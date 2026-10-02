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「誠実性」への懸念がプレミアリーグを揺るがす中、FAがマンチェスター・シティ有罪評決について沈黙を破る
大規模な財務違反が発覚
独立委員会は最近、マンチェスター・シティが8億3000万ポンド超の資金を偽装して活用し、クラブ収益を人為的に水増ししていたと結論づけた。この巧妙な資金スキームは、プレミアリーグとUEFAの双方が定める厳格な規則を回避するために設計されたものだった。
火曜日に公表された40ページの裁定では、クラブがルールを回避するため、一連の「見せかけ」の取り決めをどのように仕組んだかが詳述された。シティ幹部は、スポンサーが義務を果たせるよう支援するための資金援助は、オーナーのシェイク・マンスールが率いるアブダビ・ユナイテッド・グループ（ADUG）から直接出たものではなく、アブダビ皇太子裁判所（CPC）に由来するものだと主張した。
しかし、委員会はこの弁明を強く退けた。クラブ側の説明を全面的に否定し、CPCに関する説明は明確に「真実ではない」と位置づけるとともに、資金隠蔽の巧妙な実態を明らかにした。シティの弁明を退けた理由について、審理パネルは次のように述べた。「われわれは、これはクラブが事後になって作り上げた『説明』であり、偽装資金スキームの実態を曖昧にし、隠蔽しようとする試みだったと結論づけた」
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FAが対応に動く可能性を示唆
この裁定を受け、イングランドサッカー協会は事態の重大性に言及する断固たる声明を発表した。統括団体は、余波を注意深く見守っていることを明確にし、独自の懲戒措置を講じる可能性も排除しなかった。
「独立委員会の決定は、競技の公正性に重大な影響を及ぼす」と、FAの公式声明は述べた。「われわれはこの決定とその影響を慎重に検討しており、適切な場合には行動を取る」
現在も続く法的争いに触れ、同団体はこう付け加えた。「プレミアリーグとマンチェスター・シティ・フットボールクラブの間の手続きは現在も継続中であるため、現段階でこれ以上のコメントをする意向はない。ただし、今後の動向は引き続き注意深く見守っていく」
スポンサーとオーナーが密接に絡み合っている
有罪評決の余波は、すでにエティハド・スタジアムの役員会を越えて広がりつつある。論争の中心にあるのはクラブの主要商業パートナーであり、その資金面での取引は調査の過程で厳しく精査された。
シティのメインスポンサーであるエティハド航空は現在、プレミアリーグに対する法的報復を検討している。同航空はシェイク・マンスールの兄が議長を務めるアブダビの投資ファンドの保有下にあり、このことは独立委員会が精査した複雑に絡み合う関係性を浮き彫りにしている。
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迫る控訴期限
マンチェスター・シティは今、法的反撃に向けて時間との戦いに直面している。クラブはすでに容疑と争う意向を確認しており、正式に不服申し立てを提出する厳格な期限は10月2日金曜日となっている。
今後の法廷闘争は、スポンサー資金の出どころと、退けられたCPCの弁護を中心に進むことは間違いない。控訴手続きが結論に達するまで、FAによる措置の可能性という影は、イングランド王者の上に引き続き垂れ込めることになる。
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