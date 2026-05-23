同紙によると、ボルシア・ドルトムントとこの攻撃的MFは、2028年まで契約が残っているにもかかわらず今夏退団を目指す。デュランヴィルの退団調整が進んでおり、ドイツ2位チームの戦力構想では「もはや役割はほとんどない」という。
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誤解による残念な結末か？ BVBの期待の星が、またも退団するようだ
同報道では、このウイング選手にフランスから関心が寄せられているとされているが、具体的なクラブ名は明かされていない。
デュランヴィルは2023年初頭、16歳でベルギーの名門RSCアンデルレヒトから850万ユーロの移籍金でドルトムントに加入。当時から超絶的な才能と将来性を評価され、チームメイトだったヴァンサン・コンパニも「将来のバロンドール候補」と絶賛した。
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BVBのニコ・コヴァチ監督がジュリアン・デュランヴィルに警告した
しかしドルトムントでは、デュランヴィルは期待に応えられなかった。怪我の連続がリズムを乱し、BVBのユニフォームで40試合以上を欠場した。
さらに、彼の姿勢にも疑問が呈された。取り組み姿勢やボディランゲージ、態度がボルシアの責任者を「度々失望させた」という。12月にはニコ・コヴァチ監督も公に「BVBには優れた選手が多く、彼もその一人だが、他より劣る」と批判した。
前半戦はセカンドチームで2試合のみの出場に終わり、レンタル移籍でキャリア再起を図ったが成功しなかった。昨季後半はスイス1部FCバーゼルで17試合に出場したものの、2ゴール1アシストと結果を残せなかった。
BVBにおけるジュリアン・デュランヴィルの成績
出場時間 90分間出場 ゴール アシスト イエローカード プロ 27 0 1 1 3 リザーブ 4 0 0 2 1