスター・ユナイテッドを立て直すことで、その高い手腕を示したと考えている。

「彼は昨季、あのような状況のユナイテッドにやって来て、クラブを安定させるために大きく貢献した。混乱を収めるのに大いに力を尽くした。素晴らしい仕事をした」とファルケは語った。

「今は6試合を終えたところで、決してひどいスタートを切ったわけではない。もちろん、彼らとしては優勝争いをしたいのに中位にいるということで、すでに批判が始まっている。私はそれが好きではない」

さらに、こう続けた。「若く有望な監督がいるなら、もう少し大切にしようじゃないか。特に英国のパスポートを持つ監督ならなおさらだ。彼が選手として長年クラブのために何をしてきたか、そして昨季、多くの人がシーズン途中で助けに入るのをためらったであろう非常に難しい状況で、クラブのために何をしたかを忘れないでほしい。その点で彼は見事な仕事をした。

「我々が正しい方向に進んでいるとは思わない。私は好きではないし、なぜこんなことをするのか理解できない。特に英国の若い監督に対してはそうだ。英国の若い監督が台頭するのはうれしいことなのに、なぜこれほど否定的な声が多いのか分からない。外部の人たちは疑問を呈し、誰もが失敗するところを見たがっているようだ。これほど可能性のある人がいることを喜ぶべきだし、早々に疑問を投げかけるべきではないと思う」