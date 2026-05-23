しかしドルトムントでは、デュランヴィルは期待に応えられなかった。怪我の連続がリズムを乱し、BVBのユニフォームで40試合以上を欠場した。

さらに、彼の姿勢にも疑問が呈された。取り組み姿勢やボディランゲージ、態度がボルシアの責任者を「度々失望させた」という。12月にはニコ・コヴァチ監督も公に「BVBには優れた選手が多く、彼もその一人だが、他より劣る」と批判した。

前半戦はセカンドチームで2試合のみの出場に終わり、レンタル移籍でキャリア再起を図ったが成功しなかった。昨季後半はスイス1部FCバーゼルで17試合に出場したものの、2ゴール1アシストと結果を残せなかった。