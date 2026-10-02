独立委員会は最近、マンチェスター・シティが8億3000万ポンド超の資金を偽装して活用し、クラブ収益を人為的に水増ししていたと結論づけた。この巧妙な資金スキームは、プレミアリーグとUEFAの双方が定める厳格な規則を回避するために設計されたものだった。

火曜日に公表された40ページの裁定では、クラブがルールを回避するため、一連の「見せかけ」の取り決めをどのように仕組んだかが詳述された。シティ幹部は、スポンサーが義務を果たせるよう支援するための資金援助は、オーナーのシェイク・マンスールが率いるアブダビ・ユナイテッド・グループ（ADUG）から直接出たものではなく、アブダビ皇太子裁判所（CPC）に由来するものだと主張した。

しかし、委員会はこの弁明を強く退けた。クラブ側の説明を全面的に否定し、CPCに関する説明は明確に「真実ではない」と位置づけるとともに、資金隠蔽の巧妙な実態を明らかにした。シティの弁明を退けた理由について、審理パネルは次のように述べた。「われわれは、これはクラブが事後になって作り上げた『説明』であり、偽装資金スキームの実態を曖昧にし、隠蔽しようとする試みだったと結論づけた」



