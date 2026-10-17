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「誰かが失敗すると、みんな喜ぶ」リーズ・ユナイテッドのダニエル・ファルケ監督、マンチェスター・ユナイテッドで重圧が増すマイケル・キャリックを擁護
マンチェスター・ユナイテッドでの苦難のスタート
キャリックはユナイテッドで早くも重圧にさらされている。今季は期待を下回るスタートとなり、45歳の指揮官が率いた公式戦最初の9試合でわずか2勝にとどまっている。
キャリックは1月にルベン・アモリムが退任した後、オールド・トラフォードで指揮を執り始めた。昨季後半には見事な好調ぶりでマンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場権獲得へと導いた。
しかし、最近の成績低下を受けて、キャリックの長期的な去就に厳しい目が向けられている。こうした否定的な見方が広がる中、同じく監督を務めるファルケがキャリックを強く擁護した。
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ファルケ、「有害な否定的風潮に終止符を」と訴え
ファルケ監督は、キャリック監督がこれまでに成し遂げた仕事は、もっと高く評価されるべきだと強く主張している。現代のサッカー界には、有望な指導者を性急に判断し、批判する風潮が強すぎると考えている。
「サッカー界にも社会にも、誰もがもっと早く判断しなければならず、以前よりも疑いの目を向ける傾向がある」とファルケ監督は、『メトロ』に語った。
「ソーシャルメディアで起きている変化について、文句を言っているわけではない。ただ、誰もが否定的なことを言い、誰かが失敗するとそれを喜ぶのは事実だ。私は社会のこうした変化が好きではない。まったく好きではない。サッカー界でも同じことが起きている以上、避けることはできない。向き合わなければならないという事実は変わらないが、それでも私は好きではない」
「少なくとも私が責任を負う範囲では、そうした流れには加わらない。マイケルのことを考えれば、プレミアリーグには若いイングランド人のコーチや監督がそう多くいるわけではない」
サッカー界で若手英国人監督を守る
最高レベルで指揮を執る英国出身の指導者が少ないだけに、キャリックが厳しい目にさらされていることを、ファルケはとりわけ歯がゆく感じている。元ミドルズブラ監督のキャリックは、混乱期のマンチェスター・ユナイテッドを立て直すことで、その高い手腕を示したと考えている。
「彼は昨季、あのような状況のユナイテッドにやって来て、クラブを安定させるために大きく貢献した。混乱を収めるのに大いに力を尽くした。素晴らしい仕事をした」とファルケは語った。
「今は6試合を終えたところで、決してひどいスタートを切ったわけではない。もちろん、彼らとしては優勝争いをしたいのに中位にいるということで、すでに批判が始まっている。私はそれが好きではない」
さらに、こう続けた。「若く有望な監督がいるなら、もう少し大切にしようじゃないか。特に英国のパスポートを持つ監督ならなおさらだ。彼が選手として長年クラブのために何をしてきたか、そして昨季、多くの人がシーズン途中で助けに入るのをためらったであろう非常に難しい状況で、クラブのために何をしたかを忘れないでほしい。その点で彼は見事な仕事をした。
「我々が正しい方向に進んでいるとは思わない。私は好きではないし、なぜこんなことをするのか理解できない。特に英国の若い監督に対してはそうだ。英国の若い監督が台頭するのはうれしいことなのに、なぜこれほど否定的な声が多いのか分からない。外部の人たちは疑問を呈し、誰もが失敗するところを見たがっているようだ。これほど可能性のある人がいることを喜ぶべきだし、早々に疑問を投げかけるべきではないと思う」
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キャリック、結果を出すよう迫られる
ファルケの熱烈な支持を受けているとはいえ、キャリックはオールド・トラッフォードで早急に結果を改善しなければならないことを十分に理解している。マンチェスター・ユナイテッドは主要タイトルを争うことが期待されているが、現在はリーグ中位に沈んでいる。
プレミアリーグの順位を上げるため、焦点は今後の試合に移る。キャリックは、わずか数カ月前に欧州最高峰の大会への出場権を獲得した勝ち方を、何としても取り戻したいはずだ。
ユナイテッドが好パフォーマンスを続けられれば、周囲の雑音は間違いなく静まるだろう。それまでは、この若き監督が困難な時期を乗り越え、クラブを前進させる適任者であることを証明しなければならない。
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